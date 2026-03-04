MDŽ je sviatok o odvahe žien, nie o vzhľade. Čas zmeniť komplimenty!

Medzinárodný deň žien je ideálnou príležitosťou zmeniť zaužívané, povrchné komplimenty na tie, ktoré skutočne oceňujú osobnosť, silu a činy ženy. Namiesto zamerania sa len na vzhľad zmeňme kompliment na osobnejšie ocenenie intelektu, zručností, láskavosti alebo odvahy. Úprimná pochvala posilňuje sebavedomie aj vzťahy.
Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien je už viac ako storočie symbolom boja za rovnoprávnosť, dôstojnosť a práva žien. Od historických protestov robotníčok za lepšie pracovné podmienky až po dnešné diskusie o rovnakých príležitostiach v práci či politike nám 8. marec každoročne pripomína, že rovnosť nie je samozrejmosťou, ale výsledkom dlhodobého úsilia. Hoci sa situácia žien v mnohých oblastiach výrazne zlepšila, výzvy pretrvávajú, a niektoré z nich sa začínajú už v detstve, v tom najnenápadnejšom prostredí každodenných slov. Práve pochvalami totiž spoločnosť formuje sebavedomie dievčat. Na to dlhodobo upozorňuje značka Dove prostredníctvom iniciatívy „Zmeň kompliment“. Výsledky prieskumu realizovaného spoločnosťou Ipsos pre značku Dove ukázali, že až 82 % komplimentov, ktoré dievčatá dostávajú, sa týka ich vzhľadu. Schopnosti sú oceňované len v 12 % prípadov a charakterové vlastnosti dokonca iba v 5 %.
„To, čo zostáva v pamäti, nie sú slová o tom, ako sme vyzerali, ale ocenenie schopností či charakteru. Tie totiž budujú trvalý pocit vlastnej hodnoty. Komplimenty o vzhľade sú krátkodobé a rýchlo vyprchajú,“ uviedla psychologička a odborná garantka Projektu sebadôvery Andrea Antalová.
Tento nepomer má pritom zásadný dopad na budovanie sebahodnoty. Dievčatá sa už od útleho veku učia, že ich hodnota spočíva predovšetkým v tom, ako pôsobia navonok. „Slová, ktoré deti počúvajú, formujú ich vnútorný hlas. Ak sú dievčatá chválené len za to, ako vyzerajú, naučia sa veriť, že ich hodnota je naviazaná na vzhľad. Takto budované sebavedomie je krehké a ľahko zraniteľné – najmä v období dospievania, keď sa tlak spoločnosti ešte znásobuje,“ vysvetlila psychologička.
Dvojaký meter v pochvale
Prieskum zároveň odhalil aj výrazný dvojitý meter. Chlapcov najčastejšie chválime za odvahu, šikovnosť či športové úspechy, zatiaľ čo u dievčat výrazne prevažujú komplimenty o výzore. Spoločnosť tak nevedome vysiela odlišné signály o tom, čo je pre koho dôležité. Tento rozdiel následne ovplyvňuje ich sebavedomie, kariérne ambície aj životné rozhodnutia. Situáciu ešte umocňujú médiá a sociálne siete – až 91 % respondentov sa domnieva, že práve ony zosilňujú tlak na vzhľad a podporujú nerealistické štandardy krásy.
„Je alarmujúce, ako rozdielne pristupujeme k deťom podľa pohlavia. Chlapcom dávame signál, že svet oceňuje ich výkon a schopnosti. Dievčatám naopak ukazujeme, že ich hodnota je v tom, ako pôsobia navonok. Tento rozdiel formuje celé generácie – dievčatá sa učia byť pekné, chlapci odvážni. A to má dlhodobý dopad na sebavedomie, kariérne voľby aj vzťahy,“ povedala Antalová.
Postoj k zmene správania
Dobrou správou je, že ľudia sú ochotní svoje správanie pozitívne meniť. Až 7 ľudí z 10 by vedome zmenilo spôsob, akým chvália dievčatá a aspoň raz denne by im dali kompliment iný než o vzhľade. „Keď dieťa počuje, že je odvážne, schopné či vytrvalé, učí sa veriť vo vlastné schopnosti. Tento základ si potom nesie do školy, do práce aj do vzťahov. Každý takýto kompliment je investíciou do budúcnosti. A pritom stačí tak málo – zmeniť spôsob, akým hovoríme s dievčatami,“ uzatvára psychologička.
Odkaz Medzinárodného dňa žien tak dnes nadobúda nový rozmer. Rovnosť nezačína iba v zákonoch či na pracoviskách, ale aj v každodennej komunikácii doma, v škole či online priestore. Slová, ktoré dievčatá počúvajú, sa stávajú ich vnútorným hlasom. A práve ten rozhoduje o tom, či budú veriť vo vlastnú hodnotu.
Ak chceme budovať generáciu zdravo sebavedomých žien, ktoré budú pripravené napĺňať svoje ambície a potenciál, začnime malou zmenou. Zmeňme kompliment. Pretože skutočná hodnota nespočíva v tom, ako dievča vyzerá, ale v tom, kým je.
Sebavedomie dievčat formujeme my všetci. Dove preto pozýva rodičov, pedagógov a verejnosť, aby využili zdroje na Projekt sebadôvery. Nájdete tam jednoduché tipy, pracovné listy aj nástroje, ako hovoriť s deťmi o kráse, tlaku sociálnych sietí či sebahodnote. Pre školy sú pripravené aj interaktívne workshopy.
*Prieskum bol realizovaný spoločnosťou Ipsos pre značku Dove, september 2025.