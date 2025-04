Basta Fix a Squid Game, hrozby skryté za „milú zábavu“ a rodičia nech sa zbláznia

Rodičovské združenia, učitelia, vychovávatelia a rodičia. Azda nie je inou témou, ktorá by bola spoločným menovateľom problémov súčasných detí na prvom stupni základných škôl. Už deti v škôlkach si spievajú podivné pesničky v neznámom jazyku. „Kokoláko semia sunita“, alebo skladba „dung-geul-ge dung-geul-ge“ čo je v poreklade „dokoola-dookola“. Pochádzajú zo seriálu Squid Game na Netflixe, ktorý poznajú už školáci. Z rozprávania iných detí. V seriáli sa objavuje podivná hra, v ktorej sa dajú vyhrať peniaze, ale je nutné prežiť zvrátenú hru, ktorú dokáže z množstva ľudí prežiť na konci len posledný. Vidíme zabíjanie, krv, zvrátenosti, a akciu. Kórejci to vedia. A vieme to aj na Slovensku.



Ďalším nešťastný heslom, ktoré robí vrásky na čele a zápisy v triednych knihách je Basta Fix. Pojem je menom internetovej celebrity, či skôr postavy. Slovenský youtuber, ktorý neberie ohľad na to, čo reálne robí s deťmi. Pritom veľmi dobre to vie a pokračuje v tom. Primitívny humor a dvojzmysly, ktorý vsúva do pesničiek, je tvorený chytľavým textom na hudbu. Lenže tú hudbu veľmi dobre poznáme s textom originálnym. Aj preto sa dobre pamätá a pri počutí v rádiu sa núka aj text slovenský, ktorému rozumieme viac. Postačí zámerne priblblý úškrn, telo v mimoriadnom nepokoji, podivný hlas, kostýmček a je z toho kombinácia, ktorá oslovuje deti. Do úst deťom sa tak dostáva neprípustný slovník, ktorý začína niekde pri cicine a končí pri zvrhlostiach učiteľa s malými žiačkami. To všetko s imidžom zabávača, ktorého žerú niektorí rodičia a dokonca organizuje koncerty pre najmenších za účasti ich rodičov.

Všetci narodení v minulom tisícročí si pamätajú skladbu skupiny Aqua s textom „I’m a Barbie girl in the Barbie world„, ktorú naše deti poznajú pod „Ja som bábika, čo má pipíka…“ a to je ešte ten jemnejší prípad.

Nevinná zábava skrýva v sebe niečo vážnejšie

Na prvý pohľad to môže vyzerať nevinne – veselá hudba, chytľavý text, známa melódia a nadšené detské publikum. No práve za touto maskou „zábavy pre deti“ sa môže skrývať obsah, ktorý je pre detského diváka nevhodný, až nebezpečný. BastaFIX sa stal populárny vďaka prerábaniu známych piesní na tzv. „vtipné“ verzie s vlastným textom. Tieto texty sú však často plné dvojzmyslov, urážok, zosmiešňovania a vulgarizmov.

Keď sa humor stáva zbraňou

Videá tohto typu často pôsobia detsky a neškodne – veselé farby, animácie, energická gestikulácia, zmeny hlasu, tanečné prvky a jednoduché rýmy. Aj rodičia, ktorí sa nezamýšľajú nad obsahom, si môžu myslieť, že ide o neškodnú zábavu. Ak intelekt ich a ich detí nedošiel do štádia, kedy textu a oplzlostiam rozumie, problémom môže byť, keď text a skladbu spievajú a referujú ďalším. Kolektívy po celom Slovensku a zborovne teda poznajú nový problém. Už to nie sú len hry a mobily, ale aj konkrétne heslá, ktoré sa automaticky spájajú trendom zábavy, ktorá zábavou nie je.

Postoje rodičov sú rôzne a ich opatrenia, aby sa ich deti k tomuto obsahu nedostávali, je zbytočné. Prístup je tak cez referovanie od rovesníkov. Tí sú v kolektívoch väčší frajeri a stúpajú na stupienku vyššie, ak majú voľnejší prístup k zdrojom a poznajú celé texty naspamäť. Staršie deti radi vysvetlia mladším, čo niektoré slová znamenajú a aký je druhý zmysel textu. Spojenie „Pipík“ v obscénnom kontexte už mnohí druháci a tretiaci chápu presne v tom zmysle, v akom je to podané.

V obsahu sa častokrát objavujú výrazy a myšlienky, ktoré deti môžu nevhodne opakovať alebo napodobňovať. To aj bez toho, aby rozumeli ich významu či následkom. Reálne ide o skrytú formu nevhodného vplyvu, ktorá sa maskuje ako humor.

Problém je v dostupnosti

Jedným z najvážnejších problémov je fakt, že tento obsah je voľne dostupný bez akéhokoľvek vekového obmedzenia, varovania pred vulgarizmami či upozornenia rodičom. Deti sa k týmto videám dostanú ľahko – cez odporúčania na YouTube, cez spolužiakov alebo dokonca ako „zábavu“ počas spoločného sledovania s rodičmi, ktorí ešte netušia, čo sa za „vtipnými pesničkami“ skrýva.

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť. Neurčuje otvorene, komu obsah servíruje, napriek tomu je jasné jeho cielenie. Vulgárnosť a neprípustnosť videí si uvedomujú predovšetkým rodičia s kritickým myslením, vzdelaním a záujmom o to, ako sa dieťa správa, ako sa prejavuje, čo vyžaruje a ako pôsobí. Snahy rodiča pritom môže pokaziť kolektív. Ak odsudzuje deti, ktoré nemajú prehľad o trendoch. Alebo sa stará o dopĺňanie „vedomostí“ aj bez internetu. Pritom akákoľvek zmienka pôsobí na viralitu. Viralita pôsobí na lajky, odbery, sledovania a to všetko vytvára zobrazenie reklamy a peňažný zisk.

Lajky, lajky, lajky… lajky

Autor týchto podivných videí nemá záujem urobiť čokoľvek, aby boli videá vnímané ako deťom neprístupné. Organizovaním podujatí a profilovaním sa ako zabávač pre deti možno cielenie svojej činnosti na deti považovať za facku akejkoľvek logike a snahám rodičov o slušnú výchovu. Iní rodičia na obsahu nevidia nič zlé. Zarážajúce sú prípady rodičovských vzťahov s deťim, kde si rovnaký obscénny text spieva otec so synom len preto, že vie o rozhorčenosti iných rodičov.

Videá s týmto obsahom sú vydávané bez varovania, uvedenia, že nie je prístupné deťom. Zároveň nie sú vytvorené žiadne opatrenia, aby sa k obsahu deti nedostali. Je voľne prípustný cez niekoľko sociálnych sietí súčasne. Ak dieťa nemá sociálnu sieť, ľahko sa dostane k obsahu cez Youtube. Nevidíme upozornenia ani v úvode videa a ani v popise. Jediným riešením zostáva upozornenie smerované k Youtube v rámci nahlásení o nevhodnosti.

Trend, ktorý ničí hranice

Vzhľadom na virálny charakter internetu sa tieto videá rýchlo šíria, stávajú sa trendom a deti ich začínajú spievať, parodovať alebo šíriť ďalej. To vedie k nepríjemným situáciám – či už v škole, medzi kamarátmi alebo doma. Rodičia sú často šokovaní, keď zistia, čo ich deti sledujú alebo opakujú, no v online prostredí už medzitým vznikne nová verzia, nový hit, nový problém. Zamedzenie prístupu je riešené inak. Obsahprichádza cez rovesníkov, ktorých rodičia neriešia obsah.

Riziká a dôsledky

Normalizácia vulgarizmov a hanlivých výrazov u detí. Tie slová už nie sú problém. Dieťa ich povie kedykoľvek, pretože ich vníma ako bežné a samozrejmé.

u detí. Tie slová už nie sú problém. Dieťa ich povie kedykoľvek, pretože ich vníma ako bežné a samozrejmé. Zhoršenie komunikačných návykov a sociálnych interakcií

Zníženie citlivosti voči urážaniu, zosmiešňovaniu a diskriminácii, ak povedať akúkoľvek nadávku je možné bez logiky a emócie, či empatie a pochopenia

ak povedať akúkoľvek nadávku je možné bez logiky a emócie, či empatie a pochopenia Riziko šikany – niektoré deti môžu byť terčom výsmechu, ak nie sú „v obraze“ alebo nesledujú rovnaký obsah. Tento jav je na mnohých školách. Dieťa, ktoré nie je trendové, nejde s dobou, nepozná nové trendy, je označované za lúzra, alebo druhoradého člena skupiny, triedy, či školy.

– niektoré deti môžu byť terčom výsmechu, ak nie sú „v obraze“ alebo nesledujú rovnaký obsah. Tento jav je na mnohých školách. Dieťa, ktoré nie je trendové, nejde s dobou, nepozná nové trendy, je označované za lúzra, alebo druhoradého člena skupiny, triedy, či školy. Podkopávanie autority rodičov a učiteľov, keď dieťa opakuje obsah, ktorý nie je v súlade s výchovou

Ako reagovať? Je to komplikovanejšie

Rodičia by mali byť všímaví a informovaní, čo ich deti sledujú. Odporúča sa:

kontrolovať históriu prezerania na YouTube

používať rodičovský dohľad a obmedzenia pre vekovo nevhodný obsah, zároveň ideálne blokovať Youtube aj na televízore a ďalších zariadeniach, kde nie je možný dohľad nad časom a históriou.

pre vekovo nevhodný obsah, zároveň ideálne blokovať Youtube aj na televízore a ďalších zariadeniach, kde nie je možný dohľad nad časom a históriou. otvorene hovoriť s deťmi o tom, čo sledujú, čo je nevhodné a prečo

o tom, čo sledujú, čo je nevhodné a prečo vysvetľovať význam slov, ktoré dieťa opakuje bez pochopenia

ak nepomáha, nájsť spôsob trestu. Tradíciu v USA je pokladnička a strhávanie vreckového za použitú nadávku. V niektorých domácnostiach platí, že aj niektoré slová a neprípustné trendy, môžu byť čiernym bodom. Skúste zvážiť, či je dobré riešiť problémy tohto typu, alebo držať dieťa od problémov.







