Gotland: švédsky ostrov histórie, zaujímavostí a atrakcií

Nech sa vydáte ktorýmkoľvek smerom zo Slovenska, vždy narazíte na miesta, ktoré vás prinútia zastaviť a nebude to len pre policajnú hliadku v službe. Ak sa vydáte na sever a nezastaví vás Baltické more, môžete objaviť Gotland. Miesto, ktoré nepatrí medzi tradičné ciele našich turistov, ale je významné históriou a svojim vývojom. Ostrovy sú už raz také. Gotland je najväčší ostrov Švédska, nachádzajúci sa v Baltskom mori, približne 90 km od švédskeho pobrežia. Ostrov je známy svojou bohatou históriou, krásnymi prírodnými scenériami a jedinečným kultúrnym dedičstvom. Rozloha Gotlandu je 3 140 km² , čo z neho robí najväčší ostrov v Baltskom mori a druhý najväčší vo Švédsku , hneď po Ölande. Ostrov má okolo 60 000 stálych obyvateľov a jeho hlavným mestom je Visby , starobylé mesto, ktoré je zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

