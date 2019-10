Zmeškaný hovor zo zahraničia z neznámeho čísla? Nevolajte späť!

Opakovane už niekoľko rokov sa znova a znova oživuje stále tá istá téma. Zahraničné neznáme telefónne čísla nachádzajú Slováci na svojom mobilnom telefóne a varujú ostatných pred podozrivým správaním. Nie sú ani priveľmi vzácne prípady, kedy nás na Facebooku varuje príspevok pred neznámymi číslami s varovaním, aby ste ich nedvíhali, inak prídete o peniaze. Tu je však nutné upozorniť na určité mýty a nepravdy, ktoré sa s neznámymi číslami spájajú.

Neznáme zahraničné číslo: dvíhať, alebo nedvíhať?

Môže sa stať, že máte rodinu v zahraničí a snaží sa vám dovolať. Je dobré aspoň poznať predvoľbu krajiny, z ktorej môže telefonovať, ak je tomu vôbec tak. Neexistuje ani návod, ktorý by hneď na začiatku upozornil na novú predvoľbu používanú na podvodné telefonáty, alebo skutočný zahraničný úrad, či jednotlivec. Uchopme však tému neznámych čísiel pri hromadnom vytáčaní ako jednoznačný prejav podozrivého správania. Vzhľadom na možnú nákladovosť impulzov smerovaných k oslovovaným ľuďom nemožno pochybovať, že cieľom takéhoto konania je jednoducho zisk.

Pokiaľ však nikoho nemáte, neocitol sa v problémoch, postačí trochu rozvahy a sledovať zvoniaci telefón. Ak neznáme číslo zvoní dlhšie ako 10 sekúnd, niekto reálny zrejme na druhej strane linky bude. Bude sa možno chcieť zhovárať. No podvodný telefonát, ako ho vlastne tiež môžeme nazvať, nebude zvoniť dlho zámerne. Zazvoní len krátkym impulzom zámerne, aby zanechal na mobile hlásenie o zmeškanom hovore.

Niektoré aplikácie dokážu takéto hovory rozoznať a preto ich ani nezobrazia medzi zmeškanými hovormi. Tie sofistikovanejšie môžu zazvoniť na pár sekúnd a uniknú filtrom aplikácií. Práve takýto hovor sa ukáže ako zmeškaný, čo neskôr je príležitosť pre podvodníka. Koniec koncov, ešte stále daný páchateľ nerobí nič ilegálne a v skutočnosti nič ilegálne neurobí ani neskôr. Jediný problém v celej veci spôsobí ten, kto si nájde zmeškaný hovor a nepreveruje. Bez zaváhania volá naspäť. Za bežných okolností ani neodporúčame volať na akékoľvek, aj zdanlivo bratislavské číslo.

Naozaj vám ukradnú peniaze, keď zodvihnete telefón?

Nikdy, ale naozaj nikdy neverte tvrdeniam, že sa telefonický hovor spoplatní aj na vašej strane. Na strane volaného sa nemá ako účtovať a najmä podľa čoho. Ak nie je volajúci, respektíve do chvíle, než sám nie je volajúci, neprebieha účtovanie služieb, pretože prijímať hovory nie je účtovná položka žiadneho operátora. Volať môžete aj na čísla, ktorým práve došiel kredit. Sťahovať kredit tým, že zodvihnete neznáme číslo nie je možné. Niečo také by predsa využili milióny podvodníkov po celom svete a následný chaos by len spôsobil, že nezodvihnete absolútne nikomu.

Peniaze vám zmiznú z paušálu, či kreditu len v prípade, ak neuvážene vytočíte späť číslo, ktoré vám volalo. Je preto na mieste pozornosť a obozretnosť k tomu, komu sa snažíte dovolať z pomedzi zmeškaných hovorov.

Čo by ste počuli, ak by ste to stihli?

Stihnúť zdvihnúť, napríklad ak ste priamo pri telefóne, by znamenalo, že nebudete počuť vôbec nič. Pri rýchlom položení nemusia páchatelia tejto činnosti využívať žiadne nahrávky. Tí, čo mysleli aj na záhadnosť svojho čísla, chcú docieliť otázniky nad vašou hlavou a tak môžu používať nahrávky. Napríklad kancelárskeho ruchu. Sú však známe aj prípady, kedy mohlo ísť o živého človeka. Reálne však nezískate nič. Ani odpoveď a ani pokoj, keďže najpravdepodobnejšie ani len nestihnete nič povedať a linka bude položená.

Nedávne prípady hovoria o Rusku a Afrike. Na slovenské čísla v rôznych intervaloch volajú krátke zvonenia a zanechávajú čísla, naposledy čísla z Mali +22399371269 +22395690024 +22395391863 +22398857292 +22397001854, či len nedávno číslo zo Západnej Sahary +212692282078 a Anglicka +442080892387. Upozorňujeme, že nie všetky menované čísla môžu byť podvodné, no pre spôsob, akým ľudí oslovujú sú podozrivé. Cenu hovoru na takéto číslo nepoznáme a netestujeme.

Zhrnutie:

Hlavným mýtom je fakt, že ak zodvihnete neznáme číslo, okradnú vás o kredit. Nie, im nejde o to, aby ste zodvihli. Im ide o to, aby ste si našli zmeškaný hovor, dostali pocit, že je to dôležité a volali naspäť. Reálne pritom nerobia nič nelegálne. Neporušili zákon. Len vytočili niekoho číslo, čo mohlo byť pokojne omylom. Páchateľ sa môže ohradiť aj nechceným vytočením čísla. Problém nastáva pri neobozretnom volaní späť. Tu však nie je autor tejto veci považovateľný za vinníka. Nie je to on, kto z vášho telefónu vytočil to neznáme číslo. Ste to vy, za predpokladu, že ste ho naozaj vytočili.

Ak sa tak stalo, kontaktujte svojho operátora a overte si u neho, kam ste vlastne volali a aký tarif tam mohol byť nastavený. Je lepšie počítať s rizikami, ako sa nechať prekvapiť neskôr na faktúre. Aj mobilný operátor môže urobiť opatrenia, aby sa niečo podobné neopakovalo. Informácie o nebezpečných číslach vítame napríklad aj u nás.