Blíži sa 2. ročník prekážkového behu NN UCR: Challenge - ZN.SK

Bratislava opäť ponúkne športovcom možnosť vyskúšať si na vlastnej koži zimný prekážkový beh NN UCR: Challenge, ktorý sa tento rok bude konať na námestí M. R. Štefánika, Eurovea Bratislava. Na bežcov, ktorí si trúfnu zmerať sily, čakajú skutočne netradičné prekážky.

NN UCR: Challenge 2019

Druhý ročník zimného behu NN UCR: Challenge 2019, ktorý je menším bratom letného NN URBAN CITY RACE, sa po úspešnom prvom ročníku vracia s disciplínami ako beh po kapote auta, rúčkovanie či šplhanie po lane. Organizátori sa tentokrát rozhodli presunúť preteky na námestie M. R. Štefánika – Eurovea Bratislava, vďaka čomu na súťažiacich čaká nielen nová prekážková dráha, ale aj väčšie publikum. Aj vás láka preskočiť cez auto ako v akčnom filme za búrlivého potlesku? Počet účastníkov je vzhľadom na kapacity priestorov limitovaný na 200 pretekárov v hlavnej kategórii, preto odporúčame rýchlo sa zaregistrovať TU.

KEDY? 16. marca 2019 o 10.00 hod. v Eurovea Bratislava na Námestí M. R. Štefánika.

NN UCR: Challenge 2019 pokračuje v rastúcom trende prekážkových pretekov v netradičných prostrediach. Popri Spartan Race či Tvrďákovi si postupne aj NN UCR nachádza svoje stabilné miesto v kalendári stoviek športovcov. Reflektuje na čoraz populárnejšie budovanie vyváženej kombinácie vytrvalosti a sily, ktorú prezentuje napríklad crossfit. Po dvoch vydarených letných a jednej zimnej edícii má už NN UCR: Challenge svojich pravidelných aj nových účastníkov.

„Je to jedinečná možnosť vyskúšať si niečo nové. Existuje veľa prekážkových behov, ale NN UCR: Challenge je jediný, ktorý sa odohráva v meste. Využívame mestské prekážky ako autá, lavičky či kontajnery. Tento rok budeme mať 25 prekážok. Challenge je výnimočný v tom, že človek si pri ňom vyskúša nielen beh, ale aj svoju zdatnosť a balans,“ hovorí známy kondičný tréner a športový riaditeľ NN UCR: Challenge, Ján „Jany“ Landl známy aj z televíznej šou Najväčší víťaz.

Preteky a tréningy na NN UCR: Challenge obľubujú aj mnohé známe tváre. Netradičné cvičenia si pochvaľuje aj ambasádor tohto športového eventu, herec a scenárista Andy Kraus, i podporovatelia preteku, ako napríklad známy tanečník a tréner Johny „Perfecto“ Mečoch, elitní slovenskí bežci Michal Rajniak a Richard Chrappa, či Ilja Škondič – MMA tréner šampiónov a hlavný tréner Octagon Fighting Academy.

Pre každého

To, že preteky sú naozaj pre každého, dokazujú aj detské aktivity s názvom NN Urban City Kids Challenge 2019. Deti od 4 do 15 rokov si môžu na špeciálne pripravených súbežných dráhach zasúťažiť rovnakým spôsobom ako dospelí bežci. „Pre deti sme pripravili detské prekážky, ale napríklad aj možnosť preskočiť si cez auto, čo by im rodičia normálne nikdy nedovolili,“ usmieva sa „Jany“. V dobe, v ktorej majú deti všeobecne nedostatok pohybu, je zábavný a adrenalínový prekážkový beh skvelý spôsob, ako ich odtrhnúť od počítača a predstaviť im krásy športu.

Jednu z prekážok tradične pripravil generálny partner celého podujatia NN Životná poisťovňa. Vlani si mohli účastníci vyskúšať šplhanie po lane nad kopou molitanu a tento rok ich čaká nové prekvapenie, ktoré spoznajú v deň pretekov. „Aktívny pohyb v zime je často podceňovaný a zanedbávaný, preto sa tešíme, že opätovne pomáhame zrealizovať takúto originálnu akciu pre veľkých i malých športových nadšencov. Aktívny pohyb je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Žiaľ, niekedy môže malý nešťastný okamih pri športovaní spôsobiť zranenie, ktoré vás obmedzí aj v bežnom živote. A vtedy sa môžete spoľahnúť, že NN vás podrží a pomôže vám prekonať zložitú a neočakávanú situáciu. Klientov finančne kryjeme proti rizikám a dbáme aj o ich zdravie a životný štýl,“ hovorí Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.



