Tipy a triky pre kemping: kempovanie pre začiatočníkov - ZN.SK

Leto je tu a tak ako každý rok, mnohí z nás využijú možnosť vyraziť niekam za zaslúženým oddychom. Istotne ste aj vy uvažovali vymeniť hluk veľkomesta za útek do prírody. Leto je ideálnym časom na kempovanie, preto sme si pre Vás pripravili tipy a triky, ktoré sa vám rozhodne pri kempovaní zídu.

Ako ušetriť priestor vo vašich batohoch

Každý správny cestovateľ má svoj spôsob ako si zbaliť batožinu. Či už je to zrolovanie oblečenia pre ušetrenie miesta, balenie do uzatvárateľných menších tašiek alebo jednoducho cestovania na ľahko. Existujú však aj triky, ktoré vám pomôžu pobaliť všetko čo potrebujete. Vyplnenie topánok ponožkami vám ušetrí veľa miesta, rovnako ako skladanie tričiek odpredu dozadu a rolovanie do cylindrov alebo používanie vzduchotesných obalov pre expertov.

Triky ako zabaliť surové jedlo

Nie je potrebné nosiť surové jedlo v obedároch, pokiaľ si viete vytvoriť obaly aj sami. Stačí vám vrchná časť plastovej fľaše, vrchnák a plastový sáčok. Výhodou je možnosť hermetického uzavretia a zamedzenia prístupu vzduchu.

Triky ako ochrániť stan pred dažďom

Ak kempujete v lese alebo pri jazere, musíte čeliť prírodným živlom. Na to sa treba poriadne pripraviť! Ak je veterno, postavte si okolo stanu kamene – zabezpečíte tak stanu lepšiu stabilitu. Alternatívou je priviazanie stanu o strom. Výhodou tohto riešenia je napnutý špagát, na ktorom môžete sušiť oblečenie. Vyhnite sa stavaniu stanov v tesnej blízkosti vodných tokov a osamotených stromov.

Triky ako ochrániť stan pred slnkom a teplom

Kempovanie počas leta môže byť náročné. Aby ste sa vyhli slnečnému žiareniu a teplu v stane, odprúčame stavaťv tieni stromov. Otvor v stane by mal smerovať k východu slnka. Pri stavaní stanu by ste nemali podceňovať ani smer vetra a stavať stan v jeho smere. Vietor takisto váš stan prevzdušní a ochladí. Ak ani toto váš stan dostatočne neochladí, môžete ho jednoducho poprášiť malým objemom vody, vyparovaním a tepelnou reakciu so vzduch v stane ochladí.

Triky ako postaviť ohnisko

Možno sa niektorí z vás zamýšľali nad tým ako postaviť oheň, pokiaľ nemáte papier na zapálenie. Máme pre vás dobré správy – je to celkom jednoduché. Vykopte malú jamu, ktoré obkolesíte kamením. Suché haluze postavte do tvaru teepee a na zapálenie použite korkové uzávery napustené alkoholom – jednoduché a ekologické.

Triky na varenie ako doma

Po dlhom dni prechádzok, rybárčenia alebo kajakovanie všetci isto vyhladneme. Aby sme nabrali novú energiu, treba si uvariť plnohodnotné jedlo. Tu vám bude cenným pomocníkom hliníková fólia, môžete v nej uvariť čokoľvek, vrátane vajec. Nezabudnite však pridať kúsok masla alebo kvapku oleja. Ak dostanete napríklad chuť na palacinky, pripravte si doma cesto a uskladnite ho vo fľaši od kečupu. Zaberie menej miesta a ušetrí vám čas.

DIY recepty proti hmyzu

Od kempovania môže mnohých isto odrádzať nepríjemný hmyz. Pravdou je, že hmyz ku kempovanie nanešťastie patrí. Existujú však možnosti ako ich prítomnosť minimalizovať.

komáre nemajú radi šalviu a citrónovú trávu. Vhoďte teda pár stebiel do ohňa. Takisto môžete nastrkať niekoľko strúčikov cesnaku do citróna alebo grepu a dosiahnete rovnaký efekt.

mravce nemajú radi vôňu citróna. Skúste preto nastriekať šťavu z citróna na zem okolo vás

proti kliešťom odporúčame pripraviť zmes dvoch pohárov bieleho octu, pohára vody a esenciálnych olejov a natrieť si ňou telo

osy neznášajú zápach zhorených zŕn kávy a cesnaku



Inšpirácie čo na seba nájdete na http://www.shopalike.sk