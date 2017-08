TOP 7 tipov ako prežiť horúčavy na Slovensku - ZN.SK

Letné horúčavy si želáme počas celej zimy a keď prídu, opäť si želáme zimu. Aj preto možno príroda strieda ročné obdobia, no kým sa jej podarí sem dotiahnuť zimu, tisícka z nás si bude odlupovať spálenú kožu a zachraňovať situáciu pantenolom a jogurtovými domácimi receptami. Horúčavy menia konzistenciu zmrzliny, čokolád v sekretároch, potravín v špajzi, aj technický stav našich klimatizácií a chladničiek. Ľudí vyženú k vode. Práve udalosti a stavy ľudí v posledných dňoch boli inšpiráciou pre týchto sedem myšlienok.

1. To najlepšie miesto a nie je to pivnica

Dobre, ignorujme teraz kryokomory, vlastné pivnice, viechy a vinárne v pivničných priestoroch, kde je naozaj príjemne počas celého roka. Ak chcete byť na vzduchu a zároveň si užívať naozaj príjemný chládok, nič lepšie, ako les a pobyt pri koreňoch stromov naozaj neexistuje. Stromy vytvárajú v lesoch a na lesnej pôde niečo neuveriteľné a nestojí to v podstate ani cent.

2. Z nápojov jedine voda

Počas horúčav vypijeme oveľa viac tekutín. Keď už chcete riešiť nápoje, skúste sa vyhnúť všetkým bublinkám, ktoré vytvoria ešte vyšší rozdiel v tom, aké následky môžu bublinky na hrdlo privodiť, ale tiež v akom vyššom množstve sa do krku dostanú. Sladené nápoje sú samé o sebe problém a komu sa chce v tom teple behať, aby zo seba všetok cukor vytriasol? Najlepšia je voda, pretože je prirodzenejšia než prirodzenie samé…

3. Nefajčite

Fajčenie sťažuje dýchanie, sťažuje prirodzené schopnosti tela sa brániť teplu. Že prestať je ťažké? Samozrejme, finančne, zdravotne, aj spoločensky. Otravujete život všetkým naokolo, medzi ľuďmi na zastávke, pri priechodoch, pri semaforoch, v kaviarňach na terasách, ktoré i tak vetrajú a všetok smrad je v celom podniku, pri budovách, čo ide do okien kancelárií a všade na “čerstvom vzduchu”. Lenže práve cigarety a zapaľovače ako také sú dôvodom, prečo sa občas chytí niečo viac, ako len koniec cigarety. Požiar ničí majetok a keď má veľkú silu, ťažko mu niečo pomalšie utečie. Keď už pôjdete navštíviť les, skúste to bez cigarety. Prečo sa fajčenie objavilo ako tretí bod? Ešte ste neprišli o lesnú chatku, časť lesa a pasienky suchej trávy vysušenej od tepla, že nie? Rozdiel medzi mať a nemať môže byť polhodina a jediný fajčiaci hubár. Ešteže hríby nerastú.

4. Doprajte si menej práce

V horúčavách funguje ľudský organizmus inak, pomalšie. Svaly sú skôr vyčerpané a energia vyprcháva, tekutiny sa strácajú… je nutné znížiť prácu. Zamestnávateľ sadista vám v tieto dni nedopraje vodu, prestávku, či skorší odchod domov. A to ani nevie, že porušuje zákon. A čo? Pokojne to oznámte úradom. Niektorí si totiž počínajú tak ako si počínajú práve preto, že s ich postupmi nemá žiaden úrad problém. Ak na problém zamestnávateľ čaká, tak konajte. Avšak aj mimo práce doma na svojej záhrade, či stavbe, prestavbe a podobne, nepracujte toľko, ako obyčajne. Kolaps môže prísť oveľa rýchlejšie a je celkom jedno, že máte srdce z ocele a tridsiatku na krku.

5. Príprava domácnosti

Zastreté žalúzie, či zatiahnuté rolety sú základom, ako slnko nevpustiť dnu a nedovoliť mu vyhriať všetko v miestnosti. Prievan je dobrá vec, no to by musel ten prekliaty vánok aspoň trochu pofukovať. Snažiť sa vychladiť miestnosť chladničkou ani neskúšajte. Ak ju neurve, tak následky na jej stzav to určite zachová a predsa “russian aircondition” doma prevádzkujú niektorí jednotlivci aj u nás. Ešteže teplo nedovoľuje liahnuť komárom. Tých pár mŕch, ktoré sa objavili pochádzajú z už bez tak nízkych hladín močiarov a stojatých ramien riek, alebo zo záhradných sudov pripravených na polievanie. Iných miest už veľa nie je.

6. Potraviny

Už sme o tom písali. V tomto teple ste už pozreli sekretár v obývačke a nahliadli medzi bonboniéry a čokolády, alebo likéry podliehajúce skaze pri zlom skladovaní? Mnohé vína sa v tomto teple môžu poškodiť a môžete ich tak podarovať zlému kamarátovi, ktorý ak je “odborník na víno”, nespozná, že víno je pokazené. Dobre skontrolujte, kde čo máte a či na to nevplýva teplo. Nenechávajte na slnku plasty, tmavé predmety, či hračky, ktoré by mohli zmeniť svoj tvar. A zachráňte svoju úrodu na záhradách pravidelnou zálievkou ku kmeňu stromov a k stonkám. Vyhýbajte sa listom a lupa efektu. Časť z úrody pred slnkom neochránite, slnko už spálilo množstvo jabĺk a hrušiek, ktoré padajú a lákajú premnožené osy. Zabudnuté mäso niekde v taške na chodbe už môžete rovno hodiť seneckej pume, tá si rada pochutí.

7. Tieň a pokrývka hlavy

Frajer nie je ten, čo ukazuje svoj nový účes a odvahu vyjsť pod slnko bez čiapky. Frajer je ten, čo sa nešúpe, nejajká a nevrieska od spálenia, nevyzerá ako notorický alkoholik pre krvavý červený nos a tiež s ním nelomcuje úpal. To je tá pravá frajerina, tak šup šup pod slnečník, alebo vhodné oblečenie a pokrývku hlavy. nezabudnite si chrániť ani oči. Oslepený vodič, ale aj oslepený chodec je občas to isté, ako človek úplne slepý. Myslite na to. Najmä v blízkosti ciest, cyklotrás a vôbec akýchkoľvek trás.