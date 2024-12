Rozsiahle znečistenie ruského pobrežia z poškodených tankerov

Kerčský prieliv, ktorý oddeľuje ruskú pevninu od ukrajinského Krymu, anektovaného v roku 2014, a spája Čierne more s Azovským, je dôležitou námornou cestou. Používa sa najmä na vývoz ruského exportu do Ázie a Afriky. Ten sa týka aj ropných produktov. Táto nehoda však upozornila na technický stav zastaraných tankerov a na environmentálne riziká, ktoré môžu takéto havárie spôsobiť. Prípady ojedinelých zlyhaní lodnej techniky a havárie tankerov sú nám známe z rôznych končín sveta. Tieto prípady sa však stali veľmi krátko za sebou, ba dokonca naraz. Prispelo k tomu najmä zlé počasie a veľmi nepokojná hladina mora.

