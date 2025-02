AMC Networks má dátum 2. série The Walking Dead: Dead City

AMC Networks (AMCX) je domovom mnohých výnimočných televíznych a filmových príbehov a postáv. Tým sa stáva prémiovou destináciou pre nadšené a oddané fanúšikovské komunity z celého sveta. Spoločnosť vytvára a zastrešuje populárne seriály a filmy rôznych značiek a prináša ich divákom kdekoľvek na svete. Jej portfólio zahŕňa cielené streamovacie služby, ako sú AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; káblové TV siete AMC, BBC AMERICA (zahŕňa distribúciu a obchodné aktivity BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribučné značky IFC Films a RIJE Films. Spoločnosť taktiež spravuje AMC Studios, svoje vlastné interné štúdio na produkciu a distribúciu, ktoré stojí za oceňovanými a obľúbenými franšízami, ako je The Walking Dead Universe a Anne Rice’s Immortal Universe. V neposlednom rade je tu AMC Networks International, ktorá spravuje medzinárodné programové aktivity spoločnosti.

Seriál The Walking Dead: Dead City sa odohráva na postapokalyptickom Manhattane, v hlavných úlohách Maggie a Negana účinkujú populárni herci Dean Morgan a Lauren Cohanová. Druhá séria bude mať osem dielov. Seriály zo sveta The Walking Dead patria medzi najúspešnejšie počiny AMC Networks International. V druhej sérii sa Maggie a Negan ocitnú v stupňujúcej sa vojne o kontrolu nad Manhattanom na opačných stranách. Ako sa ich cesty prepletajú, zisťujú, že cesta von je pre oboch zložitejšia a bolestivejšia, než si kedy dokázali predstaviť.

Druhá séria netrpezlivo očakávaného The Walking Dead: Dead City bude mať premiéru 4. mája. Oznámila to televízna sieť AMC Networks International, ktorá stojí za produkciou seriálu. Diváci si už teraz môžu pozrieť ochutnávku prvých minút.

