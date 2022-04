Pink Floyd po rokoch tvorilo. “Hey Hey Rise Up” je na podporu Ukrajiny

Legendárna hudobná skupina Pink Floyd netvorí od roku 1994. Napriek tomu by sa nedalo povedať, že by ako skupina neexistovali a zanikla. Jej najnovšia skladba vlastne nie je ich, no v ich úprave pôjde ešte ďalej, než samotný Andriy Khlyvnyuk zo skupiny Boombox. Jeho spev a konkrétna skladba sa už stali na Ukrajine hitom. Upravil ju aj nejeden hudobný youtuber. Zásah slávnych Pink Floyd však priniesol vokály Andriya Khlyvnyuka do podoby videoklipu vytvoreného na podporu Ukrajine. Vidieť v ňom zábery vojnou zničenej Ukrajiny. Už po pár hodinách má 1,5 milióna pozretí.

Hey Hey Rise Up

Skladba Hey Hey Rise Up vzniká na podporu Ukrajiny. Spojila Davida Filmoura, Nicka Masona, basgitaristu Guya Pratta a klávesáka Nitina Sawhneya so spevom Andriya z ukrajinského Boomboxu. Jeho spev v skutočnosti pochádza z videa, ktoré samotný spevák zavesil na svoj INstagram. Ako Ukrajinec narukoval a tak je aj zachytený počas služby. Video, ktoré nakrútil na kyjevskom námestí Sofiyskaya, je v skutočnosti ukrajinskou piesňou, ktorá vznikla počas I. svetovej vojny. Video v anglickom znení Hey Hey Rise Up režíroval Mat Whitecross. Jedným z dôvodov, pre ktorý David Gilmour neváhal, mohlo byť aj to, že jeho syn si vzal Ukrajinku a vnímal tak možno intenzívnejšie to, čo sa na Ukrajine dialo.

Spontánna skladba sa stala opäť hitom

Pieseň si všimli profesionálni aj amatérski hudobníci. Podporu má v rôznych podobách skladba aj na Twittri. Naraziť tak môžeme na naozaj rôzne prevedenia, v ktorých hrá stále “prvé husle” práve Andriy. V časoch vojen sú takéto symboly odvahy mimoriadne dôležité. O to viac, ak hudba spája.