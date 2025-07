Prečo sa Slováci najčastejšie vracajú na dovolenku do Chorvátska?

Aj vy cestujete, alebo sa vraciate do Chorvátska? Dovolenková destinácia nie je len o vzdialenosti, mori či cenách. Je to najmä o pocite domova, známosti a porozumení. Samozrejme, je aj o oddychu a zážitkoch. Chorvátsko je pre Slovákov už desaťročia jednoznačnou dovolenkovou jednotkou – a to nielen kvôli Jadranu. Hoci by sa mohlo zdať, že v konkurencii Talianska, Grécka či Turecka by malo Chorvátsko ustúpiť, opak je pravdou. Každoročne tam smerujú desaťtisíce slovenských rodín – mnohé z nich opakovane, často aj niekoľko rokov po sebe, do toho istého letoviska, rovnakého kempu či apartmánu.

Spoločná história a kultúrna blízkosť

Slováci a Chorváti zdieľajú viac než len lásku k moru – v minulosti boli súčasťou toho istého štátneho útvaru (Rakúsko-Uhorska), a neskôr sa ešte viac prepojili cez československý a juhoslovanský priestor v ére socializmu. Do Chorvátska sa sťahovali Slováci z horného Uhorska po odsune Turkov z Európy. Nie vždy boli ich osudy ľahké, no aj Slováci skrátka formovali niektoré regióny v minulosti a prakticky aj dnes.

Juhoslávia bola za socializmu pojmom a vytúženým cieľom. Vzájomné vnímanie je vďaka tomu pozitívne, dôverné a kultúrne blízke. Slovák v Chorvátsku nemusí prepnúť myslenie – zvyky, reštauračné služby, spôsob komunikácie a mentalita sú podobné. V reči nie je bariéra, pretože mnohé chorvátske slová sú pre Slováka intuitívne zrozumiteľné. To aj bez predchádzajúceho štúdia – napríklad „mlijeko“, „more“, „kruh“, „ulica“, „sladoled“, či „obitelj“. A naopak – Chorváti rozumejú základnej slovenčine bez námahy, čo výrazne znižuje stres z cestovania, situácii a nutnosti dorozumenia.

Pripravenosť na slovenského turistu

Veľkou výhodou je aj to, že mnohé destinácie sú priam nastavené na slovenského a českého turistu. V populárnych oblastiach ako Makarská, Istria, Zadar či Biograd nájdete slovenské jedálne lístky, personál hovoriaci po slovensky, a v obchodoch nie je nezvyčajné počuť slovenskú hudbu či čítať plagáty v slovenčine. Nie je výnimkou, že slovenskí alebo českí podnikatelia vlastnia apartmánové domy, reštaurácie alebo kempy – vďaka čomu je komunikácia a vybavovanie ubytovania výrazne jednoduchšie a osobnejšie. Slovenský turista sa tam necíti ako cudzinec, čo je psychologicky veľmi silný faktor pri rozhodovaní o návrate.

Pripravenosť sa týka aj dostupnosti ciest. Do Chorvátska vieme dopravu na dovolenku vyriešiť po svojej línii. Za iných okolností sa podriaďujeme plánu cestoviek. Ich autobusom a ich trasám a prestávkam. Podriaďujeme sa tiež prítomnosti iných, zdvihnutých sedadiel ľudí pred nami, ich zápachom, hlučnosti, alebo vodičovej rýchlosti. Mnohí chceme mať komfort, alebo vycestovať na miesta, kam presne konkrétny autobus nemieri a ani nemôže zastaviť. Mnohí sa boja lietania. Skrátka potrebujú vyraziť po svojej línii, nie po línii a podľa plánu niekoho iného.

Slovenská polícia v Chorvátsku – unikátna spolupráca

Veľkým plusom je aj dlhoročná spolupráca slovenskej a chorvátskej polície, ktorá sa každé leto odzrkadľuje v prítomnosti slovenských policajtov v chorvátskych letoviskách. Pomáhajú pri komunikácii v prípade nehôd, strát dokladov, alebo nejasností pri zákrokoch – a pre mnohých Slovákov sú veľkou psychologickou oporou. Ich prítomnosť zvyšuje dôveru vo vlastnú bezpečnosť a zároveň zvyšuje prestíž Chorvátska ako cieľovej destinácie, ktorá berie svojich hostí vážne.

Kde sa cítia ako doma

V chorvátskych kempoch a dovolenkových zónach nie je nezvyčajné vidieť vedľa seba zaparkované karavany so slovenskou a českou značkou. Rodičia si medzi sebou vymieňajú tipy na reštaurácie, varujú sa navzájom pred medúzami a zdieľajú nafukovačky. Deti nadväzujú priateľstvá bez jazykových bariér. Často vzniká prirodzené mikrospoločenstvo „československých dovolenkárov“, v ktorom nik nemá potrebu riešiť, z akej krajiny pochádza – a to je niečo, čo máloktorá iná krajina dokáže ponúknuť.

Slováci sa do Chorvátska vracajú nielen pre more, ale pre kultúrnu blízkosť, jazykovú dostupnosť, priateľskú atmosféru a pocit spolupatričnosti. V krajine, kde sa človek nemusí premáhať, kde rozumie a je rozumený, kde sú mu zvyky známe a kde sa stretáva s ďalšími Slovákmi v pozitívnom duchu, vzniká dlhodobý emocionálny vzťah. Preto Chorvátsko zostáva dovolenkovou stálicou – nie ako módna destinácia, ale ako istota, ku ktorej sa oplatí vrátiť. Samozrejme, mnohí z nás máme aj nepríjemné skúsenosti, známe sú prípady zneužívania, trikov a turistických pascí, podobne, ako na ďalších miestach sveta, vrátane našej domoviny. Lenže kto sa vracia, vracia sa na osvedčené miesta a zväčša k osvedčeným ľuďom s úctou voči vám, vášmu času a aj vašim peniazom.