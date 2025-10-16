8.1 C
Bratislava
piatok, 17 októbra, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodZábavaZáhady
V rubrikách:
ZáhadyZaujímavostiZo sveta

Izolovaný národ zo Severného Sentinelu: posledný nedotknutý civilizáciou

Pripravil Tomáš

Ľudské poznanie stále nezmapovalo a neovplyvnilo naozaj celý svet. Hoci odpad sa už našiel aj na dne Mariánskej priekopy a človek pristál na Mesiaci, dokázal zničiť tisíce hektárov pralesov a prírodných miest, sú miesta, ktoré civilizácia nedobila. Stále sú nimi izolované kmene v Južnej Amerike a v Ázii je ním ostrov Severný Sentinel. Je to azda najznámejší izolovaný svet, ktorý fascinuje etnológov a antropológov. Z diaľky. Jediný spôsob, ako ho skúmať, respektíve vlastne ani neskúmať.

Severný Sentinel, miesto unikátne z antropologického hľadiska, ilustrácia

Posledný naozaj izolovaný svet, v ktorom prežíva národ podriadený vlastným náboženstvám, spoločnosti, rodiny a spôsobom života. Mohol by byť zdrojom unikátnych poznatkov, no akýkoľvek kontakt našej civilizácie s nimi sa končí zle, alebo by mohol skončiť zle pre ich jedinečnosť. A preto sú nedotknuteľní a musia nimi takými aj zostať.

Severný Sentinel, miesto mimoriadnej vedeckej hodnoty

V Indickom oceáne, západne od súostrovia Andamany, leží malý ostrov s názvom Severný Sentinel. Patrí Indii, no je to miesto, kam moderný svet nesmie vstúpiť. Na ostrove žije kmeň Sentinelese, ktorý zostal úplne izolovaný od vonkajšieho sveta a odmieta akýkoľvek kontakt s cudzincami. Vedci, misionári aj novinári sa o ostrov zaujímali desaťročia, no kontakt sa nikdy nepodaril bezpečne nadviazať. Súčasné poznanie, laické, aj odborné naprieč rôznymi vednými odbormi netuší, ako by ho mohlo skúmať a tak je ideálnym riešením ponechať ho v takom živote, v akom funguje od nepamäti. Aj v záujme, aby sa v kmeni neprejavili bežné ochorenia, pre ktoré nemajú žiadnu imunitnú výbavu.

Ostrov má rozlohu približne 60 km² a je obklopený koralovými útesmi, ktoré bránia lodiam priblížiť sa. Kmeň žije lovom, zberom a rybolovom. Používa jednoduché kamenné a kovové nástroje, ktoré podľa pozorovaní získavajú z prírodných materiálov, či dokonca z vrakov lodí, a svoje územie si bránia oštepmi. Počet obyvateľov sa odhaduje na 50 až 150 ľudí, no presné čísla nie sú známe, pretože priamy výskum je zakázaný.

Sú pre vás dostihy španielska dedina? Aké majú pravidlá a prípravu?

História pokusov a nezdarov

Prvé zmienky o kmeni pochádzajú z 18. storočia, keď britskí kolonizátori zaznamenali prítomnosť domorodcov, ktorí reagovali nepriateľsky. V 20. storočí sa India niekoľkokrát pokúsila o prieskumné expedície, ktoré priniesli len krátke vizuálne pozorovania a darovanie potravín, no kontakt bol vždy prerušený po tom, ako domorodci reagovali agresívne. Najznámejší incident sa stal v roku 2018, keď mladý americký misionár John Allen Chau (1991 – 2018) ilegálne priplával na ostrov a bol kmeňom usmrtený. Je nepochopiteľné, čo bez znalostí o podobných kultúrach očakával.

Indická vláda následne ostrov vyhlásila za územie s úplným zákazom vstupu, a to nielen pre ochranu kmeňa, ale aj kvôli riziku prenosu chorôb. Sentinelčania nikdy neprišli do kontaktu s modernou medicínou a obyčajná chrípka by mohla spôsobiť ich vyhynutie. Satelitné snímky a pozorovania z bezpečnej vzdialenosti potvrdzujú, že kmeň je stále aktívny, stavia jednoduché prístrešky a loví ryby v plytkých vodách.

Odborníci predpokladajú, že ide o jednu z posledných populácií lovcov a zberačov na Zemi, ktorá prežila v izolácii viac ako 30 000 rokov. Ostrov je dnes jedným z mála miest, kde sa dá pozorovať, ako by ľudia žili bez zásahov civilizácie, no zároveň je prísne chránený pred ľudskou zvedavosťou.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Koncentračné tábory na území Poľska ako múzeá a pamätníky
Ďalší článok
TikTok archeológia: šialené objavy pokladov zo sociálnych sietí
Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť