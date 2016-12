Dvierka vo dverách pre mačky a psov vraj vynašiel Isaac Newton

Dvierka pre domácich miláčikov sú vynálezom, s ktorým sa stretávame najmä v amerických filmoch. Pôvodne však vznikli vo Veľkej Británii, kde si získali svoju obľubu najmä v časoch nevyhnutnosti mačiek ako lovcov nežiaducich hlodavcov. Mačka sa mohla voľne pohybovať a nebolo nutné riešiť jej špinenie.

S niečím takým sa na Slovensku nepočíta. Najmä bežný slovenský rodinný dom sa potýka s inými problémami, ako venčenie domácich zvierat. Vysokou majetkovou kriminalitou, kedy sa otvor v dverách môže príjmať aj ako riziko. Kúpiť na Slovensku dvere s otvorom pre domácich miláčikov je nakoniec tiež tvrdý oriešok sám o sebe.

História a skutočný autor tejto myšlienky

Pojem „cat flap“ alebo „cat door“ ako sa nazýva klapka vo dverách pre sprístupnenie mačky, sa po prvý krát objavil v anglickom oxfordskom slovníku až v roku 1959, no dovtedy bol pre tento vylepšovák používaný rôzny názov. Mačky a psy s nami žijú v domácnostiach už od nepamäti. Určité spôsoby sprístupnenia vnútra pre drobné zvieratá sa určite objavili lokálne v rôznych podobách. V tých, ako ich poznáme dnes, sa mali objaviť už v 14. storočí. Angličan Geoffrey Chaucer však v jednej zo svojich poviedok popísal situáciu, v ktorej muž klope na dvere a keďže mu nikto neotváral, sklonil sa nižšie a pokúsil sa dnu nahliadnuť cez mačacie dvierka. Je to tak celkom najstaršia zmienka o tom, že niečo také na dverách vôbec niekto mal a vzhľadom k popisu možnosti, akú by tým mohol získať, je to vierohodné.

Zábavné však je, že vynález týchto dvierok sa vďaka nepotvrdenej legende pripisuje o dve storočia neskôr žijúcemu Isaacovi Newtonovi. Áno, tomu, ktorému údajne padlo jablko zo stromu a definoval gravitačnú silu. Ten mal na rováši niekoľko vynálezov a objavov, čiže pridať mu jeden navyše, už nie je nič svetaborné.

Ak už dvierka pre zvieratko, tak kam?

Dvierka vo dverách, ktoré by umožnili mačkám a psom sprístupniť trochu prírody, kedykoľvek sa im zachce, boli o pohodlí pre zvieratko a svojim spôsobom aj o pohodlí pre ich majiteľov. Treba však dodať, že to boli najmä dvere do zadného dvora, s drevenou konštrukciou. Vo viktoriánskej ére v Severnej Amerike neboli hojne používané, no dnes sú populárne práve pri vstupe na zadný dvor, alebo ešte lepšie, pri vstupe z haly do garáže, alebo kôlne, kde stále takéto dvere nie sú rizikom pre vstup neželaných votrelcov, alebo tým netvoria izolačný problém. V garáži môžu mať misky s jedlom, aj priestor na špinenie a doma je tak poriadok. Dvierka vám však dokážu spraviť výrobcovia dverí len ak na objednávku. Robiť dieru do bezpečnostných dverí však význam nemá.

Celkom iný rozmer majú otvory v stenách a dverách, ktoré sú kontrolované elektronicky. Otvoria sa len ak sa k nim priblíži zviera s obojkom, alebo konkrétne zviera s konkrétnym čipom. Zariadenie je však drahšie a ak náhodou nefungujú baterky, či elektrina, zvieratko má problém. Len aby si toto nevpustenie nevysvetlilo inak.

Video: Príliš tučné zvieratko však môže mať časom problém: