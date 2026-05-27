Návrat animovaných hitov, Scary Movie aj Spielberga: Leto 2026 v kine

Jún v CINEMAX prinesie množstvo filmových noviniek, ktoré potešia fanúšikov rôznych žánrov. Na veľké plátna dorazia pokračovania obľúbených animákov Toy Story 5 a Mimoni a monštrá, akčné novinky, komédia Scary Movie aj očakávaný sci-fi titul od Spielberga.
Filmová ponuka v júni bude nabitá skvelými titulmi. Potešia sa veľkí aj malí. Na čo sa môžeme tešiť? Najmenších divákov čakajú počas leta skutočné animované pecky. Do kín prichádza očakávané pokračovanie Toy Story 5, v ktorom sa obľúbená partia hračiek vracia v novom dobrodružstve. Woody, Buzz Lightyear, Jessie aj Forky tentoraz narazia na digitálnu hračku žabku Froglet a čaká ich výzva, ktorá je viac než aktuálna pre dnešný svet.
Koniec júna bude patriť aj najobľúbenejším žltým postavičkám sveta. Prichádzajú Mimoni! V novom pokračovaní Mimoni a monštrá odhalia, že práve oni stáli pri zrode zlatej éry Hollywoodu. Počas strastiplnej výpravy za novým lotrom sa ocitnú v Hollywoode, kde svojím neodolateľným štýlom narušia nakrúcanie veľkofilmu. Režisér je našťastie taký vizionár, že v žltých votrelcoch, ktorí sa mu votreli pred kameru, objaví obrovský potenciál. Tým sa však všetko začína… A keďže rodinné kino chutí najlepšie spolu, Mimoni budú súčasťou aj obľúbenej Rodinnej nedele, a to dokonca v predstihu už 28. júna. Rodinná nedeľa tradične ponúka darčeky pre deti, welcome drink, tombolu a skvelý program pre celú rodinu.
The Amazing Digital Circus aj v kine!
Pre tínedžerov a všetkých milovníkov internetových fenoménov prichádza do kín špeciálny event The Amazing Digital Circus: The Last Act, ktorý si budú môcť fanúšikovia vychutnať v kinách od 4. do 7. júna. Digitálny svet plný chaosu, zvláštnych postáv a šialenej energie sa tak dostane v rámci veľkolepého finále priamo na veľké plátno. Okrem toho tínedžerov aj milovníkov K-pop poteší live koncert kapely BTS, ktorý sú po štyroch rokoch na svetovom turné. BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN si môžu pozrieť už 13.júna.
Chýbať nebude ani veľké fantasy dobrodružstvo Vládcovia vesmíru. Legendárna značka sa vracia s humorom a nadhľadom ako veľké akčné fantasy dobrodružstvo, ktoré osloví rodičov vyrastajúcich na He-Manovi aj deti, ktoré Eterniu uvidia prvýkrát.
Nekompromisný humor v Scary Movie
Milovníci komédií sa môžu tešiť na návrat legendy. Už začiatkom júla dorazí Scary Movie, ktorý opäť prekročí všetky hranice humoru. Duchárske historky, krvavé horory, remaky aj popkultúrne odkazy dostanú poriadne bláznivú paródiu a fanúšikov poteší aj návrat známych tvárí z prvého filmu. Jedno je isté. Čaká nás poriadna dávka nostalgie aj zaručeného humoru.
Bardotky
Silné filmové momenty sú pripravené aj pre dámy. Obľúbený formát Babská jazda tentoraz prinesie špeciálnu predpremiéru českej komédie Bardotky, ktorá vstúpi do kín až v auguste. Vy ju však môžete vidieť už 16. júna. Paulína Pořísková, Dagmar Havlová Veškrnová a Eva Holubová stvárnia trojicu energických žien, ktoré sa rozhodnú chytiť tretí dych. Divoká párty, coffee shop, vinica a jedno veľké tajomstvo. Presne to sľubuje komédia, pri ktorej nebude núdza o smiech ani prekvapenia. Samozrejmosťou Babských jázd zostáva welcome drink, tombola aj darčeky od partnerov. A pravdaže perfektná zábava.
Spielberg sa vracia
Fanúšikovia veľkolepých príbehov a akčných thrillerov si tiež prídu na svoje. Steven Spielberg sa vracia k svojmu obľúbenému žánru vo filme Deň odhalenia. Roky sme tušili, že vo vesmíre nie sme sami, no teraz prichádza dôkaz, ktorý môže zmeniť všetko. Napätie, emócie a veľkolepý vizuál sľubujú jeden z najočakávanejších filmov sezóny. Kino ovládne aj Šedá zóna. Nový akčný thriller kultového režiséra Guy Ritchieho, ktorý sleduje tajnú elitnú jednotku. Chýbať nebude ani superhrdinská novinka Supergirl, v ktorej sa Kara Zor-El vydáva na epickú medzihviezdnu cestu za pomstou a spravodlivosťou.
A keďže kino dnes nie je len o filme, ale aj o celkovom zážitku, CINEMAX ponúka aj vernostný program CINEMAX klub. Stačí sa zaregistrovať a pri každom nákupe zbierate body, ktoré môžete využiť na zľavy či ďalšie benefity. A ak si chcete film vychutnať naplno, najlepší zážitok vás čaká práve vo VIP miestam, vďaka ktorým sa budete cítiť ako doma. CINEMAX navyše už čoskoro oslávi svoje 20. narodeniny a pri tejto príležitosti pripravuje špeciálnu narodeninovú kampaň s atraktívnymi cenami a prekvapeniami, o ktorých bude už čoskoro informovať.
- Registruj sa do klubu tu: https://www.cine-max.sk/cinemax-klub
- Program nájdete tu: https://www.cine-max.sk/filmy/pripravujeme