Tajomstvá kníh: Všetko sa raz skončí a Zabudni na minulosť (K. Gillerová)

Autorka Katarína Gillerová debutovala knižkou pre deti Moja kamarátka knižka v roku 2002. Odvtedy vydala už 17 románov. Ich príbehy sú opradené tajomstvom, po ktorom hlavná hrdinka pátra. Každý z nich vychádza z reálneho prostredia, čerpá zo skutočných udalostí, autorka ich iba dotvorí. V retrospektíve sa vracia do minulosti, aby ukázala, kde sa stala chyba, ktorá ovplyvnila prítomnosť. Každý z nás by určite rád využil možnosť vrátiť sa v živote do bodu, kde by sme svoje rozhodnutia mohli zmeniť, to sa však už nedá. A preto sú tu romány Kataríny Gillerovej, na ktorých výpožičky sa v knižniciach čaká v poradovníkoch, aby nám ukázali, ako vstať z prachu a znovu nájsť stratenú rovnováhu. Romány jej postupne vychádzajú aj v českom jazyku.

Túto stredu si predstavíme tajomstvá dvoch románov. Všetko sa raz skončí a Zabudni na minulosť.

Všetko sa raz skončí

príbeh o tom, ako sa môže pokaziť pekný vzťah matky a dcéry potom, čo sa matka zamiluje a nájde si nového partnera, bol inšpirovaný príbehom jej kamarátky

básničky v knihe napísala sama autorka v časoch štúdia na strednej škole

v knihe opisuje vzťah s bratom z detstva, keď dokázala dokonale napodobniť mamine písmo a vymieňala mamine lístočky s napísanými povinnosťami pre ňu a pre brata za také, ktoré vyhovovali jej (namiesto umytia riadu, čo napísala mama pre ňu, to priradila bratovi a ona zbehla do obchodu, čo mal urobiť brat J). Dodatočne sa mu za to v dospelosti ospravedlnila.

Zabudni na minulosť

v tomto románe autorka využila svoje skúsenosti z minulosti – z firmy, ktorá poskytovala upratovacie služby a ona tam pracovala ako ekonómka

miesto firmy, kde sa stali čudné udalosti, vybrala autorka podľa skutočného odľahlého miesta v Bratislave. V ňom raz zablúdila autom pri hľadaní jednej firmy a pomyslela si, že ide o miesto ako stvorené na vraždu. Sem by ju nikto neprinútil chodiť do práce…

