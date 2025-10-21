Severovýchod Slovenska je pre dovolenku jedným z najlacnejších

Dovolenku na severovýchode Slovenska si môže dopriať široké spektrum obyvateľov. Ceny ubytovania, stravovania a služieb v regióne pôsobnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov sú výrazne nižšie než v Bratislave, Vysokých Tatrách či na Liptove. Podľa verejne dostupných cenníkov sú cenové pásma nastavené tak, aby boli dostupné aj pre rodiny s bežným príjmom. Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR Šariš – Bardejov.
„Podľa aktuálnych údajov až 34 % obyvateľov Slovenska tvrdí, že si nemôže dovoliť ani týždennú dovolenku. Na severovýchode Slovenska v okresoch Bardejov či Svidník to však celkom neplatí. V regióne OOCR Šariš – Bardejov je pár dní dovolenky dostupnou realitou pre široké vrstvy obyvateľstva. Porovnali sme ceny podľa verejne dostupných cenníkov jednotlivých zariadení podobnej úrovne,“ uvádza R. Jančošek.
Obedové menu – cenový rozdiel oproti Šarišu
- Rozdiel oproti severovýchodnému Šarišu je v Liptove +62 %, vo Vysokých Tatrách +99 %, v Bratislave +121 %.
- V regióne Šariš – Bardejov sa ceny obedového menu pohybujú medzi 6,00 a 7,90 €, v Svidníku medzi 5,00 a 6,90 €.
- V Liptove sa obedové menu pohybuje medzi 9,00 a 13,00 €, vo Vysokých Tatrách medzi 12,00 a 16,00 €, v Bratislave medzi 12,00 a 18,00 €.
Wellness vstupy – cenový rozdiel oproti Šarišu
- Rozdiel oproti Šarišu je v Liptove +65 %, vo Vysokých Tatrách +104 %, v Bratislave +131 %.
- V regióne Šariš – Bardejov sa ceny wellness vstupov pohybujú medzi 8 a 18 €, v závislosti od rozsahu služieb.
- V Liptove sa ceny pohybujú medzi 18 až 25 €, vo Vysokých Tatrách medzi 20 až 30 €, v Bratislave medzi 25 až 35 €.
- „Treba však počítať s tým, že medzi jednotlivými wellness je veľký rozdiel. Vo vybavení aj rozsahu služieb, preto ceny nemusia odrážať iba región, ale premietajú sa do nich aj iné faktory,“ upozorňuje R. Jančošek.
Masáže – cenový rozdiel oproti Šarišu
- Rozdiel oproti Šarišu je v Liptove +63 %, vo Vysokých Tatrách +85 %, v Bratislave +117 %.
- V regióne Šariš – Bardejov sa cena klasickej masáže (30–45 min) pohybuje medzi 18 a 28 €.
- V Liptove sa ceny pohybujú medzi 30 až 45 €, vo Vysokých Tatrách medzi 30 až 50 €, v Bratislave medzi 40 až 60 €.
Kultúrne služby – cenový rozdiel oproti Šarišu
- Rozdiel oproti Šarišu je v Liptove +71 %, vo Vysokých Tatrách +57 %, v Bratislave +114 %.
- Vstupné do múzeí, skanzenov a regionálnych expozícií v Šariši sa pohybuje medzi 1,50 a 4,00 € pre jednotlivca, rodinné vstupné do 8,00 €.
- V Liptove sa vstupné pohybuje medzi 5,00 a 6,00 € dospelý, 2,50 až 3,00 € dieťa, rodinné do 12,00 €.
- Vo Vysokých Tatrách sú ceny podobné, v Bratislave sa vstupné pohybuje medzi 7,00 a 8,00 € dospelý, 3,50 až 4,00 € dieťa, rodinné do 16,00 €.
Ubytovanie – cenový rozdiel oproti Šarišu
- Rozdiel oproti Šarišu je v Liptove +140 %, vo Vysokých Tatrách +180 %, v Bratislave +220 %.
- V regióne Šariš – Bardejov sa ceny ubytovania pohybujú medzi 20 a 60 € na osobu/noc.
- V Liptove sa ceny pohybujú medzi 50 až 130 €, vo Vysokých Tatrách medzi 70 až 180 €, v Bratislave medzi 90 až 180 €, v závislosti od kategórie a lokality.
Pomer cena a kvalita je priaznivý
„Región OOCR Šariš – Bardejov ponúka jednu z najdostupnejších dovoleniek na Slovensku. Ceny obedového menu, wellness služieb, masáží, kultúrnych vstupov aj ubytovania sú výrazne nižšie než v Liptove, Tatrách či Bratislave. Rozdiely sa pohybujú od 57 % až po 220 %. Všetky uvedené ceny sú orientačné a vychádzajú z verejne dostupných cenníkov a rezervačných portálov platných v októbri 2025,“ uzatvára R. Jančošek.
Stabilná destinácia
Región Šariš – Bardejov predstavuje stabilnú a overenú destináciu, ktorá spája bohatú históriu, prírodné krásy, vojenské dedičstvo oboch svetových vojen a autentickú kuchyňu. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú kombináciu kultúrnych zážitkov, prírodných krás a aktívneho oddychu. Sila regiónu spočíva v unikátnom spojení svetoznámych kúpeľov, historických pamiatok, prírodných krás, vojenskej histórie a bohatých tradícií. V regióne sa nachádzajú liečivé singletracky, rozhľadne, minerálne pramene, pamiatky UNESCO – od hradieb a kostolov, cez drevené kostolíky až po židovské pamiatky.
Viac informácií o regióne je dostupných na: www.visitbardejov.sk a na oficiálnych portáloch cestovného ruchu a samosprávy.
Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ SR).