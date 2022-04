Do kín prišiel triler Tieňohra. Jeho príbeh vychádza zo skutočnej udalosti

Milan Ondrík, dvojnásobný držiteľ národnej filmovej ceny Slnko v sieti za najlepší mužský herecký výkon, prichádza na plátna kín v úlohe muža túžiaceho po pomste. V kriminálnom trileri Tieňohra sa jeho manželka (Dominika Morávková) stane tragickou obeťou zločinu a hlavný hrdina bojuje s pocitom viny a potrebou konať. Obľúbený režisér Peter Bebjak svoju najnovšiu snímku nakrútil na motívy skutočnej udalosti.

Tieňohra a jej príbeh

Na začiatku príbehu Jan Kavka, záchranár z malého mesta, opustí svoju manželku Evu. Krátko na to Eva zahynie pričinením nebezpečného kriminálnika a z Jana sa stáva vdovec. Ťaží ho pocit, že zavinil jej smrť, lebo jej v osudovej chvíli neprišiel na pomoc. Útočisko pred výčitkami nachádza v miestnom boxerskom klube, ktorý vedie jeho kamarát. Vyšetrovanie zločinu zatiaľ ukazuje, že páchateľ je informátorom pod policajnou ochranou. Jan chce veriť v spravodlivosť, keď si však uvedomí, že vrah by mohol svojmu trestu uniknúť, rozhodne sa konať sám, bez ohľadu na to, aké neisté to je.

Skutočné udalosti ako predloha

Drsný triler Tieňohra vychádza zo skutočnej udalosti, ktorá sa v minulosti stala českému filmovému producentovi Janovi Bradáčovi. Jeho prvá manželka sa stala obeťou dvojnásobnej vraždy a on sa s odstupom času rozhodol vyrozprávať príbeh postavy, ktorá zažije čosi podobné. Podľa vlastných slov Bradáč nechcel rozprávať o svojom konkrétnom zážitku, ale o tom, aké otázky a rozpory v ňom tragická životná situácia vyvolala. Scenár filmu napísala jeho druhá manželka, scenáristka a režisérka Vendula Bradáčová, podľa ktorej slov je Tieňohra „príbeh ľudí, ktorí robia chyby, ale vedia za ne prevziať zodpovednosť.“

Filmovú novinku režiséra Petra Bebjaka, tvorcu úspešných filmov Čiara, Trhlina a Správa, ale aj oceňovaných televíznych minisérií Spravodlivosť či Herec, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu: