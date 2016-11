Recenzia: Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu

S knihou, ako je Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu, sa túžite stretnúť opakovane. Vždy však s iným príbehom, pretože po jej dočítaní máte pocit, ako keby ste žili život dvadsiatich rôznych ľudí, videli ste dvadsať rôznych kútov sveta a zažili veci, ktoré mohlo zažiť dvadsať rôznych ľudí. Osobne si dovolím považovať román Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu, slovenského veterinára Pavla Fabiána, za výborný. Keď túžite po slovenskom Forrestovi Gumpovi, ako toto dielo približujem od momentu, keď som ho mohol po prvý krát čítať, musíte siahnuť po tejto knihe a spoznať Petra Luhu. S týmto jeho menom sa však pomerne rýchlo rozlúčite. Nebudete ho používať rovnako tak, ako ho nebude používať ani hlavná postava v knihe. To meno sa totiž na veľmi dlho stratí.

Neznámy v neznámom svete, alebo ako dej začína?

Príbeh knihy začína naozaj zaujímavo. Za socializmu, v čase, keď cestovanie pre Slovákov nebolo tak dostupné a žiadalo opodstatnený dôvod. Vyraziť na horolezeckú výpravu do Himalájí je vec nákladná, no zároveň príležitosť, ktorú si komunistický režim nie vždy nechá ujsť. Občas treba niečo dosiahnuť. Práve takto sa podarilo Petrovi vycestovať a ani nemyslieť na to, že by sa do krajiny nevrátil. Keď sa však pri zostupe stane nešťastie a pre nulové šance prežiť ho vyhlásia za mŕtveho, ani doma a ani nikde vo svete netušia, kto je ten neznámy muž, ktorého našli zraneného v horách v celkom inej doline. Netuší to ani on sám. Stratil pamäť a keďže šiel zranený celkom iným smerom, ocitol sa v krajine, v ktorej ani len netušia, že u susedov sa stratil člen československej výpravy a vlastne ani netušia, čo to Československo vôbec je. Ocitá sa v nemocnici a tam ako niekto celkom neznámy akousi zhodou náhod pomôže najmocnejšiemu človeku v krajine pri jeho návšteve nemocnice so zranením dcérinho psa. Neznámy chlapík so zvláštnym osudom tak priláka pozornosť, no zároveň tak odštartuje zábavnými zvratmi, udalosťami, či reálnymi historickými faktami reťaz zábavy a dobrodružstiev, s akými sa môžeme stretávať v niektorých dobrodružných románoch od svetových autorov.

Neznámy Slovák, ktorý ani netuší, že je Slovák

Tento muž je slávny. Zhodou okolností sa ocitá všade tam, kde sa tvoria dejiny okolitých ázijských štátov, kde sa odohrávajú udalosti dôverne známe z učebníc dejepisu. Pozýva si ho kráľ, ponúka mu prácu a z privilégií a moci jeho nového postavenia sa mu núkajú príležitosti na mimoriadne veci. Odrazu je súčasťou krajiny a hoci netuší, odkiaľ pochádza, niečo hlboko zamknuté v hlave mu hovorí, že jazyk, v ktorom premýšľa, raz musí odhaliť a správne identifikovať. Počas svojho života hlavný hrdina spoznáva doslova celý svet, stojí pri zrode významných organizácií, firiem, pomáha pri humanitárnej katastrofe a všade by mohol byť viditeľný. Keď sa zúčastní olympiády ako reprezentant krajiny svojho nového domova a svojej novej identity, nedozvedáme sa o ňom zo svetových médií a nestretol sa so žiadnym zo športovcov československého tímu jednoducho preto, pretože zneškodňoval teroristov. Svet sa však o tom nikdy nedozvedel, pretože sa priplietol do akcie, ktorú tajná polícia potrebovala utajiť. Časť života prežil aj v Južnej Amerike. Aj tam nechýbal pri udalostiach, ktoré menili chod dejín. A opäť sa mu podarilo byť na slávnych miestach bez toho, aby zanechal zmienku… a celý príbeh, v ktorom neznámy Slovák nemá ani poňatia, že je Slovákom nakoniec končí tou časťou dejín, ktorá nám je mnohým veľmi dobre známa. Niektorým dokonca aj v živej pamäti vlastných očí…

…po dočítaní možno budete mať tiež taký zvláštny pocit, že ste s jediným mužom precestovali výnimočný dobrodružný svet a prešli ste ho s ním až do konca. No jeho postava vám bude chýbať… o tom nepochybujem.

Autor to slušne prehnal

Prehnať pri písaní románu dej a celkom sa odviazať môže znamenať pohromu, alebo aj unikátne dielo, aké sa podarilo napríklad pri písaní Forresta Gumpa. Aj tam hlavná postava zažila obrovské veci a stála pri formovaní histórie jeho krajiny. Peter Luha nestál pri formovaní svojej krajiny, ale hneď niekoľkých cudzích. Hoci som ho prirovnal k Forrestovi Gumpovi, v ničom ho nekopíruje a podobný je len pestrý život. Zažil neuveriteľné dobrodružstvá a v čase, keď už by ste čakali, že má dosť, zažíval nové a nové. Kým na jednej strane môže príliš bohatý príbeh vyznieť podivne, autorovi sa podarilo pre každú zápletku a každú z drobných gradácií a vyvrcholení nájsť dôvody, pevnú pôdu pod nohami, aj okolnosti, ktoré potvrdzujú všetko to, čo čítate. Hoci viete, že je to fikcia, opakovane vás román presvedčí, že sa to celé stalo tak, ako je to popísané. Čitateľ sa musí pripraviť na zážitok, na aký nebude pripravený v prípade slovenského autora knihy o Slovákovi. Aj keď píšem „Slovákovi“, všetko to, čo sa udeje sa mohlo udiať pokojne komukoľvek inému. Podmienkou na to, aby sa vôbec jeho neobyčajný život odštartoval, museli byť základné znalosti veteriny.

Keďže samotný Pavol Fabian je veterinárom, do príbehu zakomponoval niekoľko faktov z veteriny. Nie je ich veľa, no zohrajú kľúčovú úlohu. Hlavnú postavu totiž autor vyzbrojil podvedomými znalosťami, ale aj špeciálnymi schopnosťami. Vybaví si ich keď treba, ale napríklad aj vtedy, keď príde pomoc vhod. Hlavná postava stretne množstvo ľudí. Mnohé z nich sú reálnymi menami a po stretnutí s ním dosiahnu úspechy, objavy, alebo len znamenajú ďalšiu pomyselnú čiarku do už i tak bohatému zoznamu slávnych a reálnych ľudí. Kniha nie je žiadnou duchovnou cestou, ani sa nesnaží natlačiť do hlavy kaleráby spájané s náboženstvom, či niekoho filozofiou. Naopak, je výnimočným a zábavným slobodným dobrodružným príbehom, s ktorým sa bude čitateľ baviť a užívať si ho. Mimoriadne pestrý zaujme aj originálnym názvom. Nezvyčajne dlhý totiž pomenúva hlavného hrdinu a jeho nehodu, pričom upozorňuje na to, že svojou inteligenciou (aj šťastím) toho ešte veľa dosiahne. Až mu závidím.

Peter Luha môže byť po prečítaní aj pre vás jedným z najzaujímavejších fiktívnych Slovákov, akí sa kedy v literatúre objavili. Fantázia Pavla Fabiána sa o to postarala myslím dostatočne.