Existujú skutočne zombie? Príbehy a mýty z Haiti

S pojmom zombie sa vo svete prvýkrát stretla široká verejnosť najmä vďaka filmu „White Zombie“ z roku 1932, kde bol koncept zombie predstavený hollywoodskemu publiku. Hoci sa pôvodný mýtus týkal predovšetkým duchov a oživených mŕtvych kontrolovaných bokorom, moderné filmy a knihy prispôsobili zombie fenomén iným interpretáciám. Napríklad v 60. rokoch režisér George A. Romero s filmom „Night of the Living Dead“ popularizoval obraz zombie ako nemŕtve bytosti, ktoré prenasledujú ľudí a šíria infekciu.

Väčšina teórií týkajúcich sa takzvaných „zombie“ pripisuje tento jav použitiu jedov, konkrétne tetrodotoxínu , silnému neurotoxínu nachádzajúcemu sa v niektorých druhov rýb (napríklad fugu). Tento jed môže spôsobiť stav podobný smrti, kedy sa u človeka prejavuje úplná paralýza, no vedomie zostáva zachované. Po podaní ďalších látok mohol byť obetiam zabránený návrat do normálneho stavu a ich vôľa bola oslabená, čím sa stali zraniteľnými pre manipuláciu.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy