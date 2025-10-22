Román o detstve v tieni vojny Deti vojny-povojny: Vierka (predpredaj)

V ponuke kníhkupectiev 15. novembra pribudne dielo, ktoré osloví všetkých čitateľov hľadajúcich príbehy zasadené do obdobia vojny a povojnových rokov. Román Deti vojny-povojny: Vierka prinesie pohľad na život na Kysuciach počas najtemnejších čias 20. storočia. Autor Tomáš Galierik sa opiera o dôkladný výskum, archívne pramene a svedectvá, ktoré premenil na beletriu s autentickým nádychom. Pred niekoľkými dňami bol román uvedený do predpredaja na BUX.sk, v Panta Rhei a aj na Martinus.sk
Čadca a severná hranica krajiny
Čadca bola miestom s významnou židovskou komunitou, ktorá tvorila podstatnú časť obyvateľstva centra mesta a hospodárskeho života. Obchody, služby aj rodiny, ktoré tvorili jadro mesta, postupne zanikali v dôsledku arizácií a deportácií. Práve cez Čadcu prechádzali deportačné vlaky so Židmi smerom do Poľska. Mesto sa spája aj s útekom dvoch väzňov z Osvienčimu, Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorí v Čadci našli pomoc u miestneho lekára. V regióne mal svoje posledné stopy aj Jozef Gabčík, neskorší účastník operácie Anthropoid.
Kniha zachytáva túto dynamiku – premeny mesta, postupné obmedzovanie života Židov, ale aj každodenné starosti detí a dospelých.
Hlavná hrdinka a detský pohľad
Príbeh sledujeme očami dievčaťa Vierky. Je fiktívnou postavou, no zároveň mozaikou viacerých skutočných osudov. Vierka pozoruje svet, v ktorom sa menia pravidlá, objavujú nariadenia a propaganda preniká do každodenného života. Vníma nenávisť, alkoholizmus, posmešky, ale aj detské hry, sľuby a nádeje.
Detský pohľad je kľúčový – čitateľ dnes vie, ako vojna skončila, no v čase, keď sa príbeh odohráva, obyvatelia nepoznali rozsah vyhladzovania. Deportácie vnímali len ako „presídľovanie“, a nie ako krok k smrti. Vierka tak sprostredkuje atmosféru neistoty a nevedomosti, ktorá panovala medzi obyčajnými ľuďmi.
Realita a fikcia
Autor spojil dôkladný archívny výskum s beletristickým spracovaním. V knihe nájdeme reálne mená gardistov a arizátorov, rekonštrukciu doby – židovských rodín a obchodov, dobové názvy i jazykové tvary. Kapitoly majú dátumy, čím vzniká denníkový štýl rozprávania, ktorý prináša udalosti krok za krokom.
Niektoré postavy sú fiktívne, iné vychádzajú z reálnych predlôh – napríklad Kitty Weicherz, rovesníčka Vierky, ktorej denníky pripomínajú slávny denník Anny Frank, no na Slovensku sú dodnes málo známe. Bola skutočnou postavou, ktorá zomrela vo vyhladzovacom tábore Sobibor s rodičmi v roku 1942. Kniha bude mať špeciálne grafické spracovanie s prebalom, predsádkami a originálnymi motívmi. Na obálke stojí dievča počítajúce lietadlá na oblohe – motív priamo vychádzajúci z deja.
Kniha pre mládež aj dospelých
Román Deti vojny-povojny: Vierka nebude len beletria, ale môže byť tiež vzdelávacím pohľad na obdobie, ktoré je dôležité pochopiť. Čitateľ prostredníctvom detského rozprávača získa obraz o tom, aké boli začiatky protižidovských opatrení, ako sa šírila nenávisť a akú moc mala propaganda. Osloviť môže každého nadšenca historických románov z obdobia vojny, ktorý hľadá nielen veľké dejinné udalosti, ale aj obraz každodenného života, drobných starostí a spôsobov myslenia.
Knihu podporil Fond na podporu umenia aj Literárny fond. Vydáva ju vydavateľstvo DAJAMA. V predpredaji na BUX.sk, v Panta Rhei a na Martinus.sk