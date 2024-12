Slovák Dávid získal striebro na prestížnej súťaži Barceló Rumtenders

Dávid, ktorý už dnes pôsobí ako ambasádor značky na Slovensku, má so značkou Ron Barceló veľké ambície. „Mám veľké plány so značkou. Mojím cieľom je pomôcť rumu Barceló získať pevné miesto v povedomí ľudí na Slovensku, keďže ide o najviac exportovaný tmavý rum na svete. Posledných vyše šesť mesiacov som intenzívne pracoval na tomto pláne a budem v tom intenzívne pokračovať,“ prezradil.

