Vyskúšali sme Klarstein Skyscraper Ice domáci ochladovač vzduchu 4 v 1

Leto 2020 sa nám ešte nepredstavilo v plnej sile horúčav, aké nás posledné roky trápia. Práve pre neznesiteľné teploty nachádzajú uplatnenia rôzne pomôcky, klimatizácie, alebo ochladzovače vzduchu. Kým jeden typ zariadenia je nákladný a vyžaduje si aj stavebné úpravy, ktoré môžu byť v bytových priestoroch náročné, nákladné, ba dokonca aj obmedzené zo strany vlastníka bytu, či správcu budovy, menej náročným zariadením je ochladzovať vzduchu. Tomu postačí zásuvka, vhodné umiestnenie a pre prídavné funkcie aj zásoba vody a ľadu. Trh pred letom ponúka naozaj rozsiahly sortiment. V celom segmente sme si už mohli všimnúť v ponukách veľkých internetových predajcov v roku 2019 Klarstein Skyscraper. Zaujal hodnotením v roku 2019 a svoje renomé si drží aj v súčasnosti. Čím je tento prístroj, čo ponúka a koho dokáže uspokojiť a potešiť, sme zhrnuli v nasledovnom článku.

Klarstein Scyscraper Ice, vychytávka so štyrmi funkciami

Scyscraper Ice, ako sa nazýva veľmi pekný dizajnový kúsok, v názve ukrýva ľad. Navodzuje dojem presne toho, čo ponúkne. Trochu chladu do teplých dní a rozohriatych miestností. Chladič vzduchu je vždy spotrebičom, ktorý má prinášať lepší účinok ako klasický ventilátor. Sám je však konštrukčne vytvorený na jeho princípe. Scyscraper ventilátory ukrýva v elegantnom dizajne tvarovanej veže s ťažiskom dole. V prvom rade však využíva svoj vertikálny a úzky dizajn pre roznášanie ochladeného vzduchu do miestnosti. S funkciou dodatočného chladenia po pridaní nádobiek z mrazničky do vodnej nádrže, je na pár hodín možné získať ešte viac chladivého účinku.

Hodnotiť Skyscraper znamená porovnávať ho s mnohými inými výrobkami. Svoju úlohu však zvláda dokonale. Ochladenie je cítiť okamžite po zapojení do siete. Aj bez potreby vody dokáže dostatočne chladiť, hoci jeho výkon nemusí byť dostatočný pre extrémne prehriate miestnosti. Oproti iným výrobkom v rovnakom segmente a od odlišných výrobcov vedie v prípade Skyscraperu jednoznačne dizajn. Štyri ľahko pohyblivé kolieska umožňujú stroj bez prevažovania ťažiska presúvať po podlahe na miesto, kde je práve potrebný.

Dizajn jednoducho zaujme každého

Je mnoho prístrojov, na ktorých je ich funkcia ľahko rozpoznateľná, no funkciou aj vzhľadom budú stále ventilátormi. V prípade Scyscraperu je ventilátor len jednou z funkcií. Šancu zaujať má však ešte pred spustením samotného chladenia. Môže za to dizajn, ktorý na prvý pohľad nemusí pripomínať nič známe a zaužívané. Menej znalý návštevník domácnosti vybavenej Scyscraperom si jeho krivky môže vysvetliť rôzne. Pripomínať môže vzdialene šachovú figúrku, alebo slávnu cukrovinku, a či snáď môže byť súčasťou audiosystému. Na prvý pohľad nie je úplne zrejmé, že ide o úžitkové zariadenie. Hoci sa bežne spotrebiče nenechávajú na očiach, práve vďaka svojmu vzhľadu môže Skyscraper Ice tvoriť bežnú, respektíve stálu súčasť interiéru, podobne ako napríklad televízia.

Dizajn je tvorený čiernou eleganciou a ovládacím panelom v hornej časti. Je jasný, ľahko ovládateľný s tlačidlami, ktoré reagujú bez väčších ťažkostí. V tomto smere môže používateľ naraziť len na spoľahlivosť. Rovnaké prvky a ich rozloženie sa nachádzajú na diaľkovom ovládači. Ten je súčasťou balenia aj vrátane plochej batérie. Ovládač je malým diskom a vymyká sa zaužívaným podobám diaľkového. Ovládač ocenia všetci tí, ktorí chcú zmeniť nastavenia a chcú, respektíve potrebujú to robiť na vzdialenosť niekoľkých metrov.

Funkcie a jeho výhody

Skyscraper Ice zaujme už len pre svoje ovládacie prvky. Ľahko zrozumiteľné, bez komplikovaných nastavení. S nastavením časovača je možné počítať až na 7,5 hodiny. Celá jeho konštrukcia je kombináciou viacerých druhov plastových materiálov. Nádoba na vodu napríklad nie je vyberateľná, no napĺňanie vodou či ľadom je stále relatívne jednoduché. Nespotrebovanú vodu pri plánovanom nepoužívaní je možné naklonením prístroja vyliať, ale pokojne aj odsať. Nakoľko je prístroj ľahký, nie je problém ho preniesť a vyliať vodu do umývadla či vane.

Ľahko odnímateľný je však kryt na vzduchový filter, ktorý je možné preprášiť. Na rozdiel od bežných ventilátorov má Scyscraper vyšší výkon a pár prídavných funkcií. Jednou z nich je filtrácia vzduchu. Filter v prístroji zachytáva prečerpávaný vzduch a nečistoty, prach, či rôzne čiastočky a spóry. Ocenia to najmä majitelia rozostavaných domov, ľudia citliví na interiérovú prašnosť, alebo len priestory, v ktorých môže vírenie bežného interiérového prachu spôsobovať rôzne ťažkosti.

Zaujímavou je aj funkcia zvlhčovača vzduchu, pomocou ktorého je možné dostať vzdušnú vlhkosť v interiéry. Tieto údaje sú pre ľudí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami dôležité. Rovnako ako sú dôležité aj pre interiér, izbové rastliny, správne dýchanie stavby napríklad pri starších rekonštruovaných budovách. Vhodne zvlhčený vzduch zvráti niektoré ťažkosti so sliznicami.

Ovládanie a režimy

Používanie ochladzovača vzduchu nie je nijako komplikované. V našom prípade si ovládanie rýchlo osvojilo trojročné dieťa a pochopilo aj jednotlivé režimy. Prístroj má slušný rozsah, ktorý naplno využije pri režime SWING – pomalé otáčanie hlavy a rozširovanie ochladzovaného vzduchu do širšieho priestoru. Tri hlavné režimy, ktorými disponuje sú: denný, nočný a automatický – ktorý je premenlivý so snahou podobať sa premenlivému pofukovaniu vonku. Pri ochladzovaní miestnosti na dlhší čas oceníte funkciu časovača, ktorý sa dá nastaviť až na 7,5 hodiny vopred.

Na prístroji sa nachádza numerický displej zobrazujúci číselné údaje, rovnako ako ďalšie z aktivovaných funkcií na prístroji v podobe ikoniek. Na ochladzovanie nie je voda nevyhnutná. O tom sme sa presvedčili veľmi rýchlo, už po rozbalení a prvom zapojení – prístroj účinne chladí bez žiadnych prísad a údržby. Rovnako tak jeho fungovanie si nežiada žiadne kroky, žiadne narábanie s nastaveniami, opatreniami a ďalšími úpravami na prístroji – po vytiahnutí z krabice ho stačí zapojiť do siete, a je pripravený fungovať. Súčasťou celého balenia sú dve nádobky so špeciálnym vnútrom určeným na zamrazenie a posilnenie chladivého účinku.

Oceniteľné vlastnosti:

Ochladzovač vzduchu s dobrými hodnoteniami

Účinné ochladenie, odlíšiteľné od klasického ventilátora

Porovnateľne tichší než klasické ventilátory. Prístroj pustený naplno netvorí neruší pri rozhovore, práci či pozeraní televízie.

Výrobca uvádza úspornosť pri používaní, aj keď, ako je známe, tento segment zväčša medzi úsporné nepatrí. Akákoľvek úspornosť je preto vítaná.

Unikátny dizajn, ktorý z prístroja vytvára elegantný kúsok

Prístroju nechýba elegancia

Prístroj je ihneď po vybalení pripravený na prácu

Ľahká manipulácia na kolieskach, aj vďaka dobrému vyváženiu

Zvlhčovač vzduchu je neoceniteľná vlastnosť

Súčasťou balenia sú dve nádobky určené na zamrazenie, ktoré je možné objaviť pri rozbaľovaní škatule celkom hore. Dajte si preto pozor pri rozbaľovaní.

Technické informácie:

Kapacita nádrže na vodu: 6 litrov

Napájanie: 220-240 V/50 Hz

Rozmery zariadenia: 28 x 95 cm (ØxV)

Dĺžka kábla: 1,75 m

Rozmery chladiaceho balenia: 9 x 15 x 2 cm (ŠxVxH)

Hmotnosť chladiaceho balenia: cca 275 g

Hmotnosť zariadenia: cca 6 kg

Klarstein

Nemecký výrobca domácich spotrebičov je na trhu už niekoľko rokov. V posledné týždne je však viditeľný aj vďaka „nemeckej“ reklame, v ktorej uvádza „dizajnové mašinky z Nemecka“. Sortiment nemá vyhradenú oblasť a pokrýva chladiarenské spotrebiče, aj bežné domáce spotrebiče. So zameraním na kuchyňu, ale aj interiér, pracovňu, vináreň, terasu a rôzne spoločenské priestory. Značka stavia na nemeckom pôvode a kvalite, ktorú v jej prípade podporujú skúsenosti ľudí.