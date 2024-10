Haenyeo: Ženy morí z Južnej Kórey: tradícia, hodnota a súčasnosť

História Haenyeo siaha až do 17. storočia. Ženy začali zbierať morské produkty, ako sú mušle, chobotnice, morské uhorky a morské riasy. Ich práca bola v týchto časoch považovaná za jedinečnú. Ženy v Južnej Kórei sa zvyčajne nevenovali fyzicky náročným činnostiam, ako to bolo v iných častiach sveta. Na ostrove Jeju, však práve ženy postupne prebrali zber morských plodov od mužov, čím sa ich úloha v rodine a spoločnosti dramaticky zmenila.

