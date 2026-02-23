Slováci chcú lepšie susedské vzťahy, ale susedov nestretávame

BRATISLAVA, 23. februára 2026 – Slováci chcú mať dobré vzťahy so svojimi susedmi, ale v realite to často končí len pozdravom na chodbe. Takmer polovica ľudí sa so svojimi susedmi nestretáva a mnohí ani nepoznajú ich mená. Dobré susedské vzťahy považuje za dôležité 90 % Slovákov a Čechov. Napriek tomu 36 % Slovákov sa so svojimi susedmi nikdy nestretáva, okrem príležitostného pozdravu. V Českej republike je tento podiel ešte vyšší (43 %). Mnohí ani nepoznajú ich mená.
Podľa prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Mondelez Czech Republic v spolupráci s agentúrou IPSOS na vzorke 2 000 respondentov zo Slovenska a Českej republiky, je nadväzovanie susedských vzťahov v Česku a na Slovensku čoraz náročnejšie, hoci ľudia veľmi dbajú na dobré susedské vzťahy. Milka reaguje na túto potrebu svojou najnovšou kampaňou, ktorá propaguje vzájomnú láskavosť a pomáha vytvárať príjemné a priateľské susedské prostredie, v ktorom sa obyvatelia cítia pohodlne.
Priateľské vzťahy prevládajú
Na Slovensku 43 % respondentov udržiava priateľské vzťahy so svojimi susedmi, pričom 11 % uvádza, že má so susedmi blízke vzťahy. Tri percentá Slovákov opisujú svoje vzťahy ako chladné a 20 % opisuje svoje susedské vzťahy ako neutrálne alebo neexistujúce. V Českej republike sú tieto percentá o niečo nižšie. V Českej republike aj na Slovensku sa ľudia najčastejšie stretávajú so svojimi susedmi na chodbe, vo výťahu alebo v blízkosti svojho bytu.
Prieskum na Slovensku ukázal, že kvalita susedských vzťahov sa líši aj v závislosti od typu bývania. Najpriateľskejšie vzťahy uvádzajú ľudia bývajúci v rodinných domoch a radových domoch alebo dvojdomoch, kde približne polovica obyvateľov opisuje svojich susedov ako priateľov (približne 48 %). V bytových domoch (prefabrikovaných aj panelových) je tento podiel nižší – menej ako dve pätiny obyvateľov (približne 39 %) uvádzajú priateľské vzťahy. V bytových domoch sú formálnejšie kontakty bežnejšie, približne traja z desiatich ľudí opisujú svoje vzťahy ako zdvorilé, v porovnaní s iba približne jedným zo šiestich v rodinných a radových domoch. Výsledky tak naznačujú, že menšie a osobnejšie formy bývania podporujú aj užšie susedské vzťahy na Slovensku. Prieskum tiež zistil, že 13 % respondentov by nevedelo osloviť žiadneho zo svojich susedov menom. Celkovo 36 % respondentov pozná mená takmer všetkých alebo všetkých svojich susedov.
Ľudia vnímajú zbližovanie susedov ako komplikované, ale väčšina by ho napriek tomu uvítala
Ďalším dôležitým zistením je, že ľudia vnímajú nadväzovanie susedských vzťahov ako náročné. Na Slovensku s týmto tvrdením súhlasí 75 % respondentov a v Česku 70 %. Najčastejšou prekážkou nadviazania užších vzťahov je strach z vnucovania sa druhým, ktorý uvádza približne štvrtina respondentov, nasleduje nedostatok času alebo nedostatok prirodzených príležitostí na kontakt.
Niektorí respondenti sú v kontakte so svojimi susedmi, ale nemajú záujem o hlbšie vzťahy. Výsledky prieskumu tiež ukazujú, že v spoločnosti existuje záujem o užšie susedské vzťahy. Ak by mali možnosť nadviazať kontakt so svojimi susedmi, 75 % Slovákov a 70 % Čechov by ju využilo.
Milka prináša príležitosti na zbližovanie
Milka sa už dlho snaží spájať ľudí a podporovať vzájomnú láskavosť. Preto reaguje na výsledky prieskumu kampaňou zameranou na podporu dobrých susedských vzťahov. Slováci to vnímajú ako dôležité nielen z hľadiska atmosféry v mieste svojho bydliska, ale aj z hľadiska praktických výhod.
Najčastejšie spomínajú možnosť vzájomnej pomoci v prípade potreby, pocit bezpečia a istoty a celkové zlepšenie prostredia i atmosféry v komunite. Práve darovanie novej limitovanej edície čokolády môže byť prvým krokom k nadviazaniu kontaktov so susedmi a k budovaniu priateľských vzťahov. Okrem toho je táto kampaň doplnená aj o špeciálnu cashback akciu v potravinách. Pri kúpe dvoch produktov Milka si stačí uchovať pokladničný blok a zákazník získa späť časť peňazí za drahší produkt.
