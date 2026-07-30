Mzda zostáva rozhodujúca. Mladí vyhľadávajú flexibilitu, seniori stabilitu

Benefity už dávno nie sú len príjemným bonusom k výplate. Spolu s pracovnou atmosférou, flexibilitou či možnosťami rozvoja čoraz viac ovplyvňujú rozhodovanie ľudí pri zmene zamestnania. Očakávania uchádzačov sa však výrazne líšia podľa veku aj charakteru práce.
Rozhodujúcim faktorom ostáva mzda
Pri hľadaní si novej práce zostáva pre väčšinu ľudí najdôležitejším kritériom výška mzdy. Až za ňou nasledujú ďalšie faktory. „Podľa výsledkov posledného prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia je pri rozhodovaní, či zareagovať na pracovnú ponuku, jednoznačne najdôležitejšia výška ponúkaného platu, nasleduje miesto výkonu práce a informácie o náplni práce,“ hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.sk.
Podobný pohľad má aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR). „Najdôležitejším faktorom zostáva naďalej výška mzdy, no čoraz väčší význam majú aj pracovné podmienky a celková kvalita pracovného prostredia,“ pridáva sa Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ SR.
Ľudia sa vyhýbajú toxickému prostrediu
Samotná výška mzdy však podľa odborníkov nestačí. Ak sa zamestnanci v práci necítia dobre, benefity ani finančné ohodnotenie ich pri firme dlhodobo neudržia. „Ak zamestnanec nie je dlhodobo na pracovisku spokojný napr. s pracovným prostredím, vzťahmi na pracovisku alebo spôsobom riadenia, ani atraktívna ponuka benefitov tento stav z dlhodobého hľadiska pravdepodobne nevykompenzuje,“ pokračuje Filová.
Na firemnú kultúru sa podľa zamestnávateľov dnes uchádzači pýtajú čoraz častejšie už počas pracovných pohovorov. „Stále viac sa stretávame s tým, že kandidáti sa pýtajú na firemnú kultúru a hľadajú zamestnávateľa, kde sa budú cítiť rešpektovaní, kde ich práca má zmysel a kde funguje spolupráca a podpora kolegov aj nadriadených,“ vysvetľuje Petra Ošlejšková HR Business Partner z Raben Logistics Slovakia.
Juniori verzus seniori
To, čo od zamestnávateľa očakávajú uchádzači, sa mení aj s vekom a životnou etapou. „Mladšie generácie spravidla kladú väčší dôraz na flexibilitu, možnosť profesijného rozvoja či rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Častokrát prihliadajú aj na dobré meno firmy, jej firemnú kultúru a spoločenskú zodpovednosť,“ hovorí Filová. Podľa nej naopak, skúsenejší, starší zamestnanci často viac oceňujú stabilitu zamestnania, istotu príjmu, kvalitné sociálne benefity a predvídateľné pracovné podmienky.
Práve stabilita zamestnania patrí medzi faktory, ktoré môžu rozhodnúť aj pri výbere zamestnávateľa. „Takmer 30 % našich kolegov u nás pracuje viac ako desať rokov. Tento údaj zvykne zavážiť pri rozhodovaní nových uchádzačov o prácu v našom logistickom odvetví,“ dodáva Ošlejšková z Raben Logistics Slovakia.
Benefity sa líšia naprieč odvetviami
Ponuka benefitov sa zároveň odvíja od charakteru práce. To, čo zamestnanci považujú za atraktívne v kancelárii, nemusí byť rovnako dôležité vo výrobe, logistike či maloobchode.
Zatiaľ čo v administratívnych profesiách a službách je podľa AZZZ SR väčší dôraz na flexibilitu pracovného času či možnosť práce na diaľku – v priemysle alebo logistike zamestnanci často oceňujú príspevky na dopravu či zabezpečené stravovanie.
„Z našej skúsenosti uchádzači oceňujú podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom – napríklad dni voľna navyše, voľné víkendy či flexibilné pracovné podmienky tam, kde to charakter práce umožňuje,“ dopĺňa Ošlejšková z Raben Logistics Slovakia, podľa ktorej je štandardom Multisport karta, občerstvenie či bonus za odporúčanie nového kolegu.
Pracovníci v maloobchode oceňujú nákupné poukážky. „Zamestnanci majú k dispozícii 250 eur ročne na nákupy podľa vlastných preferencií. Atraktívna je tiež odmena až do výšky 900 eur za odporučenie nového zamestnanca,“ hovorí Veronika Bátorová z obchodného reťazca Lidl. Okrem toho majú k dispozícii aj bezplatný asistenčný portál poskytujúci psychologické, právne či finančné poradenstvo.
Ľudí pôsobiacich v kancelárskych profesiách láka najmä home office. Ten sa však podľa prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group snažia manažéri čoraz viac kontrolovať. „Firmy, ktoré dokážu nastaviť flexibilitu rozumne, môžu získať lojálnejších zamestnancov, širší okruh kandidátov a zdravší spôsob práce,“ vysvetľujú odborníci z agentúr.
Problém podľa odborníkov nastáva vtedy, keď firma vyžaduje prítomnosť v kancelárii bez jasného dôvodu. „Ak zamestnanec príde do kancelárie len preto, aby celý deň sedel na online poradách s kolegami, ktorí sú inde, takýto režim nepôsobí ako efektívna organizácia práce, ale skôr ako formálna kontrola,“ dodávajú na záver odborníci z Grafton a Gi Group.