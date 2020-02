Módne trendy, ktoré náš čakajú a pánske bundy na jar 2020

Zima a spolu s ňou aj chladné dni pomaly, ale iste nahradí teplejšie počasie, a teda obdobie jari. Počas dní ste si už určite všimli, že teplota vzduchu už stúpa a vo vzduchu cítite jar. Preto sa už neviete dočkať toho, ako si vytiahnete zo svojho šatníka jarné oblečenie. Všetci máme určite veľmi radi, keď si konečne môžeme vymeniť zimnú bundu za jarnú, ktorá nie je až taká hrubá ako zimná bunda, a v ktorej sa cítime sviežo. Pánske bundy na Bolf.sk vám zaručene padnú do oka.

Aké jarné bundy sú trendy pre túto sezónu?

Pánske bundy vo väčšine outfitov robia celkový efekt a je to kúsok, s ktorým môžete zaujať. Je to prvá vec, ktorú si na vás okoloidúci všimnú, a preto by ste si mali vybrať takú jarnú bundu, ktorá sa vám bude najlepšie hodiť, budete sa v nej cítiť pohodlne a taktiež bude spĺňať svoj účel. To, akú jarnú bundu by ste si mali vybrať záleží od viacerých faktorov. Medzi prvý patrí určite to, že musíte zohľadniť kam a na aké účely chcete bundu použiť. Uveďme si zopár príkladov.

Jarné športové bundy

Jarné športové bundy, tak ako už vyplýva z ich názvu majú športový vzhľad. Ale to automaticky neznamená, že ju musíte využívať iba na športové aktivity. Práve naopak. Športové bundy sa hodia aj na každodenné nosenie alebo aj na voľnočasové aktivity. V športovej bunde sa budete okrem toho cítiť veľmi pohodlne a to vďaka jej strihu, Sú veľmi praktické a prievzdušné.

Jar je obdobím, keby sa všetko prebúdza a všetko naokolo kvitne. Farby dokážu rozžiariť a oživiť akýkoľvek deň. Tak aj vy neváhajte a vyberte si z veľkej ponuky športových búnd rôznych farieb. Medzi trendy farby zaručene patria červená alebo modrá, ale čoraz viac aj žltá alebo zelená.

Softshellové jarné bundy

Medzi ďalšie trendy kúsky pre túto jarnú sezónu patria zaručene softshellové bundy. Vďaka materiálu, z ktorého sa vyrábajú teda softshellu vám zabezpečia, že sa v nich budete kedykoľvek počas dňa cítiť príjemne a pohodlne. Počas jarného obdobia sa často krát stáva, že rána a večery sú ešte chladnejšie, ale počas dňa sa môžu teploty vzduchu vyšplhať aj na desiatky stupňov. V takýchto prípadoch, človek niekedy nevie, čo by si mal obliecť v takéto dni. A softshellová bunda je zaručene tou správnou voľbou. Je to vďaka materiálu, z ktorého sa vyrába. Softshell je materiál, ktorý svojou štruktúrou zabezpečí úplnú prievzdušnosť. To znamená, že počas dňa, keď budete cítiť, že teplota vzduchu dosiahla už vyššie hodnoty sa nemusíte obávať, že sa v nej napríklad spotíte. Vďaka jej prievzdušnosti sa vám to určite nestane.

Medzi ďalšie výhody tejto bundy patrí zaručene to, že je nepremokavá. To znamená, že si ju môžete obliecť aj na turistiku alebo na nejaké športové aktivity, ale pokojne ju môžete využiť aj na každodenné nosenie.

Pánska Jarná Bombera

A teraz prejdime na niečo štýlovejšie. Pánske bombery momentálne zažívajú veľký ošiaľ a obľubu. Prečo je tomu tak? No práve preto, že bombery sú takým módnym kúskom, vďaka ktorému určite zažiarite. Je to aj vďaka strihu, ktorý je pre jarnú bundu bomberu typický. Okrem toho, že bombera je sama o sebe prvkom, ktorá vďaka svojmu trendy look púta pozornosť, sa už viac nemusíte trápiť nad tým, čo si ku nej oblečiete.

Dá sa skombinovať s čímkoľvek. Ak si oblečiete jednoducho biele tričko a na to si dáte bomberu, vytvoríte outfit, ktorý môžete nosiť pri rôznych príležitostiach. Ako napríklad na rande alebo iba niekam von do mesta. Ani v tomto prípade sa nemusíte obávať farieb. Vyberte si niečo pestrejšie ako napríklad červenú alebo žltú bomberu. Ak zase na druhej strane chcete pôsobiť trošku decentnejšie zvoľte si napríklad sivú, bielu alebo béžovú farbu.

Jar je už každú chvíľu tu. Ak ste ešte nevedeli, akú bundu by ste si mali na túto sezónu vybrať veríme, že ste sa našimi tipmi inšpirovali.