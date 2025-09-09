Dan Brown a jeho Posledné tajomstvo: Praha v centre globálneho záujmu

Dňa 9. septembra 2025 vyšla na celom svete najnovšia kniha Dana Browna The Secret of Secrets, na Slovensku vychádza v slovenskom preklade vo vydavateľstve IKAR, a.s. pod názvom Posledné tajomstvo. Ide o šieste pokračovanie série s profesorom Robertom Langdonom, ktorý sa tentoraz ocitá v Prahe. Dan Brown sám označil knihu za „najambicióznejšie a najprepracovanejšie“ dielo svojej kariéry. Tak ako v prípade predchádzajúcich bestsellerov, aj tu sa kombinuje napätý dej, historické fakty, mystické legendy a najnovšie vedecké poznatky.
Úvod knihy sa odohráva vo Vladislavskom sále Pražského hradu, kde vystupuje noetická vedkyňa Katherine Solomon. Jej prednáška o prelomovom rukopise sa končí tragicky – brutálnym činom a jej únosom. Robert Langdon sa ocitá v srdci záhad, ktoré spájajú staré legendy s modernou vedou, a stáva sa terčom temnej organizácie. Dej sa z Prahy presúva ďalej do Londýna a New Yorku, ale práve česká metropola má v knihe najvýraznejšie postavenie.
Praha ako dejisko literárnych scén
Dan Brown je známy tým, že vyberá reálne mestá a ikonické stavby, ktorým dodáva nový symbolický význam. Po Paríži, Ríme či Florencii sa tak na mapu literárnych dobrodružstiev dostala Praha. V románe sa objavujú:
- Karlov most, na ktorom sa odohráva dramatická scéna s pádom do Vltavy,
- Juditin most, pripomínaný ako predchodca Karlovho mosta, spojený s dávnymi legendami,
- Klementinum s barokovou knižnicou a astronomickou vežou, ktoré nesú pečať tajomstiev,
- úzke uličky Starého Mesta, kde sa hľadá stopa k záhadnému rukopisu,
- luxusný hotel Four Seasons a reštaurácia CODA, ktoré sú súčasťou Langdonovej cesty,
- tajné bary, kde sa stretávajú protivníci,
- Petřín a zrkadlový labyrint, pripomínajúci symboliku ilúzií,
- Park Folimanka, ktorý Brown využil ako miesto s kontrastom – pokojná oáza ukrývajúca dôležitú scénu a vedecké laboratórium.
Dôležitým motívom je tiež pražská legenda o Golemovi, ktorá sa v románe prelína s moderným výskumom ľudskej mysle a otázkou hraníc vedomia.
Čo môže znamenať román pre Prahu?
Dan Brown má unikátnu schopnosť meniť mestá na turistické fenomény. Po vydaní Da Vinciho kódu vzrástol záujem o parížsky Louvre a po Inferne sa tisíce návštevníkov hrnuli do Florencie. Podobný efekt sa očakáva aj v Prahe.
Mestské agentúry a súkromní sprievodcovia už pripravujú tematické prehliadky „Po stopách Dana Browna“, ktoré povedú od Pražského hradu cez Karlov most až po Folimanku. Hotely, reštaurácie a bary spojené s románom sa môžu stať vyhľadávanými atrakciami. Aj menej známe miesta, ako spomínaný park pod Nuselským mostom, dostanú šancu zažiariť a odľahčiť historické centrum od náporu návštevníkov.
Ekonomický efekt môže byť obrovský. Praha je už dnes jednou z najnavštevovanejších metropol Európy, no literárny turizmus prinesie ďalšiu vlnu hostí, ktorí prídu cielene kvôli Brownovej knihe. Pre miestne podniky, sprievodcov, múzeá i kultúrne inštitúcie to znamená príležitosť pripraviť nové produkty a posilniť medzinárodný imidž mesta.
Prečo to závidí celý svet
Nie každé mesto má šancu stať sa dejiskom globálneho bestselleru. Brownove knihy sa predávajú v desiatkach miliónov kusov a viaceré boli sfilmované v hollywoodskej produkcii. Už samotný fakt, že Praha sa dostala do centra jeho tvorby, je obrovskou reklamou. Literárne i filmové spojenie s Brownom znamená, že Praha stojí po boku Paríža, Ríma či Washingtonu – miest, ktoré jeho knihy preslávili ešte viac.
Pre Prahu je to dar, ktorý sa nedá kúpiť marketingom. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch vzniknú špecializované prehliadky, interaktívne expozície, výstavy o Golemovi a dokonca aj digitálne projekty typu „augmented reality tours“. Literatúra sa tak môže stať motorom cestovného ruchu a kultúrnej identity.
Posledné tajomstvo je viac než len ďalší thriller. Je to kniha, ktorá dáva Prahe nový rozmer v očiach celého sveta. Od Karlovho mosta po Park Folimanka, od legiend o Golemovi po moderné laboratóriá skúmajúce ľudskú myseľ – všetky tieto miesta a motívy sa stávajú súčasťou globálneho kultúrneho dedičstva. Tak ako Paríž ťažil z Mona Lisy a Louvre zo slávy Da Vinciho kódu, aj Praha môže očakávať boom, ktorý jej môže závidieť každý kút sveta. Dan Brown priniesol mestu dar, ktorý posilní jeho postavenie na mape turizmu, kultúry i literatúry.