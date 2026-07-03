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pondelok, 6 júla, 2026
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Letná súťaž s Rio Mare o iWatch Series 11 alebo jógamatku Rio Mare!

Pripravil Tlačové správy

Leto, pohyb, dobré jedlo a odmeny, ktoré rozžiaria každý aktívny deň. Značka Rio Mare prichádza s novou letnou súťažou, v ktorej môžete od 1. 7. do 31. 8. 2026 vyhrať štýlové iWatch Series 11 alebo každý deň praktickú jógamatku Rio Mare. Princíp je jednoduchý – stačí kúpiť produkt Rio Mare, zaregistrovať účtenku a ste v hre.

Rio Mare 2026 súťaž
Rio Mare 2026 súťaž

Ako sa zapojiť do súťaže?

Spojte príjemné s užitočným! Zakúpením produktov Rio Mare si doprajete kvalitné a chutné jedlo a zároveň získate šancu vyhrať atraktívne ceny.

Stačí:

  1. Zakúpiť aspoň jeden produkt Rio Mare od 1. 7. do 31. 8. 2026.
  2. Registrovať účtenku na webe www.riomare.sk/sutaz .
  3. Čakať na žrebovanie a uschovať účtenku.

Čím viac účteniek zaregistrujete, tým väčšiu šancu na výhru máte. Viac informácií o pravidlách súťaže nájdete na www.riomare.sk/sutaz

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Užite si leto s Rio Mare – ľahko, chutne a v pohybe!

Prečo si vybrať Insalatissime ?

Rad tuniakových šalátov Rio Mare Insalatissime spája kvalitné suroviny, skvelú chuť a praktické využitie na každý deň. Šaláty sú ready to eat , bez nutnosti ohrievania, a skvele sa hodia do práce, na cesty, na výlety aj ako rýchle ľahké jedlo doma. Vyvážené kombinácie prémiového tuniaka, zeleniny, strukovín a obilnín prinášajú sýte, ale zároveň ľahké jedlo, ktoré dodá energiu kedykoľvek počas dňa.

Insalatissime navyše ponúka širokú škálu chutí – od sviežich receptúr cez sýtejšie varianty až po limitované sezónne edície inšpirované sezónnou zeleninou. V ponuke nechýbajú obľúbené varianty Spring , Summer , Autumn či Winter ani ďalšie kombinácie s kuskusom, quinoou alebo strukovinami.

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