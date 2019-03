Za udržateľnú módu sme ochotní zaplatiť aj o polovicu vyššiu cenu

Udržateľnosť, podpora lokálnych značiek a teniskománia patria ku trom výrazným trendom, ktoré ovplyvňujú nakupovanie módy na Slovensku. Za pomalú módu sme dokonca ochotní zaplatiť o polovicu vyššiu cenu.

Módny vyhľadávač GLAMI zisťoval, aký vzťah majú Slováci k udržateľnej móde a ekologicky vyrobeným produktom.

Nákupy pod drobnohľadom výskumu

Výskum ukázal, že tento trend si získava stále väčšiu popularitu aj medzi slovenskými milovníkmi módy. “Udržateľnosť, podpora lokálnych značiek a teniskománia patria ku trom novým výrazným trendom, ktoré ovplyvňujú nakupovanie módy na Slovensku,” uvádza sa vo výskume Fashion (Re)search 2018 online vyhľadávača módy GLAMI, ktorý prebiehal na konci roka 2018. Dotazník okrem iného ukázal, že sme ochotní podporovať „slow fashion“, teda pomalú módu a zaplatiť za ňu dokonca o polovicu vyššiu cenu.

Trvalo udržateľná móda je etická, ekologická a neznečisťuje naše životné prostredie tak, ako rýchla móda, ktorú nájdete v akomkoľvek odevnom reťazci. Zameriava sa na kvalitu a nie kvantitu, rieši udržateľnosť a rešpektuje prírodu. Ekologicky vyrobené produkty vznikajú vďaka recyklácii, či takzvanej upcyklácii.

Sú ale aj takí, ktorí ešte kúsok udržateľnej módy nevlastnia. Prečo je to tak? Viac ako 52 % opýtaných ľudí jednoducho nevie ekologicky vyrobené produkty rozlíšiť. Keby tomu tak bolo, určite by si daný kúsok spotrebiteľ do šatníka zakúpil, pretože viac ako 80 % ľudí by si bolo ochotných za eko produkt priplatiť.

Vysokú kvalitu oblečenia vyžadujeme hlavne pri topánkach, bundách, kabátoch a nohaviciach. Napríklad kabát priemernej kvality, vyrobený z nepohodlného polyesteru, ktorý stojí 60 €, sú Slováci ochotní vymeniť za kabát z vlny omnoho vyššej kvality, aj keď si zaň musia priplatiť takmer raz toľko – 30 % opýtaných uviedlo, že by za kvalitu zaplatilo až 105 €.

Na čo konkrétne je potrebné dbať, ak by ste chceli podporiť udržateľnú produkciu? Nakupujte kúsky od lokálnych výrobcov a dizajnérov a zamerajte sa na to, ako a kým boli vyrobené. Sledujte visačky a kontrolujte zloženie materiálov. Treba hľadať názvy ako organická bavlna, recyklované alebo obnoviteľné materiály. Na GLAMI si napríklad môžete produkty udržateľnej módy vyhľadávať pomocou prednadstaveného filtra.

Zlaté pravidlo udržateľnosti hovorí, že by sme mali nosiť oblečenie aspoň 30 krát, kým sa ho nezbavíme. Tento fakt potvrdili aj respondenti. Viac ako 50 % z nich nosí jeden kúsok viac ako 30 krát, kým ho zo šatníka nevyradí.

44 % ľudí vyhadzuje veci zo svojho šatníka hlavne kvôli tomu, že je daný kus vynosený alebo zničený. Na otázku „čo urobíte s oblečením, ktoré už nechcete?“, polovica ľudí uviedla, že by oblečenie darovala na charitu alebo nosila na doma.

Výskum, ktorého sa na Slovensku zúčastnilo 1963 respondentov starších ako 21 rokov, prebiehal na vzorke užívateľov internetu, doplnený o údaje z Národného výskumného úradu agentúry NMS Market Research. Okrem Slovenska spracováva Glami údaje aj na Česku, v Maďarsku, Rumunsku, Turecku a Rusku.

