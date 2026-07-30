Reprezentatívny prieskum dm o zdraví a kráse odhalil zdroje spokojnosti Slovákov: Najšťastnejší sú mladí, seniori, zosobášení a obyvatelia severného Slovenska. Teší ich najmä rodinné zázemie.
BRATISLAVA, 31. júla 2026 – Od čoho závisí náš pocit šťastia a spokojnosti? Aj na túto otázku hľadal odpovede prieskum Health/Beauty Balance Index, ktorý pre dm drogerie markt vypracovali agentúry Mark United a MN Force. Zistenia ukazujú, že Slováci sú najviac spokojní s rodinným zázemím, svojou povahou a mentálnym nastavením. Naopak, najmenšiu spokojnosť pociťujú v súvislosti so svojím finančným ohodnotením.
Celkovo sú obyvatelia Slovenska so životom spokojní na 60 %. Zaujímavé je, že hoci muži vyjadrujú spokojnosť vo väčšine skúmaných oblastí osobného života častejšie ako ženy, ich celkový index šťastia je nižší (58,96 %). Ženy sú celkovo šťastnejšie (61,78 %), a to aj napriek tomu, že v bežnom živote častejšie pociťujú fyzickú únavu, stres či pocity zlyhania.
Rodina a sebaistota vedú, spokojnosť so vzťahmi sa líši
S vlastnou povahou a mentálnym nastavením je spokojných 69 % mužov a 63 % žien. Pri rodinnom zázemí vyjadrilo spokojnosť 68 % mužov a 63 % žien. Kým u mužov tretiu priečku v rebríčku spokojnosti obsadila práca (61 %), ženy sú spokojné s tým, čo v živote dosiahli (58 %). Výrazný rozdiel medzi pohlaviami sa ukázal aj v partnerských vzťahoch – kým spokojnosť s nimi deklaruje až 58 % mužov, u žien je to len 49 %.
Naopak, oblasťou s najnižšou mierou spokojnosti je finančné ohodnotenie. Spokojnosť s ním vyjadruje celkovo len 37 % opýtaných (40 % mužov a 34 % žien).
Najšťastnejší sú mladí, seniori, zosobášení a obyvatelia severného Slovenska
Prieskum priniesol aj zaujímavé regionálne a demografické zistenia. Celkový index šťastia Slovákov dosiahol úroveň 60,40 %. Z hľadiska veku sú na Slovensku najšťastnejší mladí ľudia od 18 do 24 rokov (62,47 %) a seniori nad 65 rokov (61,86 %). Pokiaľ ide o rodinný stav, najvyšší index šťastia majú zosobášení (63,90 %).
Pri pohľade na mapu Slovenska vedie v indexe šťastia Žilinský kraj (takmer 65 %). Za ním nasledujú obyvatelia Prešovského kraja (takmer 64 %) a prvú trojku uzatvára Bratislavský kraj (vyše 62 %).
Téma šťastia a spokojnosti je pre dm prirodzenou súčasťou vnímania zdravia a krásy
„V duchu filozofie #mojepraveja chceme ľudí podporovať na ceste k životu, v ktorom sa môžu cítiť dobre sami so sebou, rozvíjať svoje silné stránky a budovať kvalitné vzťahy. Preto sa dlhodobo venujeme aktivitám, ktoré podporujú fyzickú aj duševnú pohodu, komunitný život či rodinné väzby. Jedným z najvýraznejších príkladov je dm ženský beh, ktorý sa 19. septembra opäť uskutoční v Bratislave. Každý rok pritom rastie záujem o kategóriu beh mamy s dcérou, ktorá spája pohyb s časom stráveným spolu. Vďaka tomuto podujatiu zároveň vznikajú nové športové zóny pre širokú verejnosť. Aj prostredníctvom prieskumu chceme lepšie porozumieť tomu, čo ľuďom prináša pocit spokojného a naplneného života,“ dodala Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Parametre prieskumu
Kvantitatívny prieskum Health/Beauty Balance Index vypracovala pre dm drogerie markt agentúra Mark United v spolupráci s agentúrou MN Force. Zber údajov prebiehal v termíne 20. – 27. apríla 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov (populácia SR vo veku 18+). Respondentov sa prieskum pýtal na témy fyzického aj psychického zdravia, ale aj na celkovú spokojnosť so životom. O tom, ako Slovenky a Slováci vnímajú svoj vzhľad a krásu, sa dočítate TU.
O dm drogerie markt
dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995, aktuálne ich má 168. Vo svojich predajniach, v dm dialogicu a v centrálnom sklade zamestnáva spolu 2 596 spolupracovníkov. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 14 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Poľsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. www.mojadm.sk