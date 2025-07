Koľko vody vypotíme za horúci deň? Prečo sa potíme aj bez námahy?

Tečie z vás, len čo vystrčíte nohy z domu? Prečo sa vlastne potíme aj keď je slnko pod mrakom? Niektorí z nás by si priali zázračné tričko, na ktorom by nebolo poznať a ani cítiť, že je jeho nositeľovi teplo. Za bežný horúci deň môže dospelý človek vypotiť od 0,5 až po 2 litre potu, a pri fyzickej námahe aj viac než 4 litre. To sú naozaj ťažko uveriteľné hodnoty, ktoré však pre odparovanie nevidíme v podobe vody a tak môžu pôsobiť ako menej uveriteľné.

Fakty o potení v horúcom letnom dni, ktoré si priblížime:

Človek sa potí aj v pokoji , pretože potenie slúži na termoreguláciu tela – ochladzovanie organizmu cez odparovanie vody z pokožky.

, pretože potenie slúži na – ochladzovanie organizmu cez odparovanie vody z pokožky. Najviac potu sa tvorí v oblasti čela, chrbta, podpazušia, slabín a chodidiel .

. Pocit „mokrej kože“ nastáva až pri prekročení miery odparovania , nie hneď pri tvorbe potu.

, nie hneď pri tvorbe potu. Niektorí ľudia sa potia viac kvôli genetike, stresu, hormonálnej aktivite či pri obezite .

. Pocit, že sa „potíme len od horúčavy“, je mýtus – telo reaguje na teplo zvnútra aj z vonku .

. Dezodorant a antiperspirant nie sú to isté – každý pôsobí inak.

– každý pôsobí inak. Vysoká vlhkosť vzduchu spomaľuje odparovanie potu, preto sa v dusných dňoch cítime ešte horšie.

Čo je to to potenie a nedalo by sa ho zbaviť?

Potenie je prirodzený fyziologický proces, ktorého hlavnou úlohou je regulovať telesnú teplotu. Keď teplota okolia stúpa alebo sa zvyšuje vnútorné teplo (napr. pri strese či trávení), telo reaguje tým, že aktivuje potné žľazy. Tie sa nachádzajú najmä v podpazuší, na čele, hrudi, dlaniach a chodidlách. Najväčšie množstvo potu sa tvorí pri teplotách nad 30 °C, a ak je k tomu aj vysoká vlhkosť, telo musí produkovať viac potu, aby si zachovalo stabilnú vnútornú teplotu (cca 36,5 °C).

Priemerne zdravý dospelý človek v kľude v horúcom prostredí vypotí okolo 500 až 800 ml vody za deň. Pri fyzickej aktivite – najmä pri športe, ťažkej práci alebo aj dlhšej chôdzi na slnku – sa táto hodnota môže zvýšiť až na 2–3 litre, extrémne aj viac ako 4 litre denne. Najviac potu sa tvorí počas prvých 15–30 minút po vystavení horúčave, pričom odparovanie je efektívne len vtedy, ak je okolitý vzduch suchý. V dusnom počasí pot „zostáva na koži“ a spôsobuje pocit prehriatia a nepohodlia. Odparuje sa pomaly a pridáva sa nepríjemný pocit lepkavosti. Ak ste jedli príliš mastné jedlá, čipsy, alebo olejnaté pokrmy, tento pocit môže byť spojený s reálnou mazľavosťou potu.

Ako zmierniť potenie a čo používať + deodorant nie je antiperspirant

Zmierniť potenie úplne nemožno, ale dá sa efektívne regulovať. Základom je pravidelná hygiena, nosenie vzdušného, svetlého a prírodného oblečenia (napr. bavlna, ľan), a najmä výber správnych kozmetických produktov. Prispeje aj vhodná strava v konkrétnych teplotných podmienkach, ktorou sa posilňujete. Je dôležité rozlišovať:

Dezodorant (deodorant) – neutralizuje zápach potu , ale nezabraňuje samotnému poteniu. Obsahuje zložky, ktoré bojujú proti baktériám spôsobujúcim nepríjemný pach.

– neutralizuje , ale nezabraňuje samotnému poteniu. Obsahuje zložky, ktoré bojujú proti baktériám spôsobujúcim nepríjemný pach. Antiperspirant – zabraňuje poteniu tým, že dočasne blokuje potné žľazy. Zvyčajne obsahuje hlinité soli, ktoré sťahujú póry. Vhodný pre ľudí s nadmerným potením.

Okrem toho existujú aj klinické antiperspiranty, ktoré obsahujú vyššie koncentrácie aktívnych látok – tie sú určené pre hyperhidrózu (nadmerné potenie) a môžu byť súčasťou liečby, alebo aj ponuky lekární.

Praktické rady na horúce dni a prevenciu prehriatia

Pite dostatok vody , ideálne každých 30–45 minút aspoň pár dúškov. Potom nielenže dopĺňate stratené tekutiny, ale podporujete ochladzovanie tela.

, ideálne každých 30–45 minút aspoň pár dúškov. Potom nielenže dopĺňate stratené tekutiny, ale podporujete ochladzovanie tela. Obmedzte kávu, alkohol a pikantné jedlá , ktoré zvyšujú vnútornú teplotu tela.

, ktoré zvyšujú vnútornú teplotu tela. Sprchujte sa vlažnou vodou , nie ľadovou – náhly tepelný šok totiž môže paradoxne zvýšiť potenie.

, nie ľadovou – náhly tepelný šok totiž môže paradoxne zvýšiť potenie. Používajte chladivé spreje alebo vlhké obrúsky, najmä na zápästia, šiju a čelo – rýchlo znižujú pocit prehriatia.

alebo vlhké obrúsky, najmä na zápästia, šiju a čelo – rýchlo znižujú pocit prehriatia. Vetranie a prievan sú efektívnejšie ako klimatizácia pri ľahkom prehriatí – najmä v domácnosti alebo v kancelárii.

pri ľahkom prehriatí – najmä v domácnosti alebo v kancelárii. Podpazušné vložky do oblečenia alebo špeciálne absorpčné vrstvy môžu pomôcť v lete udržať suchý pocit na pokožke bez podráždenia.

alebo špeciálne absorpčné vrstvy môžu pomôcť v lete udržať suchý pocit na pokožke bez podráždenia. Ak sa nadmerne potíte aj v kľude (v noci, bez dôvodu), môže ísť o zdravotný problém – konzultujte ho s lekárom. So všeobecným lekárom, prípadne ak máte prístupného kožného lekára, priamo s ním.