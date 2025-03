Cestovanie do USA sa komplikuje: zvýšené deportácie aj zamietanie vstupu

V posledných týždňoch došlo v Spojených štátoch amerických (USA) k sprísneniu imigračnej politiky, čo vyvoláva obavy medzi turistami a aj neturistickými cestovateľmi z celého sveta. Nedávne incidenty naznačujú, že vstup do krajiny môže byť zamietnutý aj z dôvodov, ktoré súvisia s osobnými názormi či administratívnymi záležitosťami. Americké úrady tak do sveta vysielajú nebezpečné signály, pri akých nemožno počítať so žiadnou zárukou a istotou.

Bezúhonnosť a vzdelanie sú nič, ak nemáte správny názor

Francúzsky vedec, zamestnanec Národného centra pre vedecký výskum (CNRS), bol 9. marca 2025 odmietnutý pri vstupe do USA. Po prílete na letisko v Houstone mu imigrační úradníci prehľadali mobilný telefón a objavili správy, v ktorých kritizoval politiku administratívy prezidenta Donalda Trumpa v oblasti výskumu. Následne bol označený za bezpečnostné riziko a deportovaný späť do Francúzska. Francúzsky minister pre vyššie vzdelávanie a výskum, Philippe Baptiste, vyjadril hlboké znepokojenie nad týmto incidentom a zdôraznil význam slobody prejavu a akademickej slobody. (The Guardian)

Tento prípad nie je ojedinelý. V posledných týždňoch došlo k viacerým incidentom, keď boli zahraniční odborníci a turisti odmietnutí pri vstupe do USA alebo deportovaní. Najmä z dôvodov, ktoré vyvolávajú otázky o transparentnosti a spravodlivosti takýchto rozhodnutí. Napríklad, nemecký výskumník bol zadržaný na letisku v New Yorku kvôli podozreniu z porušenia vízových podmienok, hoci mal platné pozvanie na akademickú konferenciu. Podobne, kanadská herečka pracujúca v Los Angeles bola deportovaná späť do Kanady po tom, čo jej vypršali víza. A to napriek tomu, že sama vedela o ich vypršaní a urobila opatrenia, aby ich predĺžila. Práve tým na seba upozornila úrady.

Cesta do USA? Oprávnený strach z neistoty

Tieto udalosti vyvolávajú obavy medzi návštevníkmi USA. Neistota ohľadom vstupu do krajiny môže odradiť turistov a aj ďalších odborníkov od cestovania do USA. To by mohlo negatívne ovplyvniť turizmus a medzinárodnú spoluprácu. Už dnes tak USA pôsobí ako krajina prehnaných pravidiel. Mestá ako New York, ktoré sú tradične obľúbenými destináciami, by mohli zaznamenať pokles návštevnosti, ak budú cestujúci čeliť riziku odmietnutia vstupu bez náhrady nákladov.

Sprísnené kontroly a možnosť odmietnutia vstupu na základe subjektívnych dôvodov vytvárajú atmosféru neistoty. Existujú prípady, keď bol jednému členovi rodiny odmietnutý vstup, zatiaľ čo zvyšok rodiny bol vpustený, čo spôsobilo značné ťažkosti a stres. Takéto praktiky môžu poškodiť obraz USA ako otvorenej a priateľskej destinácie pre turistov a odborníkov z celého sveta.

Problém kontrol a argumentov, prečo vstup neumožniť

Vzhľadom na tieto udalosti je nevyhnutné, aby americké orgány prehodnotili svoje postupy pri vstupe cudzincov do krajiny a zabezpečili, že budú transparentné, spravodlivé a v súlade s medzinárodnými normami. Pri súčasnej politike a preobsadení kľúčových vedúcich na úradoch je to však pravdepodobne v súčasnej dobe nemožné. Napriek vlne kritiky sa nijakým spôsobom od takýchto opatrení neplánuje ustúpiť. Len tak si USA udržia svoju pozíciu ako popredná destinácia pre turistov a centrum medzinárodnej spolupráce. Kontrola notebookov, mobilov, komunikácie a profilov pri vstupe do USA je prekvapujúca. Netýka sa celoplošne všetkých, ale len vybraných cestujúcich.

Kým v minulosti sme sa mohli báť náhodného, alebo cieleného označenia letenky kódom SSSS, ktorý vyvolával strach, dnes je strachom vyššia pravdepodobnosť hľadania argumentov a preskúmania cestujúceho aj bez týchto označení. Cestujúci si nemôže byť istý, že nedôjde ku kontrole jeho osobných vecí, či dokonca názorov. Spomínaný SSSS kód na letenky sa zvyčajne nachádza na palubnej vstupenke a znamená, že pasažier bude podrobený prísnejšej bezpečnostnej kontrole. Táto kontrola môže zahŕňať:

podrobnejšie prehľadanie batožiny,

dodatočné otázky od bezpečnostného personálu,

dôkladnejšie prehliadky osobných vecí a elektronických zariadení,

preverovanie histórie ciest a dôvodov návštevy USA.

No aj letenka bez tohto označenia nakoniec nie je záruka, že bude pri prílete do USA všetko v poriadku. Príjemné vedieť, ak ste si naplánovali cestu po slávnych miestach v New Yorku na jeseň tohto roku.