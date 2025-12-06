Nový seriál Krása (The Beauty) od FX od januári 2026 na Disney+

Pôvodný dramatický seriál Krása (v angličtine The Beauty) z produkcie FX bude mať premiéru 22. januára exkluzívne na Disney+. V deň štartu budú dostupné prvé tri epizódy, potom bude seriál pokračovať týždenným intervalom, ako je už seriálovým zvykom. V závere sezóny sa diváci dočkajú dvoch epizód naraz, čo má podporiť dramatický finiš príbehu. Seriál sa od začiatku profiluje ako temný triler zo sveta vrcholovej módy, v ktorom sa krása mení na hrozbu.
Hviezdne obsadenie a tvorcovia
Za projektom stojí producent Ryan Murphy, známy vďaka titulom American Horror Story či Dahmer – Monštrum. Tentoraz však nejde o horor v klasickom slova zmysle, ale o napínavú zmes detektívky, sci-fi a spoločenskej satiry. V hlavných úlohách sa predstavia:
- Evan Peters ako agent FBI Cooper Madsen
- Rebecca Hall ako Jordan Bennett, jeho vyšetrovacia partnerka
- Ashton Kutcher ako tajomný technologický miliardár prezývaný „Korporácia“
- Anthony Ramos ako smrtiaci vykonávateľ známy len ako „Atentátnik“
- Jeremy Pope ako outsider zapletený do rozbiehajúceho sa chaosu
Seriál doplní výnimočne široký zoznam hosťujúcich hviezd vrátane Belly Hadid, Isabelli Rosselliniovej, Vincenta D’Onofria či Meghan Trainor.
Dej: Vírus dokonalosti a smrť v módnom svete
Dej odštartuje šokujúcimi úmrtiami svetových supermodeliek. Ich smrť nie je náhodná — na scéne sa objavuje nebezpečný vírus prenášaný pohlavným stykom, ktorý dokáže premeniť človeka na stelesnenie fyzickej dokonalosti. No táto „krása“ má hrozivú cenu.
Dvojica agentov FBI cestuje do Paríža, aby odhalila pravdu. Čím hlbšie sa dostávajú, tým zreteľnejšie vidia, že za smrteľným fenoménom stojí zázračný prípravok prezývaný Krása — a aj človek, ktorý ho ovláda. Ten je pripravený urobiť čokoľvek, aby ochránil impérium v hodnote biliónov dolárov. Pátranie zavedie postavy seriálu do Paríža, Benátok, Ríma aj New Yorku. Čas sa kráti — a epidémia sa šíri. Krása kladie otázku, ktorá je aktuálna aj v reálnom svete: Koľko sme ochotní obetovať pre dokonalosť?
Na základe komiksu
Seriál je adaptáciou uznávanej komiksovej série The Beauty od tvorcov Jeremyho Hauna a Jasona A. Hurleyho. Komiks je známy svojou kritikou ideálov krásy, tlaku spoločnosti a ochoty ľudí riskovať zdravie pre obdiv ostatných. Hurley sa na seriáli podieľa aj ako konzultant, aby ostal verný atmosfére predlohy.
Prvá séria pozostáva z 11 epizód a vznikla v produkcii štúdia 20th Television.
Zaujímavosti
- Bella Hadid si prvýkrát zahrá významnejšiu televíznu úlohu, čo je lákadlom aj pre fanúšikov módneho priemyslu.
- Ide o ďalší projekt Evana Petersa a Ryana Murphyho po úspechu temných sérií ako Dahmer či American Horror Story.
- Seriál kombinuje estetické vizuálne spracovanie módneho sveta s mrazivými momentmi a vyšetrovaním globálnej hrozby.
- Očakáva sa výrazná diskusia o spoločenskej posadnutosti krásou a bioetických hraniciach, ktoré ľudstvo prekračuje.