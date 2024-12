Stupnica tvrdosti minerálov: Mohsova stupnica a jej význam

Mohsova stupnica tvrdosti je systém klasifikácie minerálov podľa ich schopnosti odolávať poškriabaniu iným materiálom. Zaviedol ju v roku 1812 rakúsky geológ Friedrich Mohs a dodnes sa používa ako základný spôsob určovania tvrdosti minerálov. Stretávame sa s ňou na základnej škole a do výraznej miery sa stane súčasťou koníčka každého geológa a nadšenca do minerálov, rovnako ako bežná súčasť práce mineralológov. Stupnica má desať stupňov, kde 1 je najmäkší minerál – mastenec a 10 najtvrdší – diamant . Tvrdosť minerálov na tejto stupnici je relatívna, nie absolútna. Čiže to znamená, že medzi jednotlivými hodnotami nie sú rovnaké rozdiely. Niektoré horniny a minerály môžu spadať do hneď dvoch tried naraz.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy