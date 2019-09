Magnetfishing, záľuba v lovení odpadu aj skutočných pokladov z vody

Za dávnej minulosti Kelti do vody hádzali drahé kovy, meče a obety. Dodnes si tento zvyk pripomíname hádzaním mincí, aby nám Bohovia dali šťastie, silu, blahobyt, či zdravie. Väčšina z tých, čo mince hádžu do riek a studní si ani nepripustí, že len opakujú staré keltské zvyklosti. Lenže do vody človek hádže oveľa viac ako by mal. Je ideálnym miestom na skrývanie strelných zbraní, či nožov, skončí v nich neraz aj nejaký ten trezor po lúpeži.

Lenže do vody neraz padne aj mobilný telefón, celá peňaženka, kľúče a mnoho iných vecí, ktoré môžu mať hodnotu. Zväčša sú nenávratne preč. Len z času na čas sa objaví pozoruhodný nález… a je celkom možné, že nálezcom je vyznávač novej záľuby, ktorá sa stáva čoraz viac populárnejšia.

Magnetfishing, lov pomocou silného magnetu

Silné magnety využívame na rôzne účely. Dokonca aj také, ktoré by sme nemali zverejňovať. Dokážeme nimi uchytiť rôzne kovové predmety, premiestňovať ich, ale aj vyťahovať. Napríklad kľúče z kanála na parkovisku. No magnetfishing, nový trend využíva magnety, ktorých súčasťou je pevné oko pre uchytenie lana. Kým bežný rybár hádže svoju udicu, aby zaujal rybu, magnetový lovec hádže svoj magnet, aby ulovil to, čo sa nachádza na dne a je z kovu. Takmer vôbec netuší, či bude hod úspešný, alebo nie. Už podľa váhy tak skúsený lovec vie, že niečo chytil, alebo nie. A aj pri tomto pozoruhodnom športe ide veľa krát o adrenalín a prekvapenie. Prečo?

Silný magnet a výbava sú základom

Na magnetfishing potrebujete silný magnet a dostatočne pevné lano. Magnety tohto typu sa dajú kúpiť v železiarstve, aj špecializovaných predajniach. Ich nosnosť môže byť v trojciferných číslach a aj samotné lano by malo byť dostatočne pevné, aby zvládlo uniesť magnet aj s neznámo ako ťažkým možným nákladom. Tí skúsenejší majú po ruke ďalšie lano s hákom, ktorým zdvihnú ťažšie predmety a váhu tak nenechávajú na magnetizmus. Najmä váha loveného predmetu sa zvýši len čo opustí vodu, ktorá ho nadnáša. Svoje o tom vedia nálezcovia bicyklov vo vodných kanáloch Amsterdamu, kde magnetfishing je dokonca vyhľadávaná služba tých, čo o niečo dôležité prišli. Mobil s pamäťovou kartou, kľúče, peňaženku a podobne.

Magnetového lovca sme už sami videli ako cielene privolaného človeka k jazeru, ktoré pomáhal čistiť. Je celkom možné, že budú v budúcnosti oveľa častejšou súčasťou dobrovoľníckych akcií zameraných na čistenie prírody. Hoci snahy Slovenska o čisté oceány a moria vyznievajú zaujímavo, snahy o čisté rieky a jazerá sú výsledkami viditeľnejšie.

POZOR: lov s magnetom v mnohých prípadoch vyvolá podozrenie. V rybárskom revíri môžete čeliť otázkam a neraz sa stretnete s privolanou policajnou hliadkou. Slovensko tiež bolo v minulosti bojiskom niekoľkých frontov. Naraziť môžete na granát, ktorý aj po rokoch môže znamenať hrozbu. Držanie granátu doma bez ohlásenia úradom je problém rovnako, ako držba zbrane, hoci hrdzavej, nájdenej na dne rieky.

Vo svete

Kým na Slovensku je športová zábavka magnetfishing stále ešte v plienkach, zaujímavé sú prípady z USA, Veľkej Británie, zvyšku západnej Európy, alebo Prahy. Nálezcom sa darí na dne riek a jazier nachádzať viac ako len staré bicykle a odpad. Našlo sa totiž už viacero zbraní, pažieb, poškodených, či celých. Niekde poznačených vodou, inde dodnes rozpoznateľných a pri veľkom šťastí aj použiteľných. Strelné zbrane, ktoré nálezca nájde, nemôže aj v prípade nefunkčných kúskov prechovávať a vlastniť. Pre políciu môže byť nález strelnej zbrane veľmi dôležitou informáciou pre ďalšiu expertízu a možné spojenie s trestným činom. Aj nález bicykla očividne vyššej hodnoty môže políciu zaujímať rovnako, ako niektoré ďalšie materiály.

Zaujímavosťou je aj fakt, že kým Slovák nájde hoci na svojom pozemku poklad, nepatrí mu, nie je jasné, ako tomu je v prípade magnet fishingu. Nálezy si nálezcovia nechávajú, aj keď pri trezoroch a ich obsahu by mali privolať políciu. Na druhej strane, všetko je aj o férovosti samotného nálezcu a pohnútkach. Koníček je o love, zážitkoch, no nie vždy aj o bohatstve. Nakoniec ani netreba pripomínať, že nikto normálny nebude do vody hádzať tašku so šperkmi. Takmer vždy ide o lup a dôkazy, ktorých sa páchateľ potrebuje zbaviť. Voda v tomto smere robí dobrú službu. No niekedy, ako sa zdá, len dočasnú.

Nálezy vo svete:

Tí šťastnejší nájdu aj zlaté šperky:



Video, ktoré v jedenástej minúte ukáže zrejme lup a kradnutý trezor s hodinkami Tissot

Rodinka lovcov narazila zrejme na lup zlodeja

Títo už môžu otvárať vojnové múzeum



Magnet Fishing z Hradce Králové

Tiež zaujímavé video a zdroj obrázkov z článku