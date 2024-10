Kvôli priehrade a zatopeniu vysťahovali viac ako milión ľudí

Budovanie priehrad je pre krajinu a jej prežitie mimoriadne dôležité. Aj na Slovensku nám priehrady vytvárajú elektrickú energiu, bránia záplavám, alebo miernia ich následky. Sú tiež zdrojmi pitnej, alebo technicky využívateľnej vody. Plnia dôležitú úlohu zadržiavateľa vody v krajine a môžu ju tak dávkovať, aby aj riečne toky mali svoj pravidelný tok a zachovaný život. Výstavba takýchto nádrží je občas zásahom do životov ľudí, do ich identity a spoločenských väzieb. O slovenských obciach, ktoré museli ustúpiť vode a zanikli pre vysťahovanie a výstavbu vodných nádrží je toho viac v knihe Miesta zločinu a tragédií . Najmä vysťahované rodiny takéto udalosti vnímajú ako veľké tragédie dodnes.

