Vychádza slovenský knižný triler #Budinka, ako predpoveď “FB” šialenstva

2. októbra 2018 vychádza slovenský knižný triler Budinka. Pri názve novinky môžu čitatelia naraziť aj na takzvanú hashtag podobu a nie náhodou. Práve sociálne siete a internet v knihe #Budinka hrajú dôležitú úlohu aj napriek tomu, že sa príbeh knihy na internete neodohráva. Autor v knihe poukazuje na možné následky toho, čo by sa mohlo reálne stať v prípade neočakávateľnej udalosti a zapojenia sociálnych sietí. Je tak až neuveriteľné, ako nepripravená verejnosť môže byť na masovú hystériu, alebo len účinky virality sociálnych sietí.

O knihe #Budinka

Drsná pasca na čerstvo dospelého Adama z počiatku vyzerá ako nevinné, hoci podivné stretnutie s neznámym dievčaťom. To, že išlo o pascu však zisťuje, až keď je neskoro a nepomôže mu ani pohotová lož a snaha sa zachrániť. Ocitne sa na mieste, o ktorom si nikdy nemyslel, že by mohlo byť reálne a že by vôbec on mohol byť tým, čo niečo také zažije. V úplnej tme postupne spoznáva hlas niekoho, kto je na tom rovnako zle, ako on sám. Dvojica, ktorú spojí spoločný osud, má mimo zdanlivo jedinú záchranu ešte jednu šancu s ktorou tí „hore“ nepočítali.

Budinka je uvedená s podtitulom Mrcha kretén a vynálezca, čo bol pôvodný názov knihy. Nezvyčajné tri pomenovania naozaj pomenúvajú osoby a týkajú sa aj priamo deja v knihe. Sú totiž jedinými menami, ktorými mohli Adam s Petrom pomenovať ľudí, ak o nich netušili nič. Len to, čo ich prezývky charakterizovalo. Budinka, ako obec „pánu Bohu zachrbtom“, neexistuje. Stránky obce, ktoré na internete pozorný čitateľ nájde, sú rovnako tak fikciou, ktorá je však už pokračovaním udalostí z knihy. Príbeh tak svojim spôsobom pokračuje, aj po dočítaní knihy samotnej. Autor názov obce vysvetľuje ako drobné zaspaté miesto, ktoré aj zdrobnenina má vykresliť ako malé a nevýrazné miesto čakajúce na prebudenie. Prebudenie pritom v určitej podobe naozaj nastane. Otvára tak otázku, ako by udalosti prebiehali, keby nešlo o knihu?

Ako by sa zachovali ľudia vonku, médiá a ľudia, ktorí boli rýchlejší? Aj to môžu byť otázky, s ktorými sa môže čitateľ zdžiavať po dočítaní Budinky. „Neinšpiroval som sa skutočnými udalosťami, skôr len skutočnými ľuďmi a ich mentalitou ako aj miestami, ktoré naozaj existujú. Námetom mi boli príbehy neuvážených stretnutí cez internet, prípady chorobného zdieľania, ale tiež fungovanie sociálnych sietí,“ spresnil autor k čerpaniu námetu.

Autor Tomáš Najt

Knihu napísal a ilustroval slovenský autor Tomáš Najt. Budinka je pritom druhou knihou po debute Zastavený čas (máj 2018), dobrodružnej sci-fi poviedke odohrávajúcej sa v absolútnom tichu. Hlavný hrdina v nej nedobrovoľne využíva jedinú sekundu v ktorej zastalo všetko, okrem neho samotného. Kým Zastavený čas vyšiel len ako ekniha, Budinka je klasickou 256 stranovou tlačenou knihou v tvrdej väzbe. Zaujímavosťou oboch kníh je spôsob vzniku. Obe napísal autor na smartfóne Lenovo so systémom Android v aplikácii Notes.

Kniha #Budinka (mrcha, kretén a vynálezca) vychádza vo vydavateľstve Eko-konzult. Kúpiť si ju môžete v každom dobrom kníhkupectve vo vašom meste, alebo online na: BUX.SK, alebo na

Martinus.sk

Vlastnosti knihy:

Autor: Tomáš Najt

Jazyk: Slovenčina

Dátum vydania: 2. októbra 2018

Vydanie: 1.

Rozmery: 130 x 210 mm

Väzba: Pevná bez prebalu lesklá

Počet strán: 256

EAN: 9788080792732

ISBN: 978-80-8079-273-2