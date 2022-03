Xindl X a singel z albumu Terapie má nový klip. Album pokrstí v apríli

Ondřej Ládek – spevák, pesničkár a skladateľ (známejší ako Xindl X), vydal v októbri minulého roka album Terapie, ktorý sa dočkal skvelých ohlasov nielen od fanúšikov, ale aj od hudobných kritikov. Teraz vydáva originálny videoklip k rovnomennej pesničke a oznamuje nový termín presunutého koncertu.

Doposiaľ najväčšiu show svojej kariéry predvedie už 5. apríla v pražskom O2 univerze. „Koncert sme pre pandémiu museli dvakrát preložiť, ale vyzerá to tak, že konečne bude! A bude aj so všetkými sľúbenými hosťami,“ oznamuje spevák. Videoklip mal oficiálnu premiéru 25. marca o 9:00 hod. na YouTube.

Terapie na Youtube

Minuloročný album tentokrát nebol o spoločenskom dianí, ako sme u speváka zvyknutí, ale viac o jeho vnútornom prežívaní. Výnimkou nie je ani pieseň „Terapie“. „Pieseň je o tom, že každý vie najlepšie, ako má žiť svoj život. Každý vie najlepšie, ako má urobiť v podstate čokoľvek a nebojí sa vám to povedať. A o tom, že aj napriek týmto radám býva dosť ťažké zostať sám sebou,“ približuje význam textu Ondřej.

Svojho vizuálu sa dočkalo už viacero piesní z tohto introspektívneho počinu. Naposledy sme mohli vidieť videoklip k silnej piesni „Lovec Perel“. „Terapie“ dostala animovaný klip, a to opäť z dielne dvorného výtvarníka a režiséra Ondřeja Pfeiffera. „Pracujeme spolu už od doby, kedy Xindl ešte nebol Xindl a málokto do mňa vidí ako on. A pretože je pre mňa táto pesnička dosť osobná, tak bolo jasné, že to nemôže robiť nikto iný. Je to náš dvanásty spoločný klip a ja som presvedčený, že je ten najlepší,“ vraví o režisérovi spevák.

Fanúšikovia tak môžu vo videoklipe vidieť Xindlovo alter ego, ktoré poznajú z obalu nového albumu. „Je to panáčik, ktorý má miesto hlavy jedno veľké vnímavé oko a žije vo svete ľudí, ktorí majú miesto hlavy len jedny veľké ukecané ústa,“ popisuje Ládek. O deji v klipe dodáva: „je to o jednom dni pána Očka a jeho každodennom boji s Povídalkami okolo neho. Taká ľahká autobiografická reportáž zo sveta introvertných ľudí.“

V apríli v pražskom O2 univerze

Podobné vizuály aj veľká hudobná show čaká fanúšikov už 5. apríla tohto roku, kedy sa Xindl X predvedie so svojou kapelou v pražskom O2 univerze, kde pokrstí album Terapie. Prídu aj viacerí hudobní hostia ako Pokáč, Tereza Mašková, Pavel Čadek, Mirka Miškechová alebo dokonca aj 60-členný zbor Marantha Gospel Choir. „Verím, že to bude zážitok nielen hudobný, ale aj vizuálny, opäť vďaka Ondrovi Pfeifferovi, ktorý ku všetkým piesňam pripravil špeciálne projekcie,“ uzatvára Ondřej Ládek.