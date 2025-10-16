Izolovaný národ zo Severného Sentinelu: posledný nedotknutý civilizáciou

Ľudské poznanie stále nezmapovalo a neovplyvnilo naozaj celý svet. Hoci odpad sa už našiel aj na dne Mariánskej priekopy a človek pristál na Mesiaci, dokázal zničiť tisíce hektárov pralesov a prírodných miest, sú miesta, ktoré civilizácia nedobila. Stále sú nimi izolované kmene v Južnej Amerike a v Ázii je ním ostrov Severný Sentinel. Je to azda najznámejší izolovaný svet, ktorý fascinuje etnológov a antropológov. Z diaľky. Jediný spôsob, ako ho skúmať, respektíve vlastne ani neskúmať.
Posledný naozaj izolovaný svet, v ktorom prežíva národ podriadený vlastným náboženstvám, spoločnosti, rodiny a spôsobom života. Mohol by byť zdrojom unikátnych poznatkov, no akýkoľvek kontakt našej civilizácie s nimi sa končí zle, alebo by mohol skončiť zle pre ich jedinečnosť. A preto sú nedotknuteľní a musia nimi takými aj zostať.
Severný Sentinel, miesto mimoriadnej vedeckej hodnoty
V Indickom oceáne, západne od súostrovia Andamany, leží malý ostrov s názvom Severný Sentinel. Patrí Indii, no je to miesto, kam moderný svet nesmie vstúpiť. Na ostrove žije kmeň Sentinelese, ktorý zostal úplne izolovaný od vonkajšieho sveta a odmieta akýkoľvek kontakt s cudzincami. Vedci, misionári aj novinári sa o ostrov zaujímali desaťročia, no kontakt sa nikdy nepodaril bezpečne nadviazať. Súčasné poznanie, laické, aj odborné naprieč rôznymi vednými odbormi netuší, ako by ho mohlo skúmať a tak je ideálnym riešením ponechať ho v takom živote, v akom funguje od nepamäti. Aj v záujme, aby sa v kmeni neprejavili bežné ochorenia, pre ktoré nemajú žiadnu imunitnú výbavu.
Ostrov má rozlohu približne 60 km² a je obklopený koralovými útesmi, ktoré bránia lodiam priblížiť sa. Kmeň žije lovom, zberom a rybolovom. Používa jednoduché kamenné a kovové nástroje, ktoré podľa pozorovaní získavajú z prírodných materiálov, či dokonca z vrakov lodí, a svoje územie si bránia oštepmi. Počet obyvateľov sa odhaduje na 50 až 150 ľudí, no presné čísla nie sú známe, pretože priamy výskum je zakázaný.
História pokusov a nezdarov
Prvé zmienky o kmeni pochádzajú z 18. storočia, keď britskí kolonizátori zaznamenali prítomnosť domorodcov, ktorí reagovali nepriateľsky. V 20. storočí sa India niekoľkokrát pokúsila o prieskumné expedície, ktoré priniesli len krátke vizuálne pozorovania a darovanie potravín, no kontakt bol vždy prerušený po tom, ako domorodci reagovali agresívne. Najznámejší incident sa stal v roku 2018, keď mladý americký misionár John Allen Chau (1991 – 2018) ilegálne priplával na ostrov a bol kmeňom usmrtený. Je nepochopiteľné, čo bez znalostí o podobných kultúrach očakával.
Indická vláda následne ostrov vyhlásila za územie s úplným zákazom vstupu, a to nielen pre ochranu kmeňa, ale aj kvôli riziku prenosu chorôb. Sentinelčania nikdy neprišli do kontaktu s modernou medicínou a obyčajná chrípka by mohla spôsobiť ich vyhynutie. Satelitné snímky a pozorovania z bezpečnej vzdialenosti potvrdzujú, že kmeň je stále aktívny, stavia jednoduché prístrešky a loví ryby v plytkých vodách.
Odborníci predpokladajú, že ide o jednu z posledných populácií lovcov a zberačov na Zemi, ktorá prežila v izolácii viac ako 30 000 rokov. Ostrov je dnes jedným z mála miest, kde sa dá pozorovať, ako by ľudia žili bez zásahov civilizácie, no zároveň je prísne chránený pred ľudskou zvedavosťou.