Slovenský film Potopa v súťaži najprestížnejšieho festivalu Latinskej Ameriky

Slovenský film Potopa režiséra Martina Gondu bol vybraný do medzinárodnej súťaže 40. ročníka Festivalu Internacional de Cine de Mar del Plata v Argentíne. Ide o jediný latinskoamerický filmový festival kategórie „A“, ktorý sa koná od roku 1954 a patrí medzi najvýznamnejšie prehliadky autorskej kinematografie na svete. Film Potopa bude mať na festivale svetovú premiéru 7. novembra. Do slovenských kín bude film uvedený 4. decembra.
Film Potopa rozpráva príbeh z komunistického Československa z roku 1980. Mara má 15 rokov a túži sa stať pilotkou a opustiť dedinský život. Jej otec Alexander, rusínsky roľník a vdovec, však trvá na tom, aby zostala doma a pokračovala v práci na rodnej pôde. Keď ich dolinu čaká zatopenie pre výstavbu vodnej nádrže Starina, obaja sa musia vyrovnať so stratou domova a rodinného dedičstva. Zároveň hľadajú cestu k vzájomnému zmiereniu uprostred zápasu medzi tradíciou, identitou a túžbou po slobode.
Dielo sa odohráva na pozadí reálnych udalostí spojených s výstavbou vodárenskej nádrže Starina, budovanej v rokoch 1981 až 1987 v blízkosti mesta Snina na východe Slovenska. Jej výstavbe museli ustúpiť obce Starina, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské, Dara a Ostrožnica, kde žili obyvatelia prevažne rusínskej národnosti. Zatápaniu území a aj tohto konkrétneho prípadu sa venuje kniha Miesta zločinu a tragédií.
Film Potopa ukazuje, že aj napriek vykoreneniu a strate domova si rusínska menšina dokázala zachovať svoju kultúru a identitu. Zobrazuje dôležitosť komunity, ktorá aj v ťažkých chvíľach zostáva pevná v svojich hodnotách a tradíciách.
Príbeh zanikajúcej dediny
Režisér Martin Gonda sa do tohto prostredia vrátil po rokoch, nielen fyzicky, ale aj emocionálne. Na východnom Slovensku sa odohrával aj dej jeho úspešného študentského filmu Pura Vida, ktorý mal svetovú premiéru v sekcii Cinéfondation na festivale v Cannes.
„Vždy ma zaujímali miesta, kde kedysi pulzoval život a dnes sú prázdne. Ako chlapca ma fascinoval pocit, že aj miesto, kde žijem, je nestále a raz tu už nebude. So zánikom spoločenstiev a kultúry sú previazané aj moje spomienky. Potopa je pre mňa príspevkom do kolektívnej pamäti, malý dielik v skladačke toho, čo si chceme uchovať v spomienkach,“ hovorí Martin Gonda.
Poctivá práca s nehercami
Podľa producenta Tomáša Giča z produkčnej spoločnosti Silverart ide o mimoriadne poctivý a dôsledne vyvíjaný projekt. „Scenár prešiel viacerými medzinárodnými workshopmi. Keďže sme chceli zachovať autentickosť prostredia, väčšina hercov pochádza priamo z rusínskej komunity. Podobne ako v jeho predchádzajúcich filmoch, režisér kombinuje profesionálnych hercov s nehercami,“ hovorí T. Gič.
Kastingy prebiehali okrem iných aj v okresoch Košice, Snina, Prešov, Medzilaborce, Svidník, Bardejov, Humenné, Michalovce. „Neherci vďaka precíznej režisérskej práci priniesli do filmu prirodzenosť a silu vlastnej skúsenosti,“ dodáva producent. Viacerých protagonistov tvorcovia našli aj medzi profesionálnymi hercami z rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Napríklad Jozefa Pantlikáša (postava Marinho otca), Vladimíra Čemu, Jevgenija Libezňuka, Igora Lattu, Svetlanu Škovranovú, Vladimíru Štefánikovú a mnoho ďalších.
Stotožnenie s Marou
Predstaviteľka Mary, Sára Chripáková, bola počas nakrúcania gymnazistkou. Ako neherečka prešla pod vedením Martina Gondu trojmesačnou prípravou spolu s Katarínou Babejovou, predstaviteľkou Marinej kamarátky Kate.
„Ja sama som dedinské dievča, vyrastala som v obci Volica, takže prostrediu, v ktorom sa film odohráva, som rozumela. S režisérom sme počas príprav trávili čas v opustených dedinách okolo Stariny aj v rusínskych komunitách v okolí. S postavou Mary som sa stotožnila ešte skôr, než som ju začala hrať,“ hovorí Sára Chripáková.
Viacročná príprava
„Na filme sme začali pracovať v roku 2019. Počas nasledujúcich rokov vznikal scenár, ktorý sme cizelovali aj na vývojových workshopoch, financovali sme projekt a hľadali preň partnerov, a pripravovali sme film s kľúčovým kreatívnym tímom. Samotné nakrúcanie prebehlo v septembri a októbri 2023 v širšom regióne severovýchodného Slovenska, v obciach a mestách Medzilaborce, Čertižné, Snina, Humenné či Košice,“ hovorí producentka Katarína Krnáčová.
Film vznikol v produkcii spoločnosti Silverart (Katarína Krnáčová, Tomáš Gič) a v koprodukcii ďalších troch krajín: Česko (Viktor Schwarcz, Cineart TV Prague), Poľsko (Izabela Igel, Harine Films) a Belgicko (Henry Gillet, Y-House Films, ktorý tento rok získal Oscara za najlepší krátky hraný film).
Partnermi filmu sú OZ Vodohospodári, PFX, Auto VALAS, rádio Rusyn FM, mestá Snina, Humenné, Medzilaborce a obec Čertižné.
Film finančne podporil Audiovizuálny fond, Státní fond audiovize, Polski Instytut Sztuki Filmowej, belgický program Tax Shelter, Creative Europe MEDIA, Košický samosprávny kraj – program Terra Incognita a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Viac informácií o tvorcoch a hereckom obsadení filmu Potopa nájdete na stránke filmpotopa.sk.
O festivale
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata patrí medzi 15 festivalov kategórie „A“ uznaných Medzinárodnou federáciou filmových producentov (FIAPF). V hlavnej súťaži sa každoročne objavujú nové talenty i etablovaní autori z celého sveta. Festival sa uskutoční od 6. do 16. novembra 2025.