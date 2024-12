Nicole Kidman v erotickom thrilleri Babygirl. Čoskoro v kinách

„Počas nakrúcania boli momenty, kedy som si hovorila, že už nechcem dosiahnuť ďalší orgazmus,“ uviedla herečka pre britský bulvárny denník The Sun , keď opisovala, ako mimoriadne intenzívne prežívala nakrúcanie milostných scén. Intenzívne sexuálne napätie bude z filmu prýštiť, prví diváci a diváčky označujú novinku za herečkin najodvážnejší filmový počin – a to má na svojom konte aj nakrúcanie hromadných orgií v snímke Eyes Wide Shut – Spaľujúca vášeň z roku 1999! Film Babygirl je dôkazom, že sa Nicole Kidman ani o 25 rokov neskôr sa nebojí stvárniť postavu, skúmajúcu možnosti intimity až na dreň.

Filmová novinka Babygirl: Herečky v jej postavení a veku nezvykneme vídať v podobných úlohách. Nicole Kidman sa vo svojom najnovšom filme odhalí nielen fyzicky, ale umožní nám nazrieť aj hlboko do mysle svojej postavy – podnikateľky, ktorá prepadne vášnivému mileneckému vzťahu. Za svoj výkon získala herečka ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale Benátky, aktuálne je nominovaná aj na Zlatý glóbus vo svojej hereckej kategórii a nahlas sa hovorí aj o možnej nominácii na Oscara. Jej výkon budeme môcť oceniť aj v slovenských kinách – snímka Babygirl do nich príde 23. januára .

