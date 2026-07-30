Skutočný Leví kráľ prichádza na Disney+: Príbeh leva Kia vznikal štyri roky

Na Disney+ pribudne 20. augusta 2026 nový dokumentárny seriál Skutočný Leví kráľ, ktorý nesie v origináli názov National Geographic’s LION. Všetky jeho časti budú sprístupnené naraz. Rozsiahla prírodopisná sága sleduje skutočný život leva Kia od bezbranného mláďaťa až po mocného samca, ktorý sa musí presadiť v neľútostnom svete africkej divočiny.
Za projektom stoja Jon Favreau, režisér filmovej verzie Disneyho Levieho kráľa z roku 2019, a Mike Gunton, kreatívny riaditeľ BBC Studios Natural History Unit. Seriál vznikol pre National Geographic v produkcii BBC Studios Natural History Unit, ktorá má za sebou množstvo oceňovaných prírodopisných projektov vrátane Planet Earth II, Dynasties či The Green Planet.
Skutočný príbeh jedného levieho mláďaťa
Hlavným hrdinom je lev Kiongozi, skrátene Kio. Filmári ho začali sledovať, keď mal približne dva týždne, a počas štyroch rokov zaznamenávali jeho dospievanie, vzťahy v rodine aj zápas o vlastné miesto medzi ostatnými levmi. Produkčný tím strávil v teréne viac ako 1 400 dní, čo umožnilo vytvoriť súvislý príbeh namiesto série nesúvisiacich záberov zvierat.
Nakrúcanie prebiehalo v oblasti Maasai Mara v Keni. Seriál sleduje jednu leviu svorku a zachytáva Kia počas chvíľ bezpečia, ale aj pri stratách, vyhnanstve a stretoch s nebezpečnými súpermi. Tvorcovia sa nesnažili správanie zvierat prispôsobiť vopred napísanému scenáru. Dramatický príbeh vznikal z udalostí, ktoré sa pred kamerami odohrávali v skutočnosti.
Pri identifikovaní jednotlivých levov a sledovaní ich vývoja spolupracoval štáb s programom Mara Predator Conservation Programme. Filmári využívali jeho dlhodobé záznamy a katalógy, vďaka ktorým dokázali spoľahlivo rozoznať Kia, členov jeho svorky aj ďalšie zvieratá objavujúce sa v príbehu. Organizácia je pri seriáli uvedená ako vedecký konzultant.
Prírodopisný seriál nakrútený ako veľká filmová sága
Skutočný Leví kráľ má spájať autentické pozorovanie prírody s filmovým spôsobom rozprávania. Nejde teda iba o predstavenie života levov a ich správania. V centre seriálu stojí konkrétny hrdina, ktorého diváci spoznávajú od detstva a sledujú jeho cestu cez rodinné putá, stratu, odvahu i boj o prežitie. Na tvorbe sa významne podieľal aj kenský tím. Producentka a režisérka Faith Musembi sa stala prvou Keňankou v pozícii producentky a režisérky prírodopisného projektu BBC Studios Natural History Unit. Pred oficiálnym uvedením sa ukážka zo seriálu premietala v júni 2026 na festivale Wildscreen v Nairobi.
Seriál môže zaujať milovníkov prírody, rodiny aj divákov, ktorí majú radi veľké dobrodružné príbehy. Na rozdiel od animovaného Levieho kráľa však tentoraz každý zápas, strata aj životný zvrat patria skutočnému zvieraťu. National Geographic’s LION – Skutočný Leví kráľ bude na Disney+ dostupný od 20. augusta 2026.