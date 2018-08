5 dôvodov, prečo posielať zásielky kuriérskou službou - ZN.SK

Tlačové správy: Ako podnikatelia ste sa už určite stretli so šibeničnými termínmi, ktoré ste stihli splniť len tak tak. No ak je treba hotovú prácu ešte odoslať a doručiť klientovi či partnerovi v ten istý deň, ideálne do pár hodín, celé vaše snaženie môže stroskotať.

Ak povedú vaše kroky na poštu, ušetríte pár eur, no nemôžete si byť istí, kedy zásielka skutočne odíde. Respektíve si môžete byť istí, že ak zásielku podáte v neskorších poobedných hodinách, odoslaná bude väčšinou až na druhý deň. Čas doručenia však ostane stále záhadou.

Špecifickou kategóriou medzi podnikateľmi sú napríklad právnické firmy, ktoré odosielajú svojim klientom citlivé zmluvy, pretože nie vždy môže predanie vypracovaných dokumentov prebehnúť osobne. Do časovej tiesne sa častokrát dostávajú aj reklamné, marketingové a prieskumné agentúry, ktoré musia doručiť klientovi dotazníky alebo propagačné tlačoviny – okrem rýchlosti tu zohráva veľkú úlohu aj stav, v akom je zásielka doručená.

Práve pre tieto prípady je lepšie využívať kuriérske služby a mať kontakt na spoľahlivú kuriérsku spoločnosť:

1. V prípade veľkých miest doručíte zásielku do pár hodín

So spoľahlivou kuriérskou službou doručíte zásielku do pár hodín v rámci väčších miest. Tento čas veľké kuriérske spoločnosti garantujú a dávajú si na ňom záležať, pretože práve rýchlosť je ich najväčšou konkurenčnou výhodou oproti iným kuriérskym spoločnostiam, ale aj v porovnaní s klasickými poštovými službami. Napríklad v rámci Bratislavy môžete doručiť svoju zásielku expresne aj do 2 hodín.

2. Žiadne stepovanie pred pobočkou pošty

Klient, ktorému posielate zásielku, nebude nútený vystávať pred poštou, čakať v rade a tŕpnuť, keď pani za prepážkou nebude vedieť nájsť balík podľa žltého papierika. Kuriér klienta kontaktuje s presnými inštrukciami, kedy mu zásielku doručí a v prípade, ak je to nutné, môžu sa dohodnúť na lepšom variante, ktorý klientovi vyhovuje viac. Kuriérske spoločnosti ponúkajú aj automatizované služby, ktoré dokážu adresáta zásielky upozorniť a poskytnúť mu presný časový interval doručenia už na začiatku dňa.

3. Balík alebo zásielka sa nestratí vo „vzduchoprázdne”

Ak ste ešte neprišli o odosielanú zásielku, ktorá nenašla svojho príjemcu, úprimne vám závidíme. Najmä, ak je v zásielke dôverný materiál, ktorý má vidieť len klient, môže byť takáto strata veľmi nepríjemná. S kuriérskou službou sa po 3 neúspešných pokusoch o doručenie a kontaktovanie adresáta vráti balík k vám.

4. Zásielku si môžete poistiť

Tie najlepšie kuriérske služby vám poskytujú možnosť poistiť si zásielku pre prípad poškodenia alebo straty, a to napríklad až do výšky 2500 €. Niektoré zo spoločností majú toto poistenie automaticky zahrnuté v základných balíkoch služieb, preto sa vaše poplatky nenavyšujú.

5. Problém nie je ani medzinárodná preprava zásielok

Posielať citlivé dokumenty poštou vnútroštátne môže byť rizikové, no ísť ešte do väčšieho extrému a posielať ich do iných krajín, to chce inú dávku odvahy. Vedeli ste, že tie najlepšie kuriérske služby majú rovnakú alebo veľmi podobnú dobu doručenia medzinárodných zásielok, ako expresní leteckí prepravcovia? Samozrejme, za zlomok ich ceny.

BONUS: Spoľahlivá kuriérska služba je pre prevádzku e-shopu nenahraditeľná

Distribúcia produktov je pre online podnikateľov s e-shopmi dobre známym úskalím. Sledovanie konverzií v analytických rozhraniach, vymýšľanie pútavých textov či reklám a nových vernostných programov je určite zaujímavá časť práce online podnikateľa, no spokojnosť zákazníka stojí a stroskotáva na kvalite produktu, jeho cene a, v neposlednom rade, na rýchlosti doručenia.

Tento dôležitý aspekt môže majiteľ e-shopu zaistiť spoluprácou s overenou kuriérskou spoločnosťou. Nadviazanie takejto spolupráce sa mu môže oplatiť aj finančne, pretože mnohé kuriérske a prepravné firmy ponúkajú dlhodobým zákazníkom zľavy a benefity.

Foto: Bigstockphoto