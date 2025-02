Kanaďania podpisujú petíciu za odobratie občianstva Elonovi Muskovi

Kanadské zákony umožňujú odobrať občianstvo iba v prípadoch, keď sa preukáže podvod, uvedenie nepravdivých údajov alebo zámerné zamlčanie informácií pri žiadosti o trvalý pobyt alebo občianstvo. Na túto skutočnosť upozornil aj spravodajský portál BBC. Elon Musk, narodený v Juhoafrickej republike, je občanom JAR, USA a Kanady súčasne. Kanadské občianstvo získal v mladosti vďaka svojej matke, ktorá pochádza z provincie Saskatchewan. Neskôr sa stal aj občanom USA, a to desať rokov po tom, ako tam pricestoval na študentské vízum. Podľa BBC Musk na petíciu reagoval na sociálnej sieti X vyhlásením, že „Kanada nie je skutočná krajina“, no tento príspevok neskôr vymazal. Niečo také sa dotklo Kanady a jeho náznaky politických názorov a narážok na Kanadu, ktoré sa spájajú s názormi Donalda Trumpa vnímajú nie iba Kanaďania za urážky. Rétoritkou sa pritom slovník a spôsob komunikácie približuje k tomu, čo predvádza Rusko voči Ukrajine.

Podľa iniciátorov petície je Muskova spolupráca s Donaldom Trumpom v rozpore s kanadskými národnými záujmami. Trump totiž plánuje budúci mesiac zaviesť 25-percentné clo na všetok dovoz z Kanady a dokonca navrhol, aby sa krajina stala 51. štátom USA. Podpísaní občania navyše obviňujú Muska z toho, že využíva svoj majetok a vplyv na ovplyvňovanie kanadských volieb. Patrí totiž medzi najznámejšie tváre sveta. Kontroverzný inovátor, miliardár, zakladateľ SpaceX a najnovšie aj člen Trumpovej vlády v Spojených štátoch amerických… má kanadský pas. Muska pritom Kanaďania obviňujú aj z toho, že by chcel zasahovať aj do kanadskej politiky a má na to dostatok prostriedkov.

