Trendy: 10 slov a hesiel januára 2025, ktoré si (ne)treba googliť

V strede januára si všímame viacero tém a slov, ktoré sa objavujú v rôznych súvislostiach a možno má význam sa im venovať o niečo viac. Dnes, keď už všetci nechcene vieme z decembra, čo je to slayáda (nový slang pre pomenovanie vydarenej veci) a už sme si vysvetlili six-seven, sú na scéne aj slová pomerne bežné, no s novým významom.
Janusovský (janusovský pohľad, janusovský názor..)
Pojem odvodený od rímskeho boha Janusa, ktorý mal dve tváre – jednu otočenú do minulosti a druhú do budúcnosti. Slovo janusovský sa v odbornom aj publicistickom jazyku používa na označenie javov, ktoré majú dvojitú, často protichodnú povahu. Január je typicky janusovský mesiac: bilancujeme staré a zároveň nastavujeme nové.
Reset
Pôvodne čisto technický výraz z informatiky označujúci návrat systému do východiskového stavu. Resetovať počítač dnes zvládne takmer každá. Ale reset v inej súvislosti môže mať rôzne významy.
V súčasnosti sa pojem reset používa v psychológii, ekonomike aj politike ako metafora pre nový začiatok po kríze, zlyhaní alebo chaose. Január je mesiac, keď sa toto slovo objavuje najčastejšie – v osobnom aj spoločenskom kontexte. Napríklad pri očakávaniach, že rok 2026 bude lepší. Aj keď… pri pohľade na to, čo ľudia zdieľajú a čomu veria…
Interregnum
Latinský termín znamenajúci obdobie „medzi vládami“. V širšom význame ide o prechodnú fázu, keď starý systém už nefunguje a nový ešte nie je plne zavedený. Slovo sa dnes používa v politológii, sociológii aj ekonomike na opis nestability a neistoty, ktoré sú pre začiatok roka typické.
Blackout
Odborný výraz pre náhly výpadok elektrickej energie, no v roku 2026 sa často používa aj v spojení s internetovým alebo informačným blackoutom. Január je mesiac, keď sa tento pojem pravidelne objavuje v správach v súvislosti s energetikou, kybernetickou bezpečnosťou a geopolitickými konfliktmi.
Irán zažíva nepokojné časy. Dlhodobo nedrodržiavané ľudské práva, nesloboda a spôsob autokratickej vlády v krajine spolu s ďalšími príčinami priniesli veľké protesty. Obranné zložky neváhajú strieľať do ľudí, nepokoje v krajine viedli k vypnutiu internetu. Nemožno tak naživo vidieť, čo sa v krajine deje a koľko reálne mŕtvych ľudí je. Blackout je tak pomenovaním stavu, kedy je práve internetovému pripojeniu prispôsobená technológia a komunikácia a tá nefunguje.
Volatilita
Ekonomický a finančný pojem označujúci mieru kolísania cien, hodnôt alebo vývoja v čase. Vysoká volatilita znamená neistotu a riziko. Január je tradične mesiacom zvýšenej volatility na trhoch, keď investori reagujú na nové rozpočty, prognózy a globálne udalosti. A že tých globálnych udalostí je.
Predsavzatie
Slovo s latinským pôvodom (propositum), ktoré označuje vedomé rozhodnutie zmeniť správanie alebo smerovanie. Z odborného pohľadu ide o formu sebaregulácie, ktorá má štatisticky najnižšiu mieru dlhodobého dodržania. Január je však mesiacom, keď sa toto slovo objavuje najčastejšie v histórii vyhľadávania.
Hovorí sa, že predsavzatia najčastejšie porušíme už v prvý týždeň. je to osobné zlyhanie, ale nikdy nič kritické. Pre človeka je prirodzené zotrvávať vo svojich zvyklostiach. Skúste to teda po prvom týždni znova a nepozerajte striktne na to, že ak sa rad podarilo zlyhať, už to nemá cenu. Prelom rokov je považovaný za štart nových cieľov skrátka preto, že je to nový rok v dátume. Nový nepopísaný kalendár, nový diár s plánom. Odpustiť samému sebe sa dá. Stačí chcieť. Dať si predsavzatie pokojne 15. januára sa dá. Kto povedal že sa to nesmie?
Hibernácia
Biologický termín označujúci stav zníženej aktivity organizmu počas zimy. V prenesenom význame sa hibernácia používa na opis ľudského správania, firiem alebo projektov, ktoré sú dočasne utlmené. Január je mesiacom, keď sa tento pojem používa metaforicky najviac – po sviatočnom preťažení nastáva útlm. Hibernácii sa venujeme tu.
Dead zone
Pôvodne technický a geografický pojem pre miesto bez signálu alebo bez života. Dnes sa používa aj obrazne – pre oblasti bez informácií, reakcií alebo vývoja. V januári sa slovo často objavuje v súvislosti s digitálnou infraštruktúrou, krízami a izoláciou.
Deeskalácia
Január 2025 sa spája s vojnou na Ukrajine, udalosťami vo Venezuele, v Iráne, stále aj v Izraeli, Sudáne a nie pokojné zostávajú aj oblasti Červeného a Arabského. S pojmom deeskalácia sa tak budeme stretávať nie len počas januára. Termín používaný v diplomacii, bezpečnosti a krízovom manažmente. Deeskalácia znamená vedomé znižovanie napätia po konflikte alebo kríze. Slovo sa pravidelne objavuje v januárových správach, keď sa hodnotí vývoj geopolitických sporov po turbulentnom konci roka.
Prognóza
Odborný termín z medicíny (hovorovo povedané „Ako bude prebiehať zlepšovanie pooperácii, nasadení liekov“ a pod), meteorológie (koľko naprší, nasneží) a ekonomiky (ako porastú trhy) označujúci odborný odhad budúceho vývoja na základe dát. Január je mesiac prognóz – ekonomických, klimatických aj politických. Prognózy sme videli celý december, očakávania a dúfania v lepšie zajtrajšky tiež.