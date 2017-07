Čítačka kníh Kindle: ako si poslať vlastné knihy a dokumenty? - ZN.SK

Jednou z výhod modernej doby je, že sme dokázali vtesnať tisíce kníh do jedného malého prístroja. Hovorieva sa, že ľudia čítajú menej, ale predaj kníh hovorí opak. Len sa tým menej ľudia chvália. Mať čítačku znamená využívať čas zmysluplne všade tam, kde to inak nejde. Napríklad počas cestovania, v MHD, pri čakaní v radoch. Amazon a jeho Kindle čítačka je jedným z riešení, je tiež najpopulárnejšia v rámci celého sveta.

Tak ako každá poriadna čítačka, aj Kindle je schopná dostať do vašej knižnice dokumenty a knihy, ktoré si pošlete sami. Ak ste knižný bloger a žiadate knižné vydavateľstvo o nejakú knihu na recenzovanie, s najväčšou pravdepodobnosťou vás požiada o adresu Kindle čítačky. Rovnako tak si môžete do čítačky poslať aj vlastné poznámky, ťaháky do školy, celé romány, rôzne návody na mikrovlnky a skrátka všetko, čo máte v podobe dokumentu vo vlastnom počítači. Funguje to jednoducho, len je nutné urobiť si drobné nastavenia.

Kindle a prvotné nastavenia

Kindle je Amazon a preto je nutné začať práve na Amazon.com. Ak máte vlastný prístroj, alebo ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Kindle na smartphone, je to to isté. Adresou pre zaslanie kníh emailom sa to začína. Ako vaša adresa znie sa dozviete po prihlásení do svojho Amazon účtu:

Manage Your Content and Devices -> tretia záložka SETTINGS -> časť “Personal Document Settings” zobrazuje podoblasť “Send-to-Kindle E-Mail Settings” a tam je uvedená emailová adresa pre zasielanie súborov. Túto adresu používajte všade, keď budú priatelia, rodina a partneri potrebovať.

Čítačku hravo stiahnete ako bezplatnú appku pre Android, Kindle

Povoľte emailové adresy, z ktorých prídu dokumenty

Pokiaľ nepridáte odosielateľov medzi povolené adresy, nič vám nepríde. Kindle tak chráni vašu čítačku pred tým, aby vám do čítačky Kindle prichádzal aj spam od náhodných spamujúcich botov. Taktiež tak viete zabrániť tomu, aby vám niekto nechcete zapratal čítačku neporiadkom a rôznymi súbormi, ak nemáte o niečo také záujem. Zoznam adries, kde je nutné odosielateľa najskôr potvrdiť medzi povolené kontakty, nájdete tu:

Manage Your Content and Devices -> tretia záložka SETTINGS -> približne v polovici stránky sa nachádza zoznam “Approved Personal Document E-mail List” čo znamená, že práve tu je možné pridať emailové adresy tých ľudí a účtov, ktoré sú oprávnené na posielanie kníh a dokumeentov do vvašej čítačky.

Pozor na to, čo posielate do čítačky

Posielať si môžete akékoľvek bežné formáty dokumentov. Konvertor v Kindle ich upraví a do zariadenia dostane veľmi rýchlo vo formáte čitateľnom v čítačke. Tak ako sú na internete populárne sťahovania filmov a hier, menej je medializované porušovanie zákonov v prípade sťahovania kníh. Knihy, ktoré si stiahnete napriek tomu, že je k nim platná licencia, sú v bežnom predaji a dajú sa kúpiť, hoci vy ste ich získali zadarmo, sú rizikom. Rizikom aj preto, že ak sa vy rozhodnete takéto knihy umiestniť na internete, dopúšťate sa trestného činu. Slovenské aj české vydavateľstvá podobne, ako filmové a distribučné spoločnosti, či majitelia ochranných známok, priebežne nechávajú odstraňovať tieto dáta. Akékoľvek umiestňovanie kníh na internet je trestné. Akékoľvek formy obchodovania, vymieňania a obohacovania sa na čomkoľvek stiahnutom ilegálnou cestou je postihnuteľné.