V Bardejovských Kúpeľoch otvorili kliniku plastickej chirurgie - Slovensko

V Bardejovských Kúpeľoch otvorili novú kliniku plastickej chirurgie HEBE clinic. Nová klinika pôsobí v rámci polikliniky REMEDIUM, s.r.o. ktorá je dcérskou spoločnosťou Bardejovských kúpeľov, a.s. Kvalifikovaný personál HEBE vykonáva operácie zatiaľ raz týždenne a to v sobotu. V budúcnosti sa počíta s rozšírením skrášľovacích služieb podľa záujmu klientov a to čo do rozsahu výkonov i počtu operačných dní. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.

Obohatenie ponuky Bardejovských kúpeľov

,,Plastická chirurgia HEBE je zariadením zameraným na sprístupnenie kvalitnej skrášľovacej medicíny v nádhernom prostredí Bardejovských Kúpeľov. Všetci odborní zamestnanci kliniky HEBE (HEBE bola grécka bohyňa večnej mladosti) sú kvalifikovaní a sú držiteľmi náležitých certifikátov a atestácií s dlhoročnou praxou v oblasti plastickej chirurgie. Klinika ponúka osobitnú starostlivosť a nadštandardné služby klientom v každom veku. Ponúka aj bezkonkurenčný servis počas prípravy na plastickú operáciu, bezstarostný priebeh celého procesu samotnej operácie a dôslednú pooperačnú starostlivosť,“ vyzdvihuje T.Šatanková.

Zároveň dodáva, že HEBE ponúka plastické operácie na vylepšenie nedostatkov tváre a tvárových oblastí, nedostatkov v oblasti tela vykonávané v lokálnej anestéze a ostatné plastické operácie vykonávané v lokálnej anestéze. Cieľom kliniky je ponúkať klientom kvalitné plastické operácie za ceny prístupné pre každého. Napríklad previsy horných, alebo dolných viečok tu robia od 350 eur, liftig obočia alebo čela od 350 eur, liposukciu (odstránenie zbytočného tuku) od 650 eur, odstránenie znamienka chirurgicky stojí 50 eur.

Zákroky kliniky a špecializácia

Na klinike sa vykonávajú napríklad tieto zákroky: facelift tváre, odstránenie previsu viečok, lifting čela a obočia, natiahnutie kože krku, operácia odstávajúcich ušníc, lifting pier, zväčšenie pier. Medzi ďalšie plastické operácie na vylepšenie nedostatkov v oblasti tela vykonávané v lokálnej anestéze patrí labioplastika (upravovanie estetického vzhľadu intímnych partií u žien) gynekomastia (odstránie prsných žliaz u mužov), arm lift (odstránenie ochabnutej kože a tuku z oblasti paží), liposukcia. Medzi ostatné plastické operácie vykonávané v lokálnej anestéze patrí korekcia jazvy, odstránenie znamienka, korekcia vpáčenej bradavky, lipolíza.

,,Bardejovské kúpele slúžia nielen pre prinavracanie zdravia, prevenciu ochorení a relax, ale svojim rozsahom služieb a benefitov významne pôsobia aj pre vylepšovanie tela i ducha, skrášľovanie klientov a omladzovanie. Či už si tu klient zvolí redukčný pobyt, lymfodrenáže, malé chirurgické výkony, návštevu kliniky plastickej chirurgie HEBE, alebo skrášľovacieho Beauty studia, kúpele bude opúšťať krajší a spokojnejší. Rozsah poskytovaných doplnkových služieb nemá medzi kúpeľmi na Slovensku obdobu,“ konštatuje T.Šatanková.

Podľa nej Bardejovské kúpele dbajú nato, aby si zachovali predovšetkým overenú liečebnú funkciu. Popri tom však neustále vylepšujú služby a zariadenia pre relax, rekreáciu, wellness a skrášľovanie. Kúpele tak už nie sú len o zdraví, ale aj o kráse. A to telesnej i duševnej. Klienti odchádzajú spokojní a to je najväčším zadosťučinením.

,,O zdravotný stav našich klientov sa starajú odborní lekárski špecialisti. Máme jedny z najvyšších počtov lekárov v kúpeľoch na Slovensku, na jedného pacienta aj absolútne. Naše kúpele majú najširšie indikačné zameranie zo všetkých slovenských kúpeľov, liečia sa tu všetky ochorenia okrem duševných a kožných ochorení. Okrem výnimočných liečivých vôd a odborných lekárov však máme aj špičkovo prístrojovo vybavené pracoviská a poskytujeme ďalšie zdravotnícke služby a úkony, na ktoré sa inde čaká celé mesiace. Máme tu polikliniku, ktorá dopĺňa kúpeľnú liečbu, teraz pribudla klinika plastickej chirurgie HEBE a niekoľko rokov úspešne pracuje aj kozmetické Beauty studio, ktoré poskytuje skrášľovacie procedúry,“ vymenovala T. Šatanková.

Upresnila, že Beauty studio poskytuje kozmetické ošetrenia a kozmetické kúry vedúce k vylepšeniu pleti a postavy. Predmetom procedúr sú vrásky, liečba a odstraňovanie akné, obezita, celulitída, nežiaduce ochlpenie, pigmentové škvrny, cievne lézie, strie, jazvy… Medzi najžiadanejšie patria kozmetické kúry Massada a Esthederm, peelingy, masáže tváre, krku a dekoltu, omladenie – odstránenie vrások, jaziev, anti aging, fotorejuvenizácia/fotoomladenie, neinvazívne odbúravanie tuku (kavitácia), rádiofrekvenčné tvarovanie postavy prístrojová endermológia/lymfodrenáže.

Viac informácií na: www.hebe.sk, www.kupele-bj.sk