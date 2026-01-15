-0.7 C
Bratislava
štvrtok, 15 januára, 2026
4Home.sk - 728x90 výpredaj
ÚvodZo sveta
V rubrikách:
Zo sveta

Trendy: 10 slov a hesiel januára 2025, ktoré si (ne)treba googliť

Pripravil Roman

V strede januára si všímame viacero tém a slov, ktoré sa objavujú v rôznych súvislostiach a možno má význam sa im venovať o niečo viac. Dnes, keď už všetci nechcene vieme z decembra, čo je to slayáda (nový slang pre pomenovanie vydarenej veci) a už sme si vysvetlili six-seven, sú na scéne aj slová pomerne bežné, no s novým významom.

Chaotická situácia vedca v elektrárni ako stláča reset, naše generované

Janusovský (janusovský pohľad, janusovský názor..)

Pojem odvodený od rímskeho boha Janusa, ktorý mal dve tváre – jednu otočenú do minulosti a druhú do budúcnosti. Slovo janusovský sa v odbornom aj publicistickom jazyku používa na označenie javov, ktoré majú dvojitú, často protichodnú povahu. Január je typicky janusovský mesiac: bilancujeme staré a zároveň nastavujeme nové.

Reset

Pôvodne čisto technický výraz z informatiky označujúci návrat systému do východiskového stavu. Resetovať počítač dnes zvládne takmer každá. Ale reset v inej súvislosti môže mať rôzne významy.

V súčasnosti sa pojem reset používa v psychológii, ekonomike aj politike ako metafora pre nový začiatok po kríze, zlyhaní alebo chaose. Január je mesiac, keď sa toto slovo objavuje najčastejšie – v osobnom aj spoločenskom kontexte. Napríklad pri očakávaniach, že rok 2026 bude lepší. Aj keď… pri pohľade na to, čo ľudia zdieľajú a čomu veria…

Interregnum

Latinský termín znamenajúci obdobie „medzi vládami“. V širšom význame ide o prechodnú fázu, keď starý systém už nefunguje a nový ešte nie je plne zavedený. Slovo sa dnes používa v politológii, sociológii aj ekonomike na opis nestability a neistoty, ktoré sú pre začiatok roka typické.

Blackout

Odborný výraz pre náhly výpadok elektrickej energie, no v roku 2026 sa často používa aj v spojení s internetovým alebo informačným blackoutom. Január je mesiac, keď sa tento pojem pravidelne objavuje v správach v súvislosti s energetikou, kybernetickou bezpečnosťou a geopolitickými konfliktmi.

Irán zažíva nepokojné časy. Dlhodobo nedrodržiavané ľudské práva, nesloboda a spôsob autokratickej vlády v krajine spolu s ďalšími príčinami priniesli veľké protesty. Obranné zložky neváhajú strieľať do ľudí, nepokoje v krajine viedli k vypnutiu internetu. Nemožno tak naživo vidieť, čo sa v krajine deje a koľko reálne mŕtvych ľudí je. Blackout je tak pomenovaním stavu, kedy je práve internetovému pripojeniu prispôsobená technológia a komunikácia a tá nefunguje.

Prečo sa január volá január? Boh Janus pozerá dopredu aj dozadu

Volatilita

Ekonomický a finančný pojem označujúci mieru kolísania cien, hodnôt alebo vývoja v čase. Vysoká volatilita znamená neistotu a riziko. Január je tradične mesiacom zvýšenej volatility na trhoch, keď investori reagujú na nové rozpočty, prognózy a globálne udalosti. A že tých globálnych udalostí je.

Predsavzatie

Slovo s latinským pôvodom (propositum), ktoré označuje vedomé rozhodnutie zmeniť správanie alebo smerovanie. Z odborného pohľadu ide o formu sebaregulácie, ktorá má štatisticky najnižšiu mieru dlhodobého dodržania. Január je však mesiacom, keď sa toto slovo objavuje najčastejšie v histórii vyhľadávania.

Hovorí sa, že predsavzatia najčastejšie porušíme už v prvý týždeň. je to osobné zlyhanie, ale nikdy nič kritické. Pre človeka je prirodzené zotrvávať vo svojich zvyklostiach. Skúste to teda po prvom týždni znova a nepozerajte striktne na to, že ak sa rad podarilo zlyhať, už to nemá cenu. Prelom rokov je považovaný za štart nových cieľov skrátka preto, že je to nový rok v dátume. Nový nepopísaný kalendár, nový diár s plánom. Odpustiť samému sebe sa dá. Stačí chcieť. Dať si predsavzatie pokojne 15. januára sa dá. Kto povedal že sa to nesmie?

Prečo deti stále opakujú „SIX SEVEN“ a prečo toto šialenstvo

Hibernácia

Biologický termín označujúci stav zníženej aktivity organizmu počas zimy. V prenesenom význame sa hibernácia používa na opis ľudského správania, firiem alebo projektov, ktoré sú dočasne utlmené. Január je mesiacom, keď sa tento pojem používa metaforicky najviac – po sviatočnom preťažení nastáva útlm. Hibernácii sa venujeme tu. 

Dead zone

Pôvodne technický a geografický pojem pre miesto bez signálu alebo bez života. Dnes sa používa aj obrazne – pre oblasti bez informácií, reakcií alebo vývoja. V januári sa slovo často objavuje v súvislosti s digitálnou infraštruktúrou, krízami a izoláciou.

Deeskalácia

Január 2025 sa spája s vojnou na Ukrajine, udalosťami vo Venezuele, v Iráne, stále aj v Izraeli, Sudáne a nie pokojné zostávajú aj oblasti Červeného a Arabského. S pojmom deeskalácia sa tak budeme stretávať nie len počas januára. Termín používaný v diplomacii, bezpečnosti a krízovom manažmente. Deeskalácia znamená vedomé znižovanie napätia po konflikte alebo kríze. Slovo sa pravidelne objavuje v januárových správach, keď sa hodnotí vývoj geopolitických sporov po turbulentnom konci roka.

Prognóza

Odborný termín z medicíny (hovorovo povedané „Ako bude prebiehať zlepšovanie pooperácii, nasadení liekov“ a pod), meteorológie (koľko naprší, nasneží) a ekonomiky (ako porastú trhy) označujúci odborný odhad budúceho vývoja na základe dát. Január je mesiac prognóz – ekonomických, klimatických aj politických. Prognózy sme videli celý december, očakávania a dúfania v lepšie zajtrajšky tiež.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Prečo sa január volá január? Boh Janus pozerá dopredu aj dozadu
Ďalší článok
Študovať film každý rok v inej krajine? Program Pathfinder to ponúka
Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť