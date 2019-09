13 ročný chlapec vyriešil 3 desaťročia starý prípad zmiznutia ženy - ZN.SK

Obdobný prípad, aký sme predstavili včera, sa odohral nedávno na juhozápade Kanady. Len 13 ročný chlapec, respektíve na jeho žiadosť jeho rodičia, kontaktovali políciu. Podľa jeho slov v miestnom jazere Griffin Lake pri potápaní videl niečo podobné na vrak automobilu. Polícia však pri skúmaní hlásených nehôd vedela len o jednej, pričom potvrdila, že vrak bol za krátko aj odstránený. On však naďalej trval na svojom. Podľa jeho slov nešlo o vrak, ktorý videl a preto sa rozhodol potopiť na konkrétne miesto znova aj s kamerou. Jeho zábery z vody s veľmi zlou viditeľnosťou predsa len priniesli dôkaz, že 13 ročný Max Werenka mal pravdu. Použil pritom GoPro kameru.

Foto: vrak auta ležal na dne jazera na streche, Handout, source: https://bc.ctvnews.ca

27 rokov starý prípad zmiznutia

Bol rok 1992 keď 70 ročná vdova Janet Farrisová cestovala na rodinnú svadbu, no do cieľa nedorazila. Jej syn a blízka rodina takmer tri desaťročia netušili, čo sa stalo s Janet, ktorá nemala ani najmenší dôvod odísť bez rozlúčky. Práve nevedomosť rodina označovala za to najhoršie spojené s jej zmiznutím.

Polícia až za pomoci objavu 13 ročného Maxa Werenku vytiahla vrak, v ktorom našli aj zvyšky samotnej nezvestnej Janet. Stará Honda z roku 1986 sa tak po dlhých rokoch opäť ocitla na svetle a telo Janet našlo pokoj, keď ju rodina mohla pochovať. Podľa policajného vyšetrovania sa na aute nenašli stopy nárazu. Predpokladá sa, že zapôsobiť mohol mikrospánok, alebo prekážka na ceste, ktorej sa vodička pokúšala vyhnúť.

