Čo všetko kryje základné poistenie na hory a kedy už nestačí?

Hory sú krásne, ale zároveň nevyspytateľné. Stačí podceniť terén, premeniť si členok na mokrom kameni alebo sa ocitnúť v hmle bez orientácie – a z výletu sa môže stať situácia, ktorá si vyžiada zásah záchranárov. Okrem zdravotného rizika však treba počítať aj s finančnými nákladmi.
Práve preto existuje poistenie na hory, ktoré má pokryť náklady spojené so záchranou v horskom prostredí. Mnohí turisti však netušia, čo presne zahŕňa a kde už jeho rozsah nemusí stačiť.
Čo štandardne zahŕňa základné poistenie na hory?
Na Slovensku základné poistenie na hory kryje najmä náklady spojené so zásahom Horskej záchrannej služby (HZS).
Ide predovšetkým o:
- vyhľadávanie osoby v horskom teréne,
- záchrannú akciu v ťažko dostupnom prostredí,
- technický zásah (lanové techniky, nosidlá, transport),
- prevoz z miesta nehody,
- prípadný zásah vrtuľníka.
Je dôležité vedieť, že zdravotná starostlivosť v nemocnici je hradená z verejného zdravotného poistenia, no samotný zásah horských záchranárov nie. Bez poistenia môže byť turista povinný uhradiť náklady na záchrannú akciu z vlastných zdrojov.
Konkrétne príklady z praxe: koľko môže zásah stáť?
Úraz na turistickom chodníku
Turista si počas zostupu zlomí nohu. HZS ho musí najskôr lokalizovať, následne stabilizovať a transportovať do doliny. Ak je potrebný vrtuľník, náklady sa môžu pohybovať v tisícoch eur.
Pátracia akcia po nezvestnej osobe
Ak sa človek nevráti z túry a príbuzní nahlásia nezvestnosť, záchranári môžu spustiť pátraciu akciu, do ktorej sa zapájajú viaceré tímy, technika aj vrtuľník. Takýto zásah môže stáť niekoľko tisíc eur, najmä ak trvá viac hodín alebo dní.
Zásah mimo vyznačenej trasy
Osoba sa rozhodne skrátiť si cestu mimo značeného chodníka, pošmykne sa v exponovanom teréne a uviazne na skalnom výbežku. Záchrana si vyžaduje lezeckú techniku a špecializovaný tím.
V každom z týchto prípadov môže základné poistenie na hory pokryť náklady zásahu – ak sú splnené podmienky poistnej zmluvy.
Kedy môže byť základné krytie nedostatočné?
Hoci poistenie na hory pokrýva bežnú turistiku a rekreačné aktivity, existujú situácie, keď jeho rozsah nestačí.
Rizikovejšie aktivity
Skialpinizmus, horolezectvo, pohyb po ferratách, freeride lyžovanie či vysokohorská turistika vo väčšej nadmorskej výške bývajú často klasifikované ako rizikové športy. Na ne sa základné krytie nemusí vzťahovať.
Pohyb mimo vyznačených trás
Ak sa vedome pohybujete mimo oficiálne vyznačených chodníkov alebo porušíte návštevný poriadok národného parku, poisťovňa môže krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie.
Alkohol alebo vedomé porušenie pravidiel
Ak sa preukáže, že k úrazu došlo pod vplyvom alkoholu alebo hrubým porušením bezpečnostných zásad, krytie môže byť vylúčené.
Práve v takýchto prípadoch je potrebné zvážiť rozšírené pripoistenie alebo špecifické krytie rizikových športov.
Kedy potrebujete pripoistenie?
Pripoistenie je vhodné najmä vtedy, ak plánujete:
- náročnejšie horské výstupy,
- technické lezenie,
- zimné športy mimo upravených tratí,
- viacdňové prechody v odľahlých oblastiach,
- aktivity v zahraničných horách (napríklad Alpy).
V zahraničí navyše vznikajú aj ďalšie náklady – liečba, hospitalizácia, repatriácia späť na Slovensko. V takom prípade už nejde len o poistenie na hory, ale o komplexné cestovné poistenie s rozšíreným krytím.
Na čo sa môžete spoľahnúť – a kde treba byť opatrný
Základné poistenie na hory je účinnou ochranou pri bežnej turistike a rekreačných aktivitách v slovenských pohoriach. Kryje náklady, ktoré by inak mohli dosiahnuť tisíce eur, najmä pri zásahu vrtuľníka alebo rozsiahlej pátracej akcii. Nie je však univerzálnym riešením pre každú situáciu. Pri rizikovejších aktivitách, pohybe mimo značených trás alebo v zahraničí je potrebné krytie rozšíriť.
Pred každou horskou výpravou sa preto oplatí skontrolovať, čo konkrétne vaša poistka zahŕňa. Dobrá orientácia v podmienkach poistenia vám môže ušetriť nielen peniaze, ale aj starosti v situácii, keď ich budete najmenej potrebovať.