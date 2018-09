Zaujímavosti a tajomstvá kníh: Zlatokopka 1, 2, 3 (Lucia Sasková) - Knihy

Že sa s rukopismi a príbehmi spisovateľov sa spája mnoho zvláštností a zaujímavostí, potvrdzuje aj autorka Lucia Sasková, ktorá ich za osem rokov, odkedy jej vyšla knižná prvotina, nazbierala naozaj slušné množstvo. Možno práve vďaka tomu, že si vyberá témy, o ktorých sa až tak veľmi nehovorí. Možno by človek nepovedal, že jej knihy sú vždy poctivými, rukou napísanými rukopismi, ktoré až neskôr prepisuje do elektronickej formy. Objavili sa v nich reálni ľudia, ktorí jej ublížili, alebo ju akokoľvek sklamali. A pozitívne postavy to veru neboli.

Každý rukopis s ňou cestuje a časť príbehu je napísaná na cestách. Napríklad Zlatokopka v Paríži, Nebezpečná v Prahe, Prostitútka v Nice a Monaku, Rozpoltená v Londýne. Zaujímavosťou je aj fakt, že hlavné hrdinky jej kníh nemajú mená.

Zlatokopka 1, 2, 3

Nikdy by nepovedala, že práve Zlatokopky budú mať u čitateľov najväčší ohlas, prvú časť písala štýlom hop alebo trop, taký malý spisovateľský pokus o ľahšiu tému po Neznámych nemiluj

Je to kniha, v ktorej je najviac postáv inšpirovaných skutočnými ľuďmi a udalosťami

Písanie Zlatokopiek bolo najrýchlejšie a najjednoduchšie, často písala pred televíziou a stíhala zároveň sledovať film, ktorý práve bežal

Namiesto klasických mien u viacerých postáv použila prezývky, aby si čitatelia nespájali s postavami konkrétnych ľudí

V týchto knihách sa našlo najviac ľudí, ktorí boli skalopevne presvedčení, že ich autorka pozná a že je to o nich, taký „Macko“ sa dokonca vyhrážal súdom

Ľudia Lucii posielali zoznamy postáv aj s menami, kto koho znázorňuje – nikoho z nich nepoznala

Zlatokopka mala byť sfilmovaná, prebiehali rokovania, avšak napokon z rôznych dôvodov na oboch stranách sa projekt neuskutočnil

Pri besedovaní alebo rozhovoroch o Zlatokopkách dostáva najčastejšie otázku, či je trilógia o nej

Chystá sa ako divadelná hra

Obálky Zlatokopiek boli jediným konfliktom, ktorý s vydavateľstvom mala – autorkine predstavy boli úplne odlišné

