Natacha (takmer) letuška: Stratená Mona Lisa a šialená jazda Európou

Najslávnejší obraz sveta je ukradnutý a zachrániť sa ho vydá snaživá budúca letuška. Nová francúzska komédia Natacha (takmer) letuška sľubuje bláznivú jazdu naprieč Európou. Film prináša originálny príbeh s moderným ženským pohľadom. Pozrite si malú ochutnávku v podobe traileru!
Natacha (takmer) letuška
Hlavná hrdinka Natacha (Camille Lou) od detstva túžila po slobode a nezávislosti. Práve tieto hodnoty pre ňu symbolizuje povolanie letušky. Keď je už len krok od splnenia svojho sna, ocitne sa zrazu uprostred napínavého vyšetrovania krádeže najslávnejšieho obrazu sveta – Mony Lisy! Po boku nešikovného stewarda Waltera sa vydáva na sériu bláznivých dobrodružstiev naprieč Francúzskom a Talianskom. Pripravte sa na jazdu, kde je možné úplne všetko!
Svojráznu Natachu stvárňuje známa francúzska herečka Camille Lou, ktorá sa s postavou silno stotožňuje: „Natacha je dievča, ktoré čelí nepriazni osudu. Jej vzhľad sa zosmiešňuje, každý deň bojuje o svoje miesto vo svete. To ma hlboko zasiahlo. Pripomína mi to školskú šikanu, ktorú som sama zažila. Natacha učí, že krása je subjektívna a netreba sa podriaďovať jej diktátu. A práve tým, že nikam nezapadá, je výnimočná.“
Inšpirované komiksom
Film sa inšpiroval kultovým komiksom Natacha, ktorý prvýkrát vyšiel v 60. rokoch. Nový príbeh však nie je priamou adaptáciou konkrétnych stripov, ale celkom novým dejom plným humoru zasadeného do šesťdesiatych rokov. Producentka Vanessa Djian vníma Natachu ako postavu, ktorá je rovnako silná ako elegantná: „Natacha nie je len letuška. Je to hrdinka, ktorá dokáže byť sexy aj feministická zároveň.“
Režisérka Noémie Saglio túžila natočiť film o Natachi už celé desaťročie. Osobný rozmer do filmu vložila aj v podobe obľúbeného motta, ktorá snímku otvára aj uzatvára:
„Kde je vôľa, tam je cesta. Je to veta, ktorú mi opakovali mama a babička. Práve im venujem tento film. Keby ma tým neviedli, asi by som nebola taká vytrvalá tvárou v tvár prostrediu, ktoré vie byť tvrdé a plné výziev.“ Saglio spolu so scenáristom Laurentom Turnerom vytvorila žánrový mix, ktorý spája dobrodružstvo, komédiu aj napätie, pričom si film zachováva svoju ženskosť, nadhľad a štýl.
Nová snímka Natacha (takmer) letuška nie je len komédiou o túžbe lietať. Je to príbeh o hľadaní vlastnej cesty, o vytrvalosti a o tom, že každá žena má právo byť hrdinkou svojho života aj keď sa ocitne v absurdne nepravdepodobnej situácii.
Slovenskí diváci si francúzsku komédiu budú môcť pozrieť už 11. septembra. Film prináša do kín distribučná spoločnosť Continental film.